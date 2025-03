Paulo Miranda: pioneira em inovações tecnológicas

A- A+

Ao longo dos seus 53 anos de história, a Paulo Miranda se adaptou às mudanças do mercado imobiliário, incorporando novas tecnologias e estratégias de vendas, desde a lista telefônica até a inteligência artificial. Com isso, tornou-se pioneira em inovações tecnológicas no setor em Pernambuco.



Seguindo a linha de proporcionar um melhor atendimento aos clientes com foco na inovação, atualmente, a empresa utiliza inteligência artificial para oferecer um pré-atendimento personalizado e imediato, otimizando o tempo e a eficiência do serviço.



De acordo com a diretora da Imobiliária Paulo Miranda, Renata Miranda, para manter sua posição de liderança, a empresa investe em treinamento e atualização constante da equipe de gestores e corretores, além de incorporar novas tecnologias que facilitam o dia a dia dos profissionais.



“A Paulo Miranda se mantém atenta às transformações do mercado imobiliário e busca constantemente novas soluções para atender às necessidades dos clientes e garantir seu sucesso nos próximos 50 anos”, destaca.



Com o intuito de priorizar a saúde e o bem-estar dos colaboradores, a imobiliária realiza uma série de ações como o “Acolher” e “PM em Movimento”. A partir dos projetos, a Paulo Miranda aumenta a satisfação, a motivação e a produtividade da equipe, o que contribui para o crescimento e o posicionamento da empresa no mercado.



“Por premissa, esses projetos defendem o equilíbrio do corpo e mente, visando promover a saúde física e mental dos colaboradores, com suporte psicológico individualizado, oficinas em grupo, ginástica laboral, programa de exercícios personalizados com acompanhamento on-line, encontros mensais na praia (“PM on the Beach”) e acompanhamento nutricional”, afirma Renata.

Segmentos

A Paulo Miranda atua em todos os segmentos do mercado imobiliário. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), por exemplo, a empresa oferece diversos serviços como venda e locação de imóveis, sejam casas, apartamentos ou salas.



“Com um atendimento Full Service, proporcionamos aos nossos clientes a segurança, a tranquilidade e a comodidade para que eles encontrem tudo de que necessitam através de profissionais selecionados, exclusivos e principalmente, especializados. Atuamos com empreendimentos de lançamentos, imóveis inseridos no programa Minha Casa, Minha Vida, loteamentos, imóveis prontos (novos e usados), imóveis para locação e administração de bens, além de opções para incorporação, imóveis industriais e imóveis rurais”, diz Renata.



A imobiliária também atua com o segmento de loteamentos no litoral e interior do Estado, nas regiões do Agreste, Zona da Mata Norte e Sertão. Com alcance regional, a Paulo Miranda opera em estados vizinhos como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.



“Já podemos destacar algumas cidades para esse ano de 2025 tanto em loteamentos, como em condomínio de lotes, como Maragogi, São Miguel dos Milagres, e Feliz Deserto, em Alagoas; Catuama, Caruaru, Chã Grande, Passira, Bezerros, Gravatá, Surubim, e Vitória de Santo Antão, em Pernambuco; Baía Formosa e Camurupim, no Rio Grande do Norte; e no bairro do Curado, no Recife. Também existe a possibilidade de lançamentos na Paraíba e na Bahia”, destaca a diretora.



A imobiliária também prevê lançamentos no litoral, especialmente nas regiões de Carneiros, Tamandaré e Litoral Norte de Alagoas, além de novos empreendimentos no Grande Recife.



“Além de continuar crescendo em Valor Geral de Vendas, aumentando e estreitando os laços com as nossas parcerias, e fortalecendo a nossa atuação especializada por segmento, pretendemos continuar expandindo a nossa atuação em outras cidades do interior, e demais Estados do Nordeste com o segmento de loteamento e desenvolvimento urbano”, diz Renata.



Diferenciais

Como diferencial, a empresa possui uma equipe especializada de corretores. São mais de 250 corretores exclusivos. Há mais de 20 anos, a Paulo Miranda implementou a especialização por nicho de atuação, para que o cliente tenha um atendimento personalizado e altamente especializado.



“Com isso, construímos relacionamentos fortes com nossos clientes, parceiros e colaboradores, contribuindo para a realização dos seus sonhos e conectando pessoas ao seu bem maior: o seu patrimônio, o seu imóvel, a sua casa, e o seu lar. A empresa se adapta sempre que necessário, aliando a sua tradição e experiência acumulada ao longo dos anos à inovação para se manter na liderança do setor, consolidando-se como referência no mercado”, pontua Renata.



Para aproveitar os momentos do mercado e promover condições diferenciadas e oportunidades para os clientes, a Paulo Miranda desenvolve diversas ações, eventos e feirões.



“Temos como exemplo o Summer Beach, evento que faz a abertura oficial do verão no mercado imobiliário, e neste ano, já está em sua terceira edição, se consolidando como o principal evento de imóveis de praia de Pernambuco, reunindo cerca de 50 empreendimentos das 20 principais construtoras e incorporadoras do Estado, em uma localização privilegiada na praça principal do Shopping RioMar”, reitera a diretora.

