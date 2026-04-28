A- A+

FOLHA PERSPECTIVA Porto Digital redefine o centro histórico do Recife com inovação, reuso e vida urbana O parque tecnológico transforma a região em um distrito de inovação que une preservação do patrimônio, economia do conhecimento e sustentabilidade

No início dos anos 2000, o Bairro do Recife enfrentava um cenário crítico de esvaziamento e degradação física. O que outrora fora um centro pulsante, devido às atividades portuárias, havia se tornado um local de passagens pontuais e tentativas de revitalização baseadas em atividades passageiras, como o turismo.

A virada de chave ocorreu com a instalação do Porto Digital, que introduziu uma lógica inédita para a capital pernambucana: utilizar a economia do conhecimento como motor de reocupação urbana. Mais de duas décadas depois, o modelo ajudou a transformar a dinâmica da região, se consolidando como um distrito de inovação que reúne mais de 500 empresas e cerca de 21 mil trabalhadores. Empresas de tecnologia, serviços, equipamentos públicos e iniciativas culturais passaram a conviver em um espaço que deixou de ser apenas turístico ou administrativo para se tornar um ambiente produtivo e, gradualmente, mais diverso.

De acordo com Júlia Machado, gerente de Arquitetura e Obras do Porto Digital, essa mudança de percepção é um dos maiores legados: "Quando você muda o significado daquele território, você abre caminho para novos usos e novas dinâmicas".

Aposta ousada

Diferente da tendência global da época, em que parques tecnológicos eram criados como anexos isolados em universidades, o Porto Digital fez uma aposta ousada: "Essa ideia de trazer isso para o Centro do Recife, tentar resgatar e introduzir uma nova atividade aqui, foi uma aposta grande, uma grande inovação na época", recorda Júlia.

Desde então, o Porto Digital estruturou sua atuação em três eixos: território, negócios e capital humano. A estratégia passa pela ocupação de imóveis históricos subutilizados, transformando-os em espaços para empresas, formação e serviços. Atualmente, o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) requalificou diretamente 19 imóveis, somando cerca de 40 mil m² de área construída. O impacto indireto é ainda maior: mais de 200 edificações já foram recuperadas por proprietários privados dentro do perímetro do parque tecnológico.

A diretriz fundamental foi trazer atividade econômica permanente para gerar um fluxo cotidiano que sustentasse o comércio e os serviços locais. Gustavo Rocha, gerente corporativo de Arquitetura e Obras do Porto Digital, reforça que o centro não precisava apenas de restauração física, mas de "gente trabalhando, circulando e consumindo diariamente".

No centro desse modelo está o capital humano, considerado o principal ativo do ecossistema. Atualmente, cerca de 21 mil pessoas - funcionários de empresas instaladas no perímetro do Porto Digital - circulam e conferem pujança à região.

Requalificação

A reabilitação de edifícios históricos tornou-se um dos pilares do Porto Digital, transformando imóveis antes considerados inviáveis em ativos estratégicos. Esse processo foi estruturado por uma articulação entre poder público, universidades e setor privado - um arranjo que deu origem a um ambiente favorável à inovação.

O Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) passou a atuar como agente ativo na ocupação do território, atraindo empresas, estimulando a reabilitação de imóveis e coordenando interesses diversos. Incentivos fiscais, como a redução de ISS para empresas que se instalassem no Bairro do Recife vinculadas ao Porto Digital, tiveram papel relevante para implantação desta iniciativa.

“Quando você muda o significado daquele território, você abre caminho para novos usos e novas dinâmicas", Júlia Machado, gerente de Arquitetura e Obras do Porto Digital | Foto: PC Pereira/Porto Digital

Entre os exemplos, está o imóvel da Rua do Apolo, número 181, que serviu como a primeira sede de incubação e agora será reformado pela terceira vez, para se tornar um hub de economia criativa. Com recursos captados via Lei Rouanet, o espaço abrigará laboratórios e áreas para cinema, música e fotografia.

