Folha Imóveis OR se consolida em PE com inovação e sustentabilidade O Evoke oferece uma infraestrutura pensada para elevar a qualidade de vida dos seus futuros moradores, apresentando áreas comuns que colocam o empreendimento como o mais completo da Reserva do Paiva

Comprometida com a qualidade e inovação, a OR, incorporadora e construtora presente no Grupo Novonor, cresce em Pernambuco com empreendimentos conscientes e projetos sustentáveis. Um deles é o Evoke, na Reserva do Paiva, Litoral Sul do Estado. Com 271 apartamentos compactos de alto padrão, inéditos na região até então. Com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 180 milhões e mais de 80% de unidades já vendidas, o empreendimento tem aceitação expressiva em termos de conforto para os moradores.

“Além das opções de plantas, com metragens exclusivas entre 59 e 80m2, o Evoke oferece uma infraestrutura pensada para elevar a qualidade de vida dos seus futuros moradores, apresentando áreas comuns que colocam o empreendimento como o mais completo da Reserva do Paiva”, explica o superintendente Regional da OR em Pernambuco, Pedro Pessoa.

Com conceito arrojado e contemporâneo, o Evoke tem 167 apartamentos na fase 1 e 104 na fase 2, através das torres Elicit (fase 1) e Elisyan (fase 2). O terreno, com mais de 14 mil m2, fica em meio a 8,5 km de praia e 200 hectares de Mata Atlântica preservada. O empreendimento é também o primeiro do Paiva com rooftop e vista 360° da natureza.

Pedro Pessoa, Diretor Superintendente OR PE. - Foto: Divulgação

Quem optar por opções no térreo, poderá escolher unidade com dois ou três quartos, com terraço coberto e descoberto, jardim privativo, deck, sala de estar, cozinha, quartos sociais, banheiro social e suíte. Para aqueles que quiserem apartamentos com varanda, a disposição fica por conta de sala de estar, cozinha, um ou dois quartos sociais, banheiro social, suíte.

Já as plantas do Solarium são voltadas para quem valoriza áreas de convivência com vista expressiva, no terraço superior, juntamente com os demais elementos de conforto.“Tudo com integração dos ambientes como uma das principais características para oferecer áreas de lazer e serviço através de comodidade diferenciada, projeto arrojado com riqueza de detalhes e contemporâneo para seus moradores”, pontua.

Compromisso

O Evoke também traz um compromisso com a sustentabilidade, como no uso inédito na região de painéis solares com geração de energia para as áreas comuns. Também há sistema de irrigação automatizado e abastecido por água de poço, coleta seletiva do lixo e tomadas para carregamento de veículos elétricos.

“O Evoke foi projetado com mais de 50% de área verde, respeitando a harmonia com a natureza. A busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais também está representada através de outros detalhes. Na implantação do projeto houve também uma preocupação quanto à insolação e ventilação dos apartamentos”, explica o superintendente.

Detalhes

O empreendimento investe nos mínimos detalhes, como Workhub totalmente equipado para home office com disponibilidade de salas de reunião e estação individual. Há ainda a Delivery Zone, para facilitar o recebimento de encomendas; Espaços Grills, com opções de churrasqueira a gás e carvão; opções esportivas, como Campo Society e Beach Sports; e áreas de lazer como piscina com raia de 25m, hidromassagem e piscina infantil, horta e pomar, salão de festas, Fitness Zone, Espaço Zen e o redário, além de salas de massagem e sauna.

Sport Bar do Evoke. - Foto: Divulgação

Quanto à segurança, a OR preparou para o Evoke um sistema de monitoramento totalmente pensado para a qualidade de vida do morador. “O Evoke vai contar com guarita blindada, segurança perimetral e monitoramento CFTV fulltime. Outro atrativo será o controle de acesso inteligente nas áreas comuns e portarias, assim como outras possibilidades que poderão ser implantadas a partir de acordo de moradores do condomínio”, completa o superintendente.

Transformação

A OR coleciona oito empreendimentos entregues na área, como o Verano, Paradiso e o Vila dos Corais, também sucesso de vendas. Com presença em quatro estados brasileiros, a empresa atua há mais de 15 anos para transformar o mercado imobiliário, focada na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos.

Mais informações sobre o Evoke podem ser encontradas no site oficial (https://www.or.com.br/residenciais/evoke/). Por lá, é possível entender mais sobre a aposta da empresa em novos perfis de moradores para a Reserva do Paiva.

“Atenta aos movimentos do mercado imobiliário local, a construtora mais uma vez é pioneira, disponibilizando uma categoria de produto imobiliário até então não contemplada na região: os compactos de alto padrão. O projeto prevê a oferta de todos os diferenciais de segurança, qualidade de vida e estrutura de lazer também para quem valoriza uma vida prática e fácil. Sempre com o propósito de converter verdadeiros marcos arquitetônicos e vetores de crescimento para valorizar ainda mais as comunidades do entorno de suas investidas”, afirma o superintendente.

