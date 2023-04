A- A+

Folha Imóveis 2023 Projetos de alto padrão avançam no mercado Recife e São Paulo vão receber novos empreendimentos da Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. (QGDI), que lançará este ano cerca de 700 unidades com valor geral de vendas de mais de R$ 300 milhões

O mercado de imóveis de alto padrão será a aposta do grupo imobiliário Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. (QGDI). Para este ano de 2023, o grupo vai disponibilizar no mercado cerca de 700 unidades do segmento no Recife e em Loteamentos em São Paulo, representando um volume geral de vendas (VGV) estimado em mais de R$ 300 milhões. Até o mês de dezembro, a empresa lançará quatro empreendimentos na capital pernambucana.

De acordo com o diretor-presidente da QGDI, Múcio Souto, essa expectativa está lastreada nos últimos resultados de vendas que a companhia tem apresentado.

“No ano passado, lançamos um loteamento em Paulínia, no interior de São Paulo, com 100% de vendas em um só dia”. Agora, a empresa se prepara para outro empreendimento no mesmo formato, só que na cidade de Atibaia, a 60 km da capital paulista.

Localização privilegiada

“Em março estamos anunciando o Casa Boa Viagem, com apartamentos de 154 metros quadrados e três vagas na garagem”, antecipa o diretor-presidente. O imóvel tem uma localização privilegiada, próximo ao Shopping Recife e às principais escolas da zona sul. “Além disso, estamos incorporando uma série de serviços que passaram a fazer mais sentido nesse cenário pós-pandemia”, observa.

A lista inclui um “espaço influencer”, no qual o morador poderá gravar seus vídeos e outros conteúdos para as redes sociais. Na mesma linha, o condomínio vai oferecer também um coworking para aqueles que precisam trabalhar de casa. “Nem sempre se consegue o isolamento que se deseja trabalhando em casa. O coworking vem para suprir essa demanda”.

Mais serviços

Para os animais de estimação, o Casa Boa Viagem vai oferecer uma série de comodidades. Espaços como “pet wash”, no qual pode se dar banho nos animais; e o “pet place” para atividades diversas.

Também estão previstos serviços mais tradicionais, como academia de ginástica, salão de festas, espaço gourmet, área para crianças com brinquedoteca, parquinho e sala de jogos. Haverá ainda um minimercado dentro do condomínio, e espaço delivery (área para entrega de produtos).

Múcio Souto ressalta, ainda, que todo esse cuidado não está restrito às áreas internas do prédio. “Há toda uma atenção na entrega da obra para o bairro: as calçadas são mais largas, há um tratamento paisagístico, criando um clima de boulevard”, finaliza Múcio Souto.