Outro projeto emblemático é o Moinho, na Avenida Alfredo Lisboa. A antiga fábrica de farinha de trigo foi transformada pelo projeto "Moinho Recife Business & Life" em um grande complexo multiuso (retrofit). Agora, o espaço conta com empresas de tecnologia, salas comerciais e 251 apartamentos residenciais nos antigos silos.

Há também o NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), que será um novo hub de inovação e tecnologia do Porto Digital, na Rua Dona Maria César, atualmente em obras. O espaço focará em capacitação, incubação de startups e atração de talentos.

Sustentabilidade

A reabilitação de imóveis históricos é também um eixo central de sustentabilidade. Segundo o Porto Digital, o reaproveitamento de estruturas pode reduzir entre 50% e 75% das emissões de carbono em comparação a uma obra nova. Segundo Gustavo Rocha, gerente corporativo de Arquitetura e Obras do Porto Digital, o carbono incorporado na estrutura original - tijolos, cimento e aço que já passaram por processos industriais - permanece ali, deixando de ser emitido novamente.

“Cerca de 60% do carbono já está incorporado naquele edifício. Quando você reutiliza, você deixa de emitir tudo isso novamente”, explica Rocha. “É como construir o mesmo prédio consumindo só uma fração do impacto ambiental”, segue. Além da redução de emissões, o modelo diminui a geração de resíduos e evita a extração de novos recursos naturais. “A reabilitação por si só já é sustentável, porque você está dando novo uso a uma estrutura existente”, afirma Júlia.

“Cerca de 60% do carbono já está incorporado naquele edifício. Quando você reutiliza, você deixa de emitir tudo isso novamente”, Gustavo Rocha, gerente corporativo de Arquitetura e Obras do Porto Digital | Foto: PC Pereira/Porto Digital

Essa abordagem se alinha a pelo menos quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, até 2030: Cidades Sustentáveis (ODS 11); Ação climática (ODS 13); Inovação e Infraestrutura (ODS 9); e Energia Limpa (ODS 7). Neste último, 100% da energia consumida nos 19 imóveis reabilitados pelo NGPD é proveniente de fontes limpas, adquirida via mercado livre de energia, sem o uso de combustíveis fósseis.

Novos horizontes

Ao longo dos anos, o impacto do Porto Digital ultrapassou os limites do Bairro do Recife. Em 2012, o parque atravessou a ponte para o bairro de Santo Amaro. Em 2015, a expansão chegou aos bairros de Santo Antônio e São José, em uma tentativa da prefeitura de replicar o sucesso de reversão do quadro de abandono visto na ilha.

O modelo desenvolvido no Recife passou a despertar interesse de outras regiões e instituições. Em 2021, o BNDES identificou o Porto Digital como referência e incentivou a criação de uma metodologia para a reabilitação de centros urbanos. “Não replicamos o modelo, mas adaptamos as diretrizes conforme a realidade de cada cidade”, explica Gustavo.

A expansão já é realidade. Em Caruaru, no Agreste pernambucano, o Porto Digital atua no Centro da cidade, com foco na economia criativa. Em Goiás, a iniciativa chegou aos municípios de Goiânia e Rio Verde, adaptando o modelo à tecnologia voltada ao agronegócio.

O projeto também avança para Petrolina, no Sertão do estado, com foco em inovação aplicada à agricultura, e mantém um hub internacional em Aveiro (Portugal), que conecta empresas brasileiras ao mercado europeu. Há ainda negociações em andamento para atuação em São Luís (MA), também com foco na reabilitação do centro histórico. “A gente desenvolveu uma metodologia inspirada no Recife para orientar outras cidades a transformar seus territórios”, afirma Gustavo.

Ao longo dos anos, o Porto Digital se consolida como exemplo de como tecnologia, planejamento e reuso do patrimônio podem redesenhar não apenas um bairro, mas o papel do Centro na vida urbana.

Veja também