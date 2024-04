A- A+

Folha Imóveis OR Empreendimentos abre 2024 com entrega antecipada e lançamentos na Reserva do Paiva Braço imobiliário do Grupo Novonor em Pernambuco, a OR, ao mesmo tempo que entrega a fase final do residencial Verano bem antes do prazo, apresenta o Evoke, primeiro compacto premium do bairro planejado

Imersa no conceito de tornar o sonho de moradia na Reserva do Paiva possível, a OR Empreendimentos abriu 2024 já com bons resultados para comemorar, tanto no que se refere às entregas, quanto à fase de breve lançamento do Evoke. O ano começou bem, tanto para a incorporadora, quanto para os clientes que adquiriram unidades Verano. O residencial, com apartamentos de 97 m2², é o sétimo empreendimento do grupo no bairro planejado, foi entregue em janeiro, com cinco meses de antecedência do prazo acordado, em junho deste ano. Com 98% das 208 unidades vendidos, ocupa quatro torres em localização privilegiada, em frente ao Parque da Lagoa e com vista do mar e da vegetação abundante.

Qualidade de vida e bem-estar estão no topo da lista de desejos da maioria das pessoas. Ter uma moradia permeada por este sentimento, num local como a Reserva do Paiva, vem se tornando algo cada vez mais possível. A OR, braço imobiliário do Grupo Novonor, traz o breve lançamento, Evoke - uma concepção de moradia inovadora na região, tornando o local paradisíaco uma morada sustentavelmente viável.

Outro atrativo da Reserva do Paiva é o potencial de valorização dos imóveis lançados no bairro planejado. Os apartamentos do Verano registraram, de dezembro de 2021 até novembro de 2023, uma alta de 42,93% no valor do metro quadrado. No que se refere ao valor de locação, as unidades do Verano também demonstram seu potencial, têm hoje preço de aluguel médio de R$ 8.000.

Dentro do conceito de compacto de alto padrão, o Evoke terá apartamentos com 2 e 3 quartos. A preocupação sustentável também estará presente. O projeto paisagístico é assinado pela Cardim Arquitetura Paisagística, empresa de São Paulo premiada na Casa Cor-SP. Já o arquitetônico, leva a assinatura do escritório FG+M, dos arquitetos Bruno Gadelha e Christiano Freitas, enquanto o projeto de interiores fica a cargo da Fábrica Arquitetura, da dupla Ana Maria Freire e Camilla Pereira.

"Cada detalhe é pensado visando garantir o consumo consciente de recursos, a proteção e o respeito ao meio ambiente e às comunidades do entorno", afirma o diretor da OR em Pernambuco, Pedro Pessoa. O Evoke tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 180 milhões. Além de ser o primeiro compacto de luxo da Reserva do Paiva, o empreendimento da OR é o primeiro do bairro planejado com rooftop e também o primeiro a ser entregue com placas solares que reduzirão o custo com energia das áreas comuns do condomínio.

Comprometida com a incorporação imobiliária sustentável, a OR é membro-fundador da Green Building Council do Brasil e entregou mais de 20 edifícios certificados, sendo, atualmente, uma das empresas com maior número de empreendimentos verdes no País.

O residencial Evoke foi planejado com rooftop e também será entregue com placas solares | foto: Divulgação

Imersão sensorial

Em fase de breve lançamento, com possibilidade de reservas de unidade, o residencial Evoke está sendo apresentado durante imersão pensada em detalhes. A experiência envolve uma trilha sensorial, customizada para o primeiro contato dos clientes com o projeto do novo residencial na Reserva do Paiva. Os próprios diretores e gestores da OR conduzem esta trilha interativa, envolvendo os cinco sentidos. "Sabemos da importância dos corretores e imobiliárias, e vamos continuar trabalhando com eles. Mas, no primeiro contato do mercado com o Evoke, entendemos que ninguém melhor do que nossa equipe para transmitir que não se trata apenas de um condomínio residencial, mas da construção de uma nova categoria de moradia, pensada para elevar o patamar da qualidade de vida dos seus moradores", explica Aywme Valença, líder Comercial e Marketing da OR Empreendimentos.

"Ao chegar no espaço de atendimento, as pessoas serão impactadas por um ambiente envolvente, que transmite o conceito que o empreendimento oferece aliado às particularidades que remetem à Reserva do Paiva, como a sonoridade, intensidade da luz, aromas e outros detalhes', explica a arquiteta Ana Maria, da Fábrica Arquitetura, escritório que assina tanto o apartamento decorado quanto o espaço imersivo de atendimento.

Destaque pelo pioneirismo, o residencial Evoke é o primeiro compacto de luxo da Reserva do Paiva | foto: Divulgação

Assinatura OR na Reserva do Paiva

Além de sete empreendimentos residenciais (Morada da Península, Vila dos Corais, Terraço Laguna, Varanda do Parque, Jardim do Mar, Paradiso e o Verano), têm a marca OR o hotel cinco estrelas e o complexo multiuso Novo Mundo Empresarial. No que se refere ao espaço urbano, também construiu dois grandes parques públicos na Reserva do Paiva, o Parque da Lagoa e o Parque do Paiva.

Com presença em três estados brasileiros, a OR atua há 15 anos no mercado imobiliário, com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos, transformando e contribuindo para o desenvolvimento consciente e sustentável do espaço urbano ao seu entorno. A empresa faz parte da Novonor, um grupo de origem brasileira com mais de 75 anos de trajetória que, por meio de seus negócios, realiza importantes contribuições para o desenvolvimento do Brasil e dos 13 países onde atua. Em Pernambuco, a OR empreende desde 2007 na Reserva do Paiva.



