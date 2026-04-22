Nordeste: no centro do mapa imobiliário

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O novo mapa do mercado imobiliário brasileiro está sendo redesenhado, e o Nordeste ocupa, cada vez mais, o centro dele. Nos últimos anos, capitais da região passaram a liderar indicadores de demanda, atrair investimentos e impulsionar lançamentos, consolidando o setor como um dos motores da economia local. O movimento mostra uma transformação que vai além do ciclo econômico e aponta para uma mudança estrutural no perfil do crescimento imobiliário no país.



Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), quatro capitais nordestinas registraram alguns dos maiores avanços do país no mercado de imóveis residenciais verticais: Recife, Fortaleza, Natal e Salvador. O movimento é confirmado também pelo Índice de Demanda Imobiliária (IDI), que mede o potencial de compra de imóveis nas cidades brasileiras e tem apontado um ambiente especialmente favorável para o Nordeste.



A combinação entre demanda habitacional elevada, crescimento do emprego formal e mudanças no comportamento das famílias após a pandemia tem ampliado o protagonismo da região no cenário nacional. Para especialistas do setor, o fenômeno não é apenas conjuntural, mas revela uma transformação estrutural no mercado imobiliário nordestino.



Demanda

O avanço das capitais nordestinas no ranking do IDI pode ser explicado por um conjunto de fatores que têm ampliado o acesso das famílias à casa própria. Entre eles estão programas públicos de incentivo à habitação, melhorias nas regras de crédito imobiliário e uma mudança de percepção das famílias em relação à moradia.



“Em alguns estados, políticas públicas vêm ajudando a destravar a compra de imóveis. Em Pernambuco, por exemplo, programas como o Minha Casa Minha Vida (MCMV) e Morar Bem contribuem para viabilizar a aquisição da casa própria ao apoiar o pagamento da entrada do financiamento”, diz o presidente da CBIC, José Carlos Martins.

"Em alguns Estados, políticas públicas vêm ajudando a destravar a compra de imóveis", afirma José Carlos Martins, presidente da CBIC. Foto: Sérgio Lima/CBIC

Além disso, mudanças regulatórias e aprimoramentos nas regras de concessão de crédito têm facilitado o acesso das famílias ao financiamento imobiliário. Ainda segundo Martins, a pandemia de Covid-19 provocou uma mudança significativa nas prioridades das famílias. A casa passou a ser vista como um espaço central de qualidade de vida, trabalho e convivência, o que elevou o interesse por moradias mais adequadas às novas rotinas.



“A combinação desses fatores - apoio público à entrada, melhoria nas condições de crédito e mudança nas prioridades das famílias - ajuda a explicar por que várias capitais nordestinas vêm se destacando no IDI e apresentando forte dinamismo no mercado imobiliário”, completou Martins.



O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, explica a relevância dos números apresentados.

“O índice não mede apenas vendas realizadas, mas a demanda potencial por imóveis. Ele considera fatores como crescimento populacional, geração de empregos, visitas a estandes e velocidade de vendas de novos empreendimentos”, explica.



Segundo ele, esse conjunto de indicadores revela que, além do crescimento observado nos últimos anos, existe ainda uma demanda latente expressiva nas capitais nordestinas.



Crescimento

Para especialistas do setor, o crescimento imobiliário na região não deve ser interpretado como um movimento passageiro. Pelo contrário, os fatores que sustentam a expansão tendem a permanecer no médio e longo prazo.



“Existe uma demanda estrutural por moradia muito forte, especialmente nas capitais e regiões metropolitanas”, afirma Queiroz.

Segundo ele, a presença do programa habitacional federal tem peso relevante nesse cenário.

“O perfil do Nordeste demonstra a força do Minha Casa, Minha Vida e da aquisição do primeiro imóvel, com famílias mais jovens entrando no mercado.”

Programas habitacionais ajudam a explicar em parte o crescimento do mercado imobiliário no Nordeste. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Isso faz com que a participação da compra da primeira moradia seja proporcionalmente maior na região quando comparada a outras áreas do país. Ainda assim, também há crescimento da aquisição de imóveis como investimento, principalmente em cidades com forte apelo turístico e valorização imobiliária.



Capitais

Entre as capitais nordestinas, Fortaleza aparece como líder nacional no segmento econômico, enquanto Recife figura entre os cinco mercados mais dinâmicos. A presença de demanda elevada, no entanto, não significa necessariamente que ela esteja totalmente atendida. Em alguns casos, existem barreiras que dificultam a expansão da oferta, como custos elevados da terra ou limitações relacionadas ao crédito.

Fortaleza aparece como líder nacional no segmento econômico no estudo feito pela CBIC. Foto: Freepik

Ainda assim, o cenário revela mercados com forte potencial de expansão. Salvador também aparece entre os cinco maiores mercados do país no segmento de médio padrão. A posição reflete o peso econômico da capital baiana e sua relevância histórica no mercado imobiliário regional.



A presença da cidade nesse ranking também indica avanços importantes na formalização do emprego e na renda das famílias. Como o financiamento habitacional depende da comprovação de renda formal, a ampliação dos empregos com carteira assinada contribui diretamente para o crescimento do mercado imobiliário.



