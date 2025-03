Petribu: transformando cidades desde 2012

A- A+

A Petribu Desenvolvimento Urbano, parte do Grupo Petribu, foi fundada em 2012 com a missão de transformar cidades, priorizando o bem-estar coletivo. Com presença na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte de Pernambuco, a empresa tem contribuído para a modernização e o crescimento sustentável dessas áreas. Sua atuação é pautada por uma visão inovadora, focada no desenvolvimento sustentável, no respeito ao meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida.

A empresa se destaca no setor imobiliário pela abordagem diferenciada em projetos urbanos, integrando infraestrutura moderna e planejamento eficiente. Seus empreendimentos buscam atender às necessidades da população, ao mesmo tempo em que valorizam as regiões onde são implantados.

O compromisso da Petribu Desenvolvimento Urbano vai além da construção de empreendimentos. A empresa tem uma atuação pautada na responsabilidade social e na sustentabilidade, adotando práticas que minimizam impactos ambientais e promovem o crescimento ordenado das cidades. Cada projeto é concebido levando em consideração a infraestrutura local, as necessidades da população e a criação de espaços que incentivam a convivência harmoniosa entre os moradores.

Entre os princípios norteadores da empresa estão a inovação e a busca por soluções que tornem seus projetos diferenciados. Isso se reflete tanto no planejamento quanto na escolha de materiais e tecnologias construtivas que garantam maior eficiência e conforto para os moradores. O resultado são empreendimentos que se destacam não apenas pela qualidade construtiva, mas também pela funcionalidade e pelo impacto positivo que geram nas cidades.

Jorge Petribu Filho, diretor-geral. Foto: Divulgação

Portfólio

A Petribu Desenvolvimento Urbano tem um portfólio abrangente, composto por projetos inovadores que abrangem diferentes perfis de empreendimentos. Seus masterplans incluem desde empreendimentos populares dentro do Programa Minha Casa Minha Vida até condomínios de lotes de médio e alto padrão, oferecendo opções diversificadas para diferentes perfis de clientes e investidores.

A empresa tem se consolidado como uma referência na criação de bairros planejados e espaços que impulsionam o crescimento econômico e social das regiões onde atua. A seguir, alguns dos principais projetos já desenvolvidos pela Petribu Desenvolvimento Urbano.

Reserva Aldeia

Um dos maiores sucessos da empresa, o Reserva de Aldeia é um bairro planejado que se destaca pela infraestrutura de alto padrão. Dentro desse projeto, foram desenvolvidos empreendimentos como o Maggiore e o Giardino, já entregues e bem aceitos no mercado. São condomínios que se destacam pela combinação de segurança, lazer completo e contato com a natureza.

Shopping Carpina

Um projeto que foi além de um simples centro comercial. Sua construção representou um marco para a cidade, contribuindo significativamente para o fortalecimento da economia local. Além de gerar empregos e fomentar o comércio, o empreendimento impulsionou melhorias na infraestrutura urbana do município, trazendo novas oportunidades de negócios e serviços para a população. Hoje, o shopping é um polo de conveniência e lazer, atendendo a um público diversificado e consolidando-se como um ponto de encontro para a comunidade.

Aposta inovadora da Petribu, o Trapuá Shopping Park apresenta um conceito moderno de moradia integrada. Foto: Divulgação

Trapuá

Uma das apostas mais inovadoras da Petribu Desenvolvimento Urbano, o Trapuá Shopping Park apresenta um conceito moderno de moradia integrada – o empreendimento está localizado ao lado do shopping. O projeto tem guarita de segurança, lazer completo e dispõe de lotes a partir de 200 m2. Um espaço dinâmico e funcional para seus futuros moradores.

O diferencial desse projeto está na sua abordagem urbanística, que busca unir praticidade, conforto e modernidade em um mesmo local. Com uma infraestrutura bastante robusta e um planejamento urbano estruturado, o Trapuá Shopping Park proporcionará qualidade de vida aos seus moradores, além de impulsionar o desenvolvimento da região ao seu redor, contribuindo para um crescimento ordenado e sustentável.

Excelência

A atuação da Petribu Desenvolvimento Urbano é pautada na busca incessante pela excelência. Incorporando o DNA de inovação e qualidade do Grupo Petribu, a empresa leva para o setor imobiliário os mesmos valores de solidez e compromisso que tornaram a Usina Petribu uma referência nacional.

Seus empreendimentos são planejados para atender às necessidades do mercado atual, oferecendo soluções que combinam infraestrutura de qualidade, respeito ao meio ambiente e um olhar atento para as tendências do futuro. A empresa está sempre investindo em novas tecnologias e metodologias de urbanismo para garantir que seus projetos sejam não apenas eficientes e funcionais, mas também sustentáveis e alinhados com as demandas da sociedade moderna.

O crescimento das cidades exige soluções inovadoras e sustentáveis, e a Petribu Desenvolvimento Urbano tem desempenhado um papel fundamental nesse cenário. Ao longo dos anos, a empresa consolidou sua posição como uma das mais respeitadas no segmento, sempre com um compromisso inabalável com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

