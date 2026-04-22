A- A+

Folha Imóveis Paulo Miranda Imobiliária: tradição com visão do futuro A posição de destaque da empresa está ligada à capacidade de atender diferentes perfis de clientes com inteligência comercial, leitura de mercado e diversidade de imóveis

Com uma trajetória que se estende por mais de cinco décadas, a Paulo Miranda Imobiliária se consolidou como um pilar fundamental no mercado imobiliário do Nordeste, especialmente em Pernambuco.

Desde 1972, a empresa tem demonstrado consistência, dinamismo e uma presença ativa no desenvolvimento do setor, evoluindo para se tornar uma empresa full service, com atuação em diversos segmentos, combinando tradição com visão de futuro.

A construção do nome Paulo Miranda ao longo dos anos baseou-se em três pilares claros: credibilidade, especialização e capacidade de adaptação. A empresa cresceu acompanhando as transformações do mercado, ampliando sua atuação, profissionalizando seus processos e fortalecendo relações duradouras com clientes, parceiros e incorporadores.

Hoje, a Paulo Miranda ocupa um lugar de referência no setor imobiliário regional, combinando tradição com visão de futuro. “Esse reconhecimento não veio apenas pelo tempo de mercado, mas pela consistência na entrega e pela confiança construída geração após geração”, afirma a diretora Renata Miranda.

Esse posicionamento está diretamente ligado à capacidade de atender diferentes perfis de clientes com inteligência comercial, leitura de mercado e uma estrutura preparada para operar desde imóveis do “Minha Casa, Minha Vida” até o mais alto padrão.

“Atuamos em locação, administração de bens, imóveis prontos, lançamentos e loteamentos em Pernambuco e em outros estados do Nordeste”, detalha Renata. A empresa também atua em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Segurança

A Paulo Miranda entende que intermediar uma negociação imobiliária vai além de aproximar as partes.

“Nosso papel é conduzir o processo com segurança, clareza e eficiência, reduzindo riscos e ajudando cada cliente a tomar uma decisão bem orientada. Imóvel envolve patrimônio, planejamento de vida e, muitas vezes, um passo importante na história de uma família ou de um investidor. Por isso, trabalhamos com responsabilidade em cada etapa da jornada”, explica a diretora.

A atuação especializada por nicho, o acompanhamento próximo da liderança, a estrutura jurídica e administrativa de apoio e o conhecimento de mercado, que permite conectar o cliente à oportunidade mais adequada ao seu perfil, estão entre os diferenciais oferecidos pela empresa. Na locação e administração de bens, isso se traduz em mais controle, agilidade e organização. Na compra e venda, significa segurança documental, assertividade comercial e um atendimento que une experiência, tecnologia e orientação consultiva.

Com 53 anos de história, celebrados no último 26 de outubro, a Paulo Miranda, uma empresa familiar com gestão compartilhada, continua a se adaptar às mudanças do mercado e a evoluir. O objetivo permanece o mesmo: conectar pessoas ao seu bem mais importante, o seu patrimônio. Com segurança, estratégia e uma experiência relevante ao longo do tempo.

Renata Miranda, diretora da Paulo Miranda Imobiliária. Foto: Divulgação.

“Fazemos do nosso propósito um meio para continuar nos adaptando às mudanças do mercado e evoluindo por mais 50 anos”, declara Renata.

De acordo com a diretora, a Paulo Miranda tem investido em novas estruturas de atendimento, com unidade física reformada, forte atuação nas redes sociais, portais imobiliários e tornado o site uma plataforma para atendimento humanizado.

“Além da incansável melhoria nos serviços prestados. Contribuindo para um melhor relacionamento e acompanhamento da jornada de compra do consumidor, beneficiando a todos com mais praticidade e conforto e aperfeiçoando a nossa entrega para cada cliente”, completa.

Tecnologia

Com o olhar voltado para o futuro, a empresa pretende seguir investindo em tecnologia, desenvolvimento de pessoas e expansão regional, mantendo o foco no compromisso de evoluir continuamente essa entrega.

“O equilíbrio entre tecnologia e relacionamento é o que nos permite, como imobiliária que conecta pessoas ao seu maior bem, entregarmos um serviço mais eficiente, atual e aderente ao que o cliente espera hoje”, avalia a gestora.

Para os próximos anos, as metas da empresa incluem ampliar a atuação regional, fortalecer a especialização por segmento, continuar evoluindo em novas tecnologias e criar uma estrutura cada vez mais eficiente para atender um mercado dinâmico, exigente e segmentado.

Esse pensamento progressista e consistente, passado de geração a geração, compõe um dos pilares que sustentam a marca: a presença constante na vida das pessoas em diferentes momentos.

“Seja na conquista do primeiro imóvel, na evolução patrimonial ou na construção de novos projetos, a Paulo Miranda está presente. E é essa continuidade, construída com confiança e resultado, que fortalece uma relação que atravessa gerações”, conclui Renata.

Veja também