Em João Pessoa, o cenário segue a mesma tendência de aquecimento. Segundo o presidente do Sinduscon-JP, Ozaes Mangueira Filho, a capital paraibana manteve um ritmo forte de atividade nos últimos 12 meses, com volume elevado de lançamentos e obras, especialmente no segmento popular, que chegou a superar o desempenho do ano anterior.



De acordo com ele, dois segmentos têm se destacado: o econômico, impulsionado pelo Minha Casa, Minha Vida, e o alto padrão, sobretudo na orla, que tem atraído investidores e compradores de outras regiões do país.



“João Pessoa tem se destacado no cenário nacional, com uma das maiores valorizações imobiliárias do país, impulsionada pela qualidade de vida, turismo e chegada de novos moradores”, afirma.



Em Alagoas, o cenário também é de expansão. De acordo com o presidente do Sinduscon-AL, José Nogueira, a construção civil no estado apresentou uma retomada consistente no último ano, com crescimento no número de lançamentos e novas obras.



“O desempenho tem sido bastante positivo. Em muitos casos, já superamos o patamar do ano anterior, refletindo maior confiança dos empresários e uma demanda aquecida por imóveis”, afirma.



Segundo ele, o fluxo turístico tem papel relevante nesse movimento, especialmente em Maceió.

"O desempenho tem sido bastante positivo. Em muitos casos, já superamos o patamar do ano anterior, refletindo maior confiança dos empresários E uma demanda aquecida por imóveis", destaca José Nogueira, presidente do Sinduscon-AL. Foto: Divulgação

Pernambuco

Em Pernambuco, o desempenho recente do setor imobiliário tem sido considerado robusto. O estado registrou volume expressivo de lançamentos e vendas nos últimos 12 meses, com Valor Geral de Vendas (VGV) em torno de R$ 5,8 bilhões.



Ainda de acordo com o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o mercado voltou a operar com equilíbrio entre lançamentos e vendas, o que demonstra boa aderência entre os produtos oferecidos e a demanda dos consumidores.



“O desempenho foi muito forte e consistente. Tivemos um volume elevado de lançamentos e de vendas, e o VGV lançado ficou muito próximo do VGV vendido, o que indica um mercado saudável”, afirma.

"O perfil do Nordeste demonstra a força do Minha Casa, Minha Vida e da aquisição do primeiro imóvel, com famílias mais jovens entrando no mercado", diz Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi-PE. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Já o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley, destaca que Recife voltou a assumir protagonismo regional no setor.



“Recife hoje vive um momento muito bom em matéria de construção civil. O ritmo de lançamentos e novas obras está acima do que vimos nos últimos anos”, afirma.



Segundo ele, o estoque reduzido de imóveis também estimula novos projetos.



“Estamos lançando muitas obras e o estoque está baixo. Isso incentiva as construtoras a colocarem novos empreendimentos no mercado.”



Entre os diferentes segmentos do mercado imobiliário, o econômico tem sido o principal motor de crescimento. O alto padrão também apresenta bom desempenho, principalmente em áreas valorizadas das capitais e em destinos turísticos. Já o médio padrão enfrenta maiores desafios devido ao impacto dos juros e da renda das famílias.



Interior em expansão

Embora as capitais concentrem grande parte dos investimentos, cidades do interior também começam a ganhar protagonismo no mercado imobiliário regional.



Em Pernambuco, municípios como Caruaru, além de outros do Agreste, vêm registrando aumento da atividade da construção civil, impulsionados pelo crescimento econômico e pela expansão urbana.



Na Paraíba, o movimento também já é percebido fora da capital, com expansão para cidades como Cabedelo e Santa Rita, além do crescimento de empreendimentos em destinos turísticos e de segunda residência, como Bananeiras.



Desafios

Apesar do momento positivo, o setor enfrenta desafios importantes. Um dos principais é o custo do crédito imobiliário, ainda impactado pelo nível elevado das taxas de juros.



“A taxa de juros ainda limita um pouco o crescimento do mercado”, afirma Paulo Wanderley.



Outro desafio relevante é a escassez de mão de obra qualificada na construção civil - apontada como um dos principais gargalos também em estados como Paraíba e Alagoas.



Para enfrentar essa dificuldade, empresas têm investido na industrialização dos processos construtivos, com técnicas que permitem maior produtividade e menor dependência de mão de obra, além da adoção de soluções mais sustentáveis e eficientes.



Perspectivas

Mesmo diante desses desafios, a perspectiva para o mercado imobiliário nordestino permanece positiva. A combinação entre demanda habitacional elevada, crescimento econômico regional e políticas de incentivo à habitação cria um ambiente favorável para novos investimentos.



Se essas condições forem mantidas, especialistas avaliam que o Nordeste tem potencial para se consolidar definitivamente como um dos principais polos imobiliários do país nos próximos anos.



“A região reúne condições importantes para continuar crescendo. Existe demanda, existe capacidade de oferta e existe interesse de investidores”, afirma Leonardo Pessoa de Queiroz.



Para o setor, o desafio agora é garantir que o crescimento ocorra de forma sustentável, com planejamento urbano, infraestrutura adequada e políticas públicas que ampliem o acesso à moradia.

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