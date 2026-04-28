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FOLHA PERSPECTIVA Novo Cais aposta em mobilidade, memória e áreas verdes para redesenhar a frente d'água do Recife Projeto no Cais José Estelita combina novo sistema viário, parques e recuperação do patrimônio ferroviário para transformar a área em novo polo de conexão urbana

Uma das maiores intervenções urbanas em curso no Recife pretende transformar a paisagem e a circulação na área do Cais José Estelita. Com investimentos superiores a R$ 140 milhões, o projeto Novo Cais reúne novo sistema viário, parques públicos, recuperação de estruturas ferroviárias históricas e empreendimentos residenciais integrados ao espaço urbano. A proposta busca converter uma área marcada por barreiras físicas em um novo corredor de mobilidade, lazer, patrimônio e convivência.

Conduzido pelo Consórcio Novo Recife em parceria com a Prefeitura do Recife, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o projeto pretende reconectar o Centro à Zona Sul, incorporando ciclovias, calçadas amplas, áreas verdes e requalificação patrimonial. “O Novo Cais representa uma transformação urbana de grande escala, com impacto direto na forma como a cidade se relaciona com uma de suas áreas mais estratégicas. Estamos falando de uma requalificação que integra diferentes dimensões: urbana, ambiental, econômica e cultural”, afirma Diego Villar, CEO do grupo MDNE.

Mobilidade

O Novo Cais trabalhou na reformulação completa do sistema viário do José Estelita. O antigo traçado da avenida deu lugar a um binário com três faixas em cada sentido, ciclovias bidirecionais, calçadas ampliadas e nova infraestrutura subterrânea de energia, saneamento, gás e internet. Essa etapa recebeu investimento de R$ 50 milhões, cujo objetivo é aliviar gargalos na ligação entre o Centro e a Zona Sul.

O redesenho foi pensado para equilibrar diferentes formas de deslocamento. “O sistema viário do Novo Cais foi pensado a partir de um conceito contemporâneo de mobilidade urbana, em que a prioridade não é apenas o automóvel, mas a convivência equilibrada entre diferentes modais”, diz Diego Villar.

Segundo ele, o projeto aposta em vias mais conectadas e estruturas seguras para pedestres e ciclistas, além de enfrentar os históricos problemas de drenagem na região. “É um modelo que busca equilibrar funcionalidade e qualidade urbana”, resume.

Os edifícios previstos no projeto foram concebidos sem muros, com áreas comerciais e de convivência abertas para a rua | Imagem: Divulgação

Reconexão

Outro eixo central do projeto é a implantação de um parque linear com mais de 33 mil m² na orla do José Estelita, com previsão de conclusão até o fim de 2026. O espaço terá ciclovias, áreas de convivência, equipamentos infantis, parcão, arborização e imóveis históricos requalificados.

A proposta é reverter décadas de separação entre o bairro de São José e a frente d’água. “O parque da orla é um dos elementos mais estruturantes do Novo Cais. Ele materializa a ideia de devolver a frente d’água à cidade, criando um espaço público qualificado, acessível e integrado ao cotidiano das pessoas”, afirma Moura.

A área também contará com recuperação de casas históricas para uso público e uma praça cívica no prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um novo eixo entre o centro histórico e a orla. “Sua localização estratégica potencializa esse impacto, conectando diferentes áreas urbanas e funcionando como um novo polo de atração, convivência e bem-estar”, diz.

Fachadas abertas

O Novo Cais também rompe com a lógica dos condomínios fechados. Os edifícios previstos no projeto foram concebidos sem muros e com fachadas ativas, com áreas comerciais e de convivência abertas para a rua, estimulando circulação de pessoas e maior dinamismo urbano.

“O Novo Cais representa uma transformação urbana de grande escala, com impacto direto na forma como a cidade se relaciona com uma de suas áreas mais estratégicas", Diego Villar, CEO do grupo MDNE

“A proposta de fachadas ativas e ausência de muros é fundamental para criar uma relação mais aberta e dinâmica entre os empreendimentos e a cidade”, explica Diego Villar. Segundo ele, essa configuração contribui para segurança e vitalidade urbana. “Ao eliminar barreiras físicas, como muros, o projeto favorece a integração entre espaço público e privado, criando ruas mais vivas, convidativas e acessíveis”, afirma.

O conceito inclui ainda ampliação de áreas verdes, permeabilidade do solo e arborização para melhorar ventilação e conforto térmico, buscando equilibrar adensamento urbano e qualidade ambiental.

Patrimônio

O projeto prevê ainda a criação do Parque da Memória Ferroviária, com 55 mil m² voltados à preservação do patrimônio ferroviário do Recife. O espaço incluirá restauração da antiga estação, da caixa d’água e de cerca de 30 galpões históricos, com investimento de R$ 30 milhões. Essas estruturas serão adaptadas para receber atividades ligadas à cultura, economia criativa, gastronomia e tecnologia, unindo preservação e renovação urbana.

“A recuperação do patrimônio ferroviário e dos galpões históricos busca exatamente esse equilíbrio entre memória e contemporaneidade”, afirma Diego Villar. “As estruturas são preservadas em seus elementos essenciais, enquanto recebem adaptações para abrigar novos usos.”

Segundo ele, a proposta busca manter o patrimônio ativo dentro da dinâmica contemporânea da cidade. “É uma forma de valorizar a história ao mesmo tempo em que se constrói o futuro”, resume.

Ao combinar mobilidade, áreas verdes, patrimônio e novos usos, o Novo Cais pretende redefinir a relação do Recife com uma área estratégica da cidade, criando uma nova centralidade urbana integrada à paisagem e à memória local.

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