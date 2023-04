A- A+

Folha Imóveis 2023 Pronta para novos mercados A Perfecta Engenharia aderiu aos projetos de segunda residência de médio e alto padrão, mas não abre mão do seu trabalho com o Minha Casa Minha Vida

Com apostas no litoral Sul de Pernambuco, a Perfecta Engenharia está vivenciando uma nova frente comercial voltada para o mercado de médio e alto padrão na região de Tamandaré. A empresa, com 10 anos de atuação, decidiu iniciar um novo momento, mas buscando manter a oferta de um produto de qualidade e inovação, atendendo assim às necessidades de cada cliente. A nova fase de atuação acompanha os processos de evolução do mercado imobiliário de segunda residência, mas não deixa de lado o seu trabalho original com o programa Minha Casa Minha Vida.

Entre os empreendimentos que são as novas apostas da Perfecta para entrar nessa nova fase estão dois na praia de Tamandaré: o Terrazza Beach Residence e o Al Mare Exclusive.

“A Perfecta, ao longo de seus anos de atuação, vem trabalhando no mercado Minha Casa Minha Vida. Já tivemos vários empreendimentos entregues e há cerca de um ano e meio iniciamos a ideia de entrar no segmento de médio e alto luxo de segunda residência e de investidores no mercado imobiliário. Iniciamos pela praia de Tamandaré, onde já havíamos adquirido alguns terrenos e acreditamos em crescer nessa região”, disse o diretor da Perfecta, Fernando Machado.

Segundo o diretor Fábio Monte, a escolha por novos produtos se deu para ampliar o leque de atuação da empresa e atrair mais clientes por meio de uma região com potencial para crescer nos próximos anos.

“Tamandaré vai receber um grande parque aquático e a cidade de Maragogi, em Alagoas, que é próxima, terá um aeroporto muito em breve. Então, para o investidor é interessante ter a possibilidade de alugar para quem for visitar a região. Pesquisamos muito, pensamos em Porto de Galinhas, mas está muito povoada, e queríamos conhecer a região. Vimos as novidades que vão acontecer na região e decidimos por Tamandaré, que ainda tem a praia de Carneiros muito próxima”, contou.

O diretor destaca que outro fator que fez com que a empresa buscasse inovar nos empreendimentos foi o período da pandemia da Covid-19, onde a valorização do imóvel ficou em evidência.

“Notamos as pessoas reclusas na pandemia e vimos que elas buscavam uma segunda residência. Esse foi um dos motivos para levar um novo tipo de produto ao mercado, apresentando uma diversificação do nosso portfólio”, declarou Fábio.



União de luxo e simplicidade

O Terrazza, que tem previsão para ficar pronto no ano de 2025, tem o objetivo de unir luxo e simplicidade. O empreendimento oferece uma experiência que foca na simplicidade do ambiente de praia, porém trazendo a sofisticação contemporânea do meio. Já o Al Mare, que ficará pronto em 2026, é um projeto desenvolvido para oferecer todas as comodidades e soluções focadas na eficiência e conforto do usuário da Perfecta.

“São empreendimentos distintos. O Terraza tem 96 unidades de flat, dois quartos, apartamentos com piscina privativa, fica próximo da marina, do parque aquático e quase na divisa de Tamandaré com Carneiros. Tem um rooftop muito bom, piscina com vista para o mar, academia, restaurante, brinquedoteca. Já o Al Mare é mais próximo do centro, com um quarto, e representa uma boa oportunidade para os investidores, formado por 86 unidades, alguns com jacuzzi privativa”, contou Monte.

O Al Mare, que será entregue em 2026, conta ainda com lounge gourmet e hidro, brinquedoteca, academia, lavanderia, sunset grill e lounge sunset como diferenciais.

De acordo com o diretor Fernando Machado, um dos atrativos dos empreendimentos é que eles serão entregues já com empresa de locação para os proprietários. “Isso vai permitir que a pessoa que queira um investimento já tenha facilidade maior com o seu produto, evitando outros trâmites”, afirmou.

Os diretores Fernando Machado e Fábio Monte destacam a inovação | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Foco também no que começou

A presença da Perfecta no mercado imobiliário pernambucano surgiu de um trabalho de construção de casas populares no Litoral Norte de Pernambuco, em cidades como Paulista e Igarassu, além de empreendimentos no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana.

A chegada da Perfecta em um novo mercado se deu após um período positivo no segmento. A empresa já entregou mais de 800 unidades construídas, foram mais de 50 mil metros quadrados erguidos, superando os 200 projetos e beneficiando 2,4 mil clientes.

Apesar de estar ingressando em um novo segmento, a Perfecta Engenharia tem ainda o objetivo de realizar lançamentos no mercado de moradia do programa Minha Casa Minha Vida. “Não pensamos em deixar o mercado que começamos. Estamos em alta expansão, temos diversos lançamentos que vamos trazer este ano. Adquirimos terrenos e vamos lançar mais de 200 unidades nas cidades de Paulista e Igarassu. Vamos estar sempre em expansão nesse mercado, que é muito importante para nós”, contou Machado.

O diretor destaca ainda que a empresa já pensa em lançar mais projetos do mesmo tipo do Terrazza e Al Mare. “Temos projetos de lançamento de mais produtos na praia este ano, no mesmo estilo, buscando a modernidade. Acreditamos que o Litoral Sul tem praias muito convidativas e tem expansão grande, não só em Tamandaré, mas como São José da Coroa Grande. Temos como expandir na região Sul e ainda não pensamos em levar esse segmento para o Litoral Norte”, completou.

