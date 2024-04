A- A+

Folha Imóveis Porto de Galinhas: inspiração para um sonho real A região tem vivido uma revolução no mercado imobiliário. Os investidores têm buscado oportunidade de rentabilização por meio do aluguel de imóveis

Porto de Galinhas é uma das praias mais famosas do mundo e objeto de desejo de muitas pessoas. Seja para conhecer, veranear ou ter um lugar para chamar de seu no litoral, Porto é um dos destinos mais procurados por turistas locais e estrangeiros por sua beleza e, também, por ser localizado apenas a menos de 65 km de Recife.

Com o passar dos anos, o mercado imobiliário da região se desenvolveu de maneira estrondosa. Construtoras, incorporadoras e a rede hoteleira não mediram esforços para investir na construção de imóveis em Porto e redondezas, como as praias de Maracaípe, Cupe e Muro Alto.

Voltada para os olhares de muitos, Porto de Galinhas é um destino atrativo para quem deseja investir. A história de Cesar Daniel, hoje corretor de imóveis especializado na região, não deixa mentir. Nascido em Rondônia, Cesar migrou para Pernambuco com um objetivo: morar à beira-mar. A ideia inicial era adquirir um imóvel para aluguel, já que era funcionário público no Norte do País e não poderia estar no Nordeste o tempo todo. “Já pensava desde os meus 20 e poucos anos que, mesmo sendo funcionário público, minha aposentadoria seria privada, por meio de investimento em imóveis. Quando adquiri o flat ao chegar em Porto, consegui repassá-lo rapidamente e obtive lucros significativos e assim fiz com mais imóveis. E o que deveria ser a longo prazo, tornou-se uma solução definitiva rapidamente, transformando em minha principal fonte de renda. Não teve jeito, tive que deixar tudo lá e vir embora para Porto de Galinhas. O que parecia algo distante e inatingível para alguém do ‘interior’ do Brasil como eu, estava se tornando real”, explica o corretor.

Cesar daniel, corretor e diretor comercial da Vivvar Empreendimentos Imobiliários | foto: Divulgação

Visão pioneira

Conhecedor de Porto de Galinhas e redondezas, Cesar fez o dever de casa, estudou a fundo sobre construção, imóveis e, principalmente, sobre a região. “Antes de tomar a decisão de investir, estudei diversas outras localidades no Brasil, incluindo Balneário Camboriú, Trancoso, João Pessoa e Maceió. No entanto, foi a conexão Recife/Porto que me fez optar por este destino. E a história de Porto de Galinhas já previa uma boa direção ao seu futuro, desde a visão pioneira do primeiro loteamento lá montado, o chamado ‘Recanto Porto de Galinhas’, que serviu, absolutamente, de inspiração para o desenvolvimento imobiliário atual”, acrescenta Daniel, que hoje é diretor comercial da Vivvar Empreendimentos Imobiliários.

Potência no turismo, Porto foi considerada pelo Traveler Review Awards 2023, realizado pela Booking.com, um dos destinos mais acolhedores do mundo. A praia é a única do País a ser escolhida na categoria. Para elaborar o ranking, a plataforma on-line de reservas de viagens considerou 240 milhões de avaliações. “O reconhecimento de Porto de Galinhas é uma grande conquista para o destino, que é conhecido por suas praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas pelos recifes de corais. O prêmio é um sinal de que os visitantes que escolhem o destino têm experiências positivas e memoráveis. Além disso, o fato de que apenas um destino brasileiro aparece no ranking do Booking destaca a importância de se investir em infraestrutura, serviços e atendimento ao turista para se destacar no mercado global”, explica o corretor.

Fonte de investimentos

Nos últimos anos, Porto de Galinhas tem vivido uma verdadeira revolução no mercado imobiliário. Com a popularização das agências de viagem on-line, os investidores têm buscado oportunidades de rentabilização por meio do aluguel de imóveis em destinos turísticos, e Porto tem se destacado como um desses locais.

“Atualmente, estou profundamente envolvido nesse frenesi imobiliário de Porto de Galinhas, atuando em diversas frentes. Mantenho unidades disponíveis para locação temporária e estou em constante conexão com líderes de plataformas digitais, resorts, pousadas e proprietários avulsos. Meu foco principal está em atender as necessidades dos novos clientes que desejam adquirir propriedades da região. Já tive mais de 200 vendas exitosas. Posso dizer claramente que nestes tempos tudo gira em torno da experiência do usuário”, conta Cesar.

Os novos empreendimentos entenderam como o mercado imobiliário está posicionado atualmente, e a cada dia estão sendo desenvolvidos projetos modernos, principalmente na questão estrutural e de oferta de serviços. Ainda segundo o corretor Cesar Daniel, para investir em imóveis é necessário considerar uma espécie de tríade: localização, construtora e projeto. “Em Porto, além da localização, é imprescindível priorizar a arquitetura de vanguarda que proporcione uma experiência de usuário excepcional. Os prédios devem oferecer modernidade, além de área de lazer completa que, ao mesmo tempo, exija baixa manutenção. Lá, esse mercado evoluiu e não requer amadorismo”, analisa.

Diretor comercial da Vivvar Empreendimentos Imobiliários, Cesar Daniel já negociou mais de 200 imóveis na região | Foto: Divulgação

É notório o quanto o progresso na região tem sido uma constante ao longo das décadas. Há grandes contribuições para que essa evolução fosse consolidada, como a via pedagiada, que ajuda motoristas a se esquivarem da rota de veículos pesados, tornando a viagem mais segura. As avaliações e premiações do Aeroporto Internacional do Recife também são um diferencial. Localizado em área estratégica, facilita a locomoção para o balneário e é detentor do título de mais pontual do Brasil, além de ter sido eleito, em 2022, o segundo equipamento melhor do mundo pelos usuários, de acordo com dados da consultoria AirHelp, ficando atrás apenas do Aeroporto Internacional de Tóquio. “Porto de Galinhas tem alimentado e continuará alimentando muitos desejos e aspirações ao longo de anos, sejam eles persistentes ou audaciosos, mas, com certeza, rentáveis e promissores”, finaliza César Daniel.





