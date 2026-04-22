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Novo Mundo Empresarial: Paiva ganha hub corporativo

Em um dos principais vetores de expansão urbana de Pernambuco, a Reserva do Paiva, o empresarial surge para capturar a demanda local por serviços e espaços corporativos

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O Novo Mundo Empresarial se consolida cada vez mais como um centro de negócios em área de alta valorizaçãoO Novo Mundo Empresarial se consolida cada vez mais como um centro de negócios em área de alta valorização - Foto: Divulgação

O crescimento urbano das regiões litorâneas da Região Metropolitana do Recife vem redesenhando o mapa dos polos empresariais do estado. À medida que bairros planejados e novos empreendimentos residenciais avançam para além dos eixos tradicionais da capital, a demanda por espaços corporativos capazes de acompanhar essa nova dinâmica também cresce. 

É nesse cenário que se insere o Novo Mundo Empresarial, complexo que se consolida cada vez mais como um centro de negócios na Reserva do Paiva, um dos territórios de maior valorização imobiliária de Pernambuco. 

O empreendimento foi planejado e executado para atender a um público que busca mais do que um endereço comercial. A proposta mescla infraestrutura corporativa, mall de serviços e um ambiente que oferece praticidade e qualidade de vida no cotidiano profissional.

A escolha da localização foi estratégica: nos últimos anos, a Reserva do Paiva se firmou como um dos principais vetores de expansão urbana do estado, reunindo projetos residenciais de alto padrão, hotelaria, infraestrutura turística e novos serviços voltados a moradores e visitantes.

Dan Tadeu Ara, marketing manager do Novo Mundo Empresarial, explica que o empreendimento nasce justamente a partir dessa transformação urbana. Segundo ele, o projeto foi planejado para atender a necessidade de serviços e espaços corporativos qualificados próximos ao local onde as pessoas vivem e circulam.

“Estamos inseridos em um território com demanda crescente por serviços e infraestrutura corporativa, impulsionada tanto pelos moradores de alto poder aquisitivo quanto pelo fluxo gerado por turismo, hotelaria e novos empreendimentos residenciais. O Novo Mundo Empresarial foi pensado justamente para capturar essa demanda crescente por serviços e espaços corporativos de qualidade, atendendo um público que já vive, consome e investe na região”, afirma ele.

A gestão da Reserva contribui para a valorização do território, com organização, segurança e manutenção. Foto: DivulgaçãoEscreva a legenda aqui



Modelo
Esse formato de empreendimento que integra trabalho, serviços e conveniência em um único espaço, de acordo com Ara, é um grande diferencial competitivo.

“Ao unir salas comerciais com um mall de serviços, criamos um ambiente com fluxo cada vez maior de pessoas, o que potencializa a valorização e rentabilidade das unidades. Para o investidor, nossa crescente ocupação e a demanda já existente para locação, além da rentabilidade mensal, gera a valorização do seu ativo”, diz ele. 

Entre os serviços disponíveis estão restaurantes, academia, pet shop, salão de beleza, barbearia, hortifruti e escola de idiomas. A proposta é criar um ambiente que permita resolver diferentes demandas do dia a dia em um único endereço.

Outro fator que reforça o potencial do Novo Mundo Empresarial é sua proximidade com o Complexo Industrial e Portuário de Suape, um dos principais hubs industriais e logísticos do Nordeste.

Além disso, a própria estrutura de gestão da Reserva do Paiva contribui para a valorização contínua do território. A atuação da Associação Geral da Reserva do Paiva garante padrões elevados de organização urbana, segurança e manutenção das áreas comuns, fatores que reforçam a atratividade da região.

Consolidação
Em um cenário em que novas centralidades urbanas começam a surgir fora dos bairros tradicionais do Recife, empreendimentos como o Novo Mundo Empresarial acompanham um movimento de descentralização do mercado corporativo.

“Observamos uma mudança importante no mercado imobiliário empresarial, com regiões como a Reserva do Paiva ganhando protagonismo fora dos eixos tradicionais da capital”, observa Dan Tadeu Ara.

Com localização estratégica, infraestrutura completa e um modelo que integra trabalho e conveniência, o complexo busca se consolidar como um polo de negócios no litoral sul pernambucano.

A expectativa da empresa é que o empreendimento continue evoluindo à medida que a própria região se desenvolve. Há potencial para ampliação de serviços e fortalecimento do ecossistema empresarial que começa a se formar no local.

“Projetos como o Novo Mundo Empresarial tendem a liderar o processo de valorização urbana ao seu redor. Nosso objetivo é consolidar o empreendimento como uma referência de negócios na região”, afirma o executivo.

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