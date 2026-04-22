Novo Mundo Empresarial: Paiva ganha hub corporativo

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O crescimento urbano das regiões litorâneas da Região Metropolitana do Recife vem redesenhando o mapa dos polos empresariais do estado. À medida que bairros planejados e novos empreendimentos residenciais avançam para além dos eixos tradicionais da capital, a demanda por espaços corporativos capazes de acompanhar essa nova dinâmica também cresce.



É nesse cenário que se insere o Novo Mundo Empresarial, complexo que se consolida cada vez mais como um centro de negócios na Reserva do Paiva, um dos territórios de maior valorização imobiliária de Pernambuco.



O empreendimento foi planejado e executado para atender a um público que busca mais do que um endereço comercial. A proposta mescla infraestrutura corporativa, mall de serviços e um ambiente que oferece praticidade e qualidade de vida no cotidiano profissional.



A escolha da localização foi estratégica: nos últimos anos, a Reserva do Paiva se firmou como um dos principais vetores de expansão urbana do estado, reunindo projetos residenciais de alto padrão, hotelaria, infraestrutura turística e novos serviços voltados a moradores e visitantes.



Dan Tadeu Ara, marketing manager do Novo Mundo Empresarial, explica que o empreendimento nasce justamente a partir dessa transformação urbana. Segundo ele, o projeto foi planejado para atender a necessidade de serviços e espaços corporativos qualificados próximos ao local onde as pessoas vivem e circulam.



“Estamos inseridos em um território com demanda crescente por serviços e infraestrutura corporativa, impulsionada tanto pelos moradores de alto poder aquisitivo quanto pelo fluxo gerado por turismo, hotelaria e novos empreendimentos residenciais. O Novo Mundo Empresarial foi pensado justamente para capturar essa demanda crescente por serviços e espaços corporativos de qualidade, atendendo um público que já vive, consome e investe na região”, afirma ele.

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Modelo

Esse formato de empreendimento que integra trabalho, serviços e conveniência em um único espaço, de acordo com Ara, é um grande diferencial competitivo.



“Ao unir salas comerciais com um mall de serviços, criamos um ambiente com fluxo cada vez maior de pessoas, o que potencializa a valorização e rentabilidade das unidades. Para o investidor, nossa crescente ocupação e a demanda já existente para locação, além da rentabilidade mensal, gera a valorização do seu ativo”, diz ele.



Entre os serviços disponíveis estão restaurantes, academia, pet shop, salão de beleza, barbearia, hortifruti e escola de idiomas. A proposta é criar um ambiente que permita resolver diferentes demandas do dia a dia em um único endereço.



Outro fator que reforça o potencial do Novo Mundo Empresarial é sua proximidade com o Complexo Industrial e Portuário de Suape, um dos principais hubs industriais e logísticos do Nordeste.



Além disso, a própria estrutura de gestão da Reserva do Paiva contribui para a valorização contínua do território. A atuação da Associação Geral da Reserva do Paiva garante padrões elevados de organização urbana, segurança e manutenção das áreas comuns, fatores que reforçam a atratividade da região.



Consolidação

Em um cenário em que novas centralidades urbanas começam a surgir fora dos bairros tradicionais do Recife, empreendimentos como o Novo Mundo Empresarial acompanham um movimento de descentralização do mercado corporativo.



“Observamos uma mudança importante no mercado imobiliário empresarial, com regiões como a Reserva do Paiva ganhando protagonismo fora dos eixos tradicionais da capital”, observa Dan Tadeu Ara.



Com localização estratégica, infraestrutura completa e um modelo que integra trabalho e conveniência, o complexo busca se consolidar como um polo de negócios no litoral sul pernambucano.



A expectativa da empresa é que o empreendimento continue evoluindo à medida que a própria região se desenvolve. Há potencial para ampliação de serviços e fortalecimento do ecossistema empresarial que começa a se formar no local.



“Projetos como o Novo Mundo Empresarial tendem a liderar o processo de valorização urbana ao seu redor. Nosso objetivo é consolidar o empreendimento como uma referência de negócios na região”, afirma o executivo.

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