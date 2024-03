Paulo Miranda: novos horizontes à vista

A- A+

Transcendendo as barreiras regionais, a Imobiliária Paulo Miranda decidiu, no fim de 2023, expandir seus negócios para a maior capital do Brasil. Somando o fato que São Paulo é a metrópole onde tudo acontece, ao fator da locação short stay em apartamentos e studios inteligentes na capital paulista ter se tornado bastante rentável, investir na cidade com o maior número de voos, polos corporativos, eventos e outras movimentações, se tornou uma grande oportunidade para os entusiastas imobiliários.

“São Paulo foi eleita, pela Revista Exame, a melhor cidade para fazer negócios no mercado imobiliário no ranking 2023, com uma taxa de ocupação superior a 80% e uma rentabilidade mensal média de 1,5% em imóveis compactos. Exemplificando, você investe apenas 30% do valor total de uma unidade que coincide com o período de construção, que dura, em média, 30 meses. E com o retorno da locação short stay, o investidor quita o saldo por financiamento e, além disso, rentabiliza o montante inicial, enquadrando em investimento de alta performance”, explica Renata Miranda, diretora da Imobiliária Paulo Miranda.

A empresa fez parceria com a incorporadora Vitacon, de São Paulo, e juntas oferecem serviço de gestão especializada, possibilitando retorno acima da média e de forma rápida. O novo projeto é voltado para um público consumidor que pretende fechar negócios com segurança jurídica e significativa rentabilidade, visando vantagens de investimentos de alta performance em imóveis localizados em bairros nobres da capital paulista. “Em um evento especial, no fim do ano passado, anunciamos nossa atuação na venda de imóveis em São Paulo em parceria com a Vitacon, que foca no desenvolvimento de projetos compactos na Zona Sul da cidade”, diz Renata. “Esses empreendimentos oferecem um novo estilo de vida, inovação e alta rentabilidade para os investidores, com a possibilidade de gestão profissional pela Housi. Nossos clientes ficaram entusiasmados com as oportunidades de investimento e parcerias apresentadas tanto no varejo, com a aquisição de unidades para uso ou rentabilidade, como na linha private, com a possibilidade de converter o valor em unidades ou dividendos, todos eles com um objetivo comum extremamente fortalecido, que é o da renda passiva”, acrescenta a diretora.

Raízes de vento em popa

Ainda que em expansão para outros lugares, o legado construído no Nordeste permanece em constante crescimento. Sendo a única imobiliária full service de Pernambuco, atuando em todos os setores do mercado imobiliário, a Paulo Miranda se mantém fazendo história desde 1972 e contribuindo para que muitos brasileiros conquistem o sonho de ter um imóvel. O mercado em 2023 para a imobiliária foi desafiador e de adaptação, embora de êxito. “Superamos a nossa expectativa e acreditamos que vamos obter o mesmo feito neste ano de 2024, que vem surpreendendo com o aumento significativo de lançamentos previstos, com destaque para unidades compactadas para investimentos e empreendimentos em todo o litoral do Nordeste, que acaba atraindo, inclusive, investidores de fora do País”, diz Renata.

A atuação da Caixa Econômica Federal também é um fator que projeta um mercado mais otimista para esse ano. “O órgão é o principal agente de crédito imobiliário e tem aumentado as operações para habitação, oferecendo mais subsídios e vantagens, além dos cortes previstos para a taxa de juros. Esse percurso gera uma expectativa onde o volume de transações de imóveis tende a crescer em 2024, deixando o momento mais propício para adquirir imóveis por preços mais acessíveis”, continua a diretora.

A Paulo Miranda destaca-se não apenas pela sua longa trajetória de sucesso, mas também pela sua capacidade de inovação e adaptação no mercado imobiliário. Em constante evolução, a imobiliária opera com diversas ferramentas e aplicativos que otimizam e facilitam de forma segura toda a jornada de compra e locação, atendimento e relacionamento com os clientes e corretores. “Utilizamos a tecnologia para otimizar tempo, encurtar distâncias e proporcionar mais realidade às perspectivas dos imóveis, além de viabilizar processos digitais que desburocratizam as transações, oferecendo praticidade, rapidez e preservando a segurança do negócio. Desta forma, fortalecemos a relação com os nossos parceiros e clientes”, afirma Renata.

Renata Miranda, diretora da Imobiliária Paulo Miranda | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Outro grande diferencial da empresa está associado à especialização dos corretores de acordo com a sua área de atuação. Esse processo, implantado há mais de 20 anos, permite que o cliente tenha um atendimento personalizado e altamente preciso, seguro, completo e diferenciado, monitorado pelo corpo de liderança e gerido pela direção, que nasceu e cresceu dentro do mercado imobiliário.

On-line e solidificada

Contemplando novas estruturas de atendimento e firmando forte posicionamento nas redes sociais, portais imobiliários, e em um site com o uso de plataformas para atendimento humanizado, a Paulo Miranda mantém o foco na melhoria dos serviços prestados, contribuindo para um melhor relacionamento e acompanhamento da jornada do consumidor.

“Por meio dessa presença on-line e do cuidado destinado aos nossos clientes, estamos cada dia mais construindo um relacionamento sólido e contribuindo para a realização dos seus sonhos, levando pessoas a conquistarem seu bem maior: o seu patrimônio imobiliário. Cada detalhe faz a diferença e nos credita a confiança dessa relação de geração para geração, ao ponto de não pensar em outra opção que não seja a nossa empresa para adquirir um novo imóvel”, conta Renata.

Além de continuar crescendo em Valor Geral de Vendas, aumentando e estreitando os laços com as empresas parceiras e fortalecendo a atuação especializada por segmento, outra grande meta da Paulo Miranda é continuar expandindo a atuação em outras cidades do Interior de Pernambuco e demais estados do Nordeste.

“Hoje estamos presentes em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, com o segmento de loteamentos e desenvolvimento urbano, mas vamos além. Também pretendemos continuar oferecendo para os nossos clientes a oportunidade de investir com a nossa chancela e segurança em São Paulo, assim como permanecer atuando forte com empreendimentos de segunda moradia e para investimentos em nosso litoral”, completou a diretora, com mais de 25 anos de experiência no segmento.





