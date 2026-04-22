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Folha Imóveis Pernambuco Construtora: ética, compromisso e vanguarda A empresa completa neste ano seis décadas de atuação, mantendo uma marca consolidada no mercado imobiliário de médio e alto padrão, adotando uma postura responsável e consistente

A Pernambuco Construtora, considerada uma das mais tradicionais do mercado da construção civil em Pernambuco, celebra este ano seis décadas de atuação. Com uma trajetória marcada por superação, inovação e um compromisso inabalável com a qualidade, a empresa, que nasceu em 1966, transformou-se em um pilar do mercado imobiliário pernambucano, adaptando-se às dinâmicas econômicas e consolidando um legado de credibilidade.

Eduardo Wanderley, diretor-presidente da Pernambuco Construtora, faz parte dessa trajetória há cinco décadas. Ele relembra o início da empresa ao lado de sócios já realizados profissional e financeiramente.

"Era uma convivência muito boa, com pessoas experientes e com grande bagagem. Mas havia uma diferença de ritmo: eu era jovem, queria realizar, crescer, acelerar. Eles, mais cautelosos, preferiam evitar riscos. Em muitos momentos, eu queria avançar e eles queriam frear" , conta Eduardo, que considera o momento uma "virada de chave", que transformou a empresa em uma força produtiva no setor.

A chegada do também diretor-presidente Alexandre Wanderley à sociedade, em 1985, foi outro marco importante dessa trajetória. A empresa expandiu suas atividades para o setor de obras de serviço público e industriais. "Ele trouxe essa experiência e nós também demos outra virada de chave partindo para essa atividade", comenta Eduardo.

Foco

No entanto, Alexandre conta que em 1995, após uma década de atuação em obras públicas, a Pernambuco Construtora tomou a decisão estratégica de retornar o foco para obras privadas.

"Com essa decisão, nós passamos a aparecer com bastante firmeza no mercado, executando obras diversas de infraestrutura e obras industriais, com uma atuação muito forte em projetos de grande porte no Porto de Suape e executando obras em outros estados como Maranhão, Paraíba e Espírito Santo", afirma Alexandre. Alexandre Wanderley, diretor-presidente da Pernambuco Construtora. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Hoje, a Pernambuco Construtora possui uma marca consolidada no mercado imobiliário de médio e alto padrão pernambucano. Além disso, também é reconhecida por seus imóveis de praia, com o slogan "Praia é com Pernambuco Construtora".

A empresa adota uma postura responsável e consistente, priorizando o compromisso com clientes e colaboradores. "Sempre olhamos para o futuro, mas com muita responsabilidade no presente", afirma Eduardo. Com sólida trajetória, une tradição à inovação, mantendo-se atualizada e em constante evolução. Ao longo das décadas, a companhia superou diversas crises econômicas do setor no cenário nacional, que serviram como catalisadores para o aprimoramento e fortalecimento da marca.

"Especialmente, me lembro bem de 1983 e 1993. Era uma crise a cada dez anos, já era carta marcada. Essas crises traziam muita dificuldade para as empresas, mas era uma oportunidade, também, de se reinventarem, criarem mais estrutura, mais musculatura", relembra Eduardo. Eduardo Wanderley, diretor-presidente da Pernambuco Construtora. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Longevidade

A longevidade da Pernambuco Construtora é atribuída a uma cultura interna sólida, pautada em credibilidade, cumprimento de contratos e compromissos éticos e profissionais. A empresa já está na segunda geração de gestão e preparando a terceira, que já participa das atividades da empresa, ainda que não na gestão, um processo considerado fundamental pelos sócios para a longevidade.

Alexandre Wanderley reconhece que a transição geracional é um desafio, mas essencial para a liberdade e o desenvolvimento individual das novas personalidades que ingressam na empresa. "São pessoas que começaram conhecendo a empresa por dentro, desde recepcionista a diretor. Isso traz tranquilidade e segurança para os acionistas e para as relações comerciais e financeiras", complementa Eduardo.

Em um setor tradicionalmente dominado por homens, a Pernambuco Construtora se destaca também pela valorização da liderança feminina. Eduardo afirma que a empresa é "mais feminina do que masculina", tanto na gestão de obras quanto internamente. Alexandre corrobora: "Hoje, 41% da gestão da empresa é formada por mulheres."

Legado

O principal legado que a Pernambuco Construtora busca construir e deixar para as próximas gerações são as questões éticas, de caráter nas relações interpessoais, e o avanço contínuo em tecnologias, buscando ser sempre uma empresa de vanguarda.

Da esquerda para a direita, Camila Wanderley, gerente-geral de Projetos e Produtos; Mariana Wanderley, diretora-executiva Comercial e Marketing; Eduarda Wanderley, gerente de Branding e Comunicação; Flávia Wanderley, Jurídico; Emmanuelle Wanderley, diretora-executiva Financeira; com Eduardo e Alexandre Wanderley.

Parte essencial desse legado é a nova geração, que já começa a assumir protagonismo na continuidade da Pernambuco Construtora. Emmanuelle Wanderley, diretora-executiva Financeira; Mariana Wanderley, diretora-executiva de Comercial e Marketing; Camila Wanderley, gerente-geral de Projetos e Produtos; Flávia Wanderley, Jurídico, e Eduarda Wanderley, gerente de Branding e Comunicação, traduzem esse legado em valores que orientam o futuro da empresa: entrega, ética, compromisso e constante evolução.

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