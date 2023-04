A- A+

Folha Imóveis 2023 Novos tipos de moradia no mercado A Tolive Incorporadora entregou, no fim do ano passado, o empreendimento chamado de One, que é o primeiro edifício com aluguel por assinatura no Nordeste

Os hábitos nos condomínios mudaram ao longo dos últimos anos. Hoje muito se fala em novas tendências e as novidades chegaram também nas moradias, onde as construtoras e incorporadoras apostam cada vez mais em empreendimentos com diferenciais para oferecer maior conforto e comodidade aos moradores. Pensando em proporcionar novas experiências e serviços exclusivos, a Tolive Incorporadora, de Felipe e Marina Pacífico e José Ricardo Carvalho, entregaram no fim do ano passado um empreendimento inédito no Recife, o Tolive One. O edifício é o primeiro empreendimento por assinatura do Nordeste administrado 100% pela startup Housi.

Com o Tolive One, agora no Recife é possível ter acesso ao aluguel flexível, com negociação 100% online, sem necessidade de contrato, burocracias e muito menos fiador. Essa tendência de mercado, que já é comum na região Sudeste, chega agora no Recife.

Além do aluguel por assinatura, o One conta com outras inovações no segmento, como a industrialização do padrão construtivo, tornando o processo mais ágil. Segundo o diretor da Tolive, Felipe Pacífico, a intenção com o tipo de edifício é trazer uma nova tendência para Recife, para ser uma oportunidade também para quem investe no segmento imobiliário.

“O comprador em 95% é quem investe em imóveis, e o público que enxergamos é o que transita no polo médico, apostando no turismo de saúde. Quando decidimos abrir a Tolive, a ideia era inovar na forma de apresentar produtos, a arquitetura arrojada e rodamos empreendimentos no Brasil e fora para ver as tendências. Vimos esse modelo de apartamentos compactos, mas com padrão de acabamento elevado, áreas comuns equipadas, e foi nesse conceito que apostamos”, declarou.

O grande diferencial desse modelo de imóvel, que segue uma tendência mundial no mercado, é que o comprador/investidor já recebe o seu apartamento totalmente pronto para locação. Todas as unidades foram entregues mobiliadas, decoradas e com enxoval completo, o que pelos cálculos dos incorporadores faz com que os investidores antecipem, no mínimo, seis meses de locação, sem que tenha perda de tempo e dinheiro para deixar o imóvel apto e atraente para receber os inquilinos.

“Ele segue a tendência do mercado de Recife, do Brasil e do mundo. Cada vez mais os terrenos ficam escassos e a pessoa não precisa de um apartamento grande, sendo casal sem filhos, pessoa solteira, já que tem áreas comuns que vão dar conforto. Uma inovação foi entregar o apartamento todo equipado e mobiliado, faz parte do enxoval, e 100% dos aparta - mentos têm fechadura eletrônica, onde quem aluga recebe a senha da hospedagem”, disse o diretor Felipe Pacífico.

Os apartamentos disponíveis não são apenas entregues absolutamente prontos, como também têm a estrutura necessária para a estadia imediata, com pratos, talheres, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Além disso, despesas como condomínio, IPTU, água, luz, Wi-Fi e TV a cabo já estão inclusas no valor da assinatura. Portanto, o locatário não precisa se preocupar com o pagamento individual de contas.

O lado ambiental também foi um dos pontos que receberam atenção, por meio de espaços para carros elétricos e prezando pela energia sustentável.

