Otimismo embala novos lançamentos

A- A+

Um empreendimento numa praça pouco explorada no bairro do Pina. É assim que surge o edifício Maria do Carmo Vilaça, da Gabriel Bacelar. Lançado no final do ano passado, o produto é a principal aposta da construtora, que tem mais de 47 anos de operação e preza pela tecnologia e inovação como valores. Além do novo produto, a empresa tem expectativa positiva para o ano de 2023, já que mais lançamentos devem acontecer, tanto de produtos comerciais quanto residenciais, na capital pernambucana.

Segundo o diretor Durval Bacelar, o empreendimento Maria do Carmo Vilaça foi pensado para estar em uma localização de destaque na Zona Sul do Recife. “Esse empreendimento é uma grande aposta nossa. É o primeiro na praça Maria do Carmo Vilaça, no bairro do Pina, uma região reservada dentro da Zona Sul. O projeto ficará em uma localização privilegiada, entre o Pina e Boa Viagem, e para chegar na praça existem três acessos, então isso dá uma comodidade maior para o produto”, disse.

Como diferencial, Durval destaca que o Maria do Carmo Vilaça conta com cerca de 130 metros quadrados e busca atender o público de alto padrão. “É um empreendimento de apartamentos com quatro quartos, opção de três suítes. Tem um rooftop na cobertura que permite uma condição de vista de 360º da cidade. Lançamos no final do ano passado e serão 30 meses de obra para construir as 26 unidades, sendo dois apartamentos por andar, em 13 pavimentos”, destacou o diretor da Gabriel Bacelar.

"Estamos com produtos a serem lançados em 2023, acreditando na redução da taxa de juros, que deve acontecer até o final do ano, assim como seguir em 2024”, disse o diretor da Gabriel Bacelar, Durval Bacelar | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Lazer e serviços

Entre os detalhes do empreendimento, pensados para garantir máximo conforto e privacidade, estão itens como academia, piscina panorâmica, espaço gourmet, lounge bar e jogos, sunset grill, brinquedoteca e delivery room.

Além de erguer todo o empreendimento, Durval aponta que a praça próxima ao edifício foi reformada através da parceria com a Prefeitura do Recife. “A gente acabou fazendo melhorias na praça, em parceria com a Prefeitura para manter ela mais viva. Fizemos alguns reparos, como requalificação dos brinquedos, bancos, estrutura, pintura, calçada do entorno, ficando em uma estrutura melhor e mais atrativa”, contou.

Ano positivo

Além do lançamento do Maria do Carmo Vilaça, Durval Bacelar destaca a expectativa positiva com o mercado por conta de outro produto da construtora lançado no ano passado, o Icon. “O Icon é o primeiro design living do Recife. As obras estão em andamento e ele tem como diferencial ser apartamento de apenas um quarto, mas ainda assim com o foco no alto padrão”, contou Durval.

O diretor destaca também que o cenário econômico permite que a empresa tenha mais expectativas, junto com os novos lançamentos previstos para este ano.

“Estamos com produtos a serem lançados em 2023, acreditando na redução da taxa de juros, que deve acontecer até o final do ano, assim como seguir essa tendência no ano de 2024. Devemos ter empreendimentos na Zona Norte e também na Zona Sul, comerciais e residenciais, mas sempre focados no médio e alto padrão, que é onde a gente atua”, declarou Bacelar.

Além desse segmento, o diretor da Gabriel Bacelar anunciou que 2024 deverá marcar o lançamento do primeiro empreendimento de praia da construtora. “Estamos montando tudo e deve ser no Litoral Sul”, disse. Já o ano de 2023 da construtora será marcado por entregas, quando dois empreendimentos estarão disponíveis para os clientes neste ano.

“Estamos na entrega do empreendimento Sainte Cecília, na Madalena, com 3 quartos, 54 unidades, 27 pisos. Ainda entregaremos até o meio do ano de 2023 o empreendimento Sainte Bruna, na região da Jaqueira. Trabalhamos muito na linha dos três quartos, que é o principal foco nosso. Estamos com uma expectativa positiva para o longo do ano”, finalizou Durval Bacelar.

Veja também

Folha Imóveis 2023 Programa investe na transformação do Recife