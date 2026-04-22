Pulpo: improvisar não é uma opção

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Com quase cinco anos de atuação, a Pulpo é uma consultoria especializada em estratégia imobiliária que parte de uma premissa fundamental: resultados consistentes são construídos com método, inteligência e antecipação. Em um setor dinâmico, impactado por variáveis econômicas, sociais e comportamentais, improvisar não é uma opção.



É nesse contexto que a Pulpo, liderada pelas sócias Carolina Tigre e Talita Senna, estrutura sua atuação a partir de etapas bem definidas, que garantem maior previsibilidade e assertividade ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento imobiliário.



O ponto de partida é um diagnóstico aprofundado de mercado. Mais do que analisar indicadores tradicionais, trata-se de compreender o território em sua totalidade: oferta existente, concorrência direta e indireta, dinâmica de absorção e potencial de valorização.



Na sequência, ganha protagonismo o entendimento do comportamento do consumidor.



“O mercado imobiliário deixou de ser guiado apenas por métricas de custo e engenharia e passou a ser profundamente influenciado por aspectos mais subjetivos como estilo de vida, aspirações, novas formas de morar e trabalhar. Mapear esses comportamentos é essencial para desenvolver produtos aderentes, que dialoguem com as reais expectativas do público final”, observa Carolina Tigre. “Entender esses movimentos nos permite não apenas responder ao presente, mas projetar cenários futuros com maior precisão”, complementa.

A equipe comercial é formada por Lorena Melo, Bruno Soares, Ana Carolina, Kamila Rodrigues, Alanne Letícia e Talita Senna. Foto: Divulgação

Execução

Com as bases estratégicas bem estabelecidas, entra em cena uma etapa igualmente crítica: a execução do planejamento, que envolve a definição de um cronograma realista, alinhado às etapas de desenvolvimento, aprovações, orçamentos e, por fim, lançamento.



“Disciplina e precisão são fundamentais. Um bom planejamento não é suficiente sem a garantia de uma execução consistente do que foi definido. Temos uma equipe experiente que também atua na implementação das estratégias comerciais e de marketing e no monitoramento contínuo de cada etapa”, ressalta Talita Senna.



O resultado desse processo estruturado se materializa no momento mais sensível do ciclo imobiliário: o lançamento.



Mais do que evitar problemas, essa abordagem permite potencializar resultados. Ao substituir decisões reativas por uma lógica orientada por dados e projeções de cenários, a Pulpo contribui para que seus clientes atuem de forma mais estratégica, eficiente e sustentável.



“A maioria de nossos clientes chega até nós com dificuldades nas vendas e excesso de estoques. A ausência de planejamento e de uma execução precisa tende a gerar ineficiências, retrabalho e, em muitos casos, a necessidade de corrigir rotas já em estágios avançados, quando os custos são mais altos e as alternativas, mais limitadas.”, relata Talita.



Marketing

Dentro dessa lógica de construção de valor, há um elemento que ainda é pouco explorado por muitas incorporadoras locais: o investimento consistente em marketing institucional e branding.



Tradicionalmente, o foco do setor recai sobre a comunicação de empreendimentos específicos, com campanhas orientadas para o curto prazo e para a conversão imediata. No entanto, limitar o marketing a lançamentos pontuais significa abrir mão de um ativo estratégico de longo prazo.



“Uma marca bem posicionada atua como um acelerador de resultados em toda a cadeia. Ela reduz o esforço de convencimento, encurta o ciclo de decisão do cliente e aumenta a confiança já no primeiro ponto de contato.”, observa Carolina Tigre que, no ano passado, concluiu uma especialização em Branding Estratégico na London Business School e trouxe para seus clientes cases e novas ferramentas que já foram incorporadas à metodologia da Pulpo.

Ellen Pessoa, Talita Manta, José Luíz, Maria Luiza, Sophia Caldas, Luiza Falcão e Carolina Tigre, do planejamento e marketing da Pulpo. Foto: Divulgação

Hoje, boa parte das incorporadoras clientes da empresa, dedicam tempo e recursos ao fortalecimento institucional para ampliar o alcance e a consistência da presença de suas marcas no mercado.



“Do ponto de vista financeiro, o branding também contribui para a otimização de custos. Marcas consolidadas operam com maior eficiência em mídia, apresentam melhores taxas de conversão e conseguem sustentar estratégias comerciais mais equilibradas. Investir em marketing institucional é criar um ambiente em que cada novo lançamento não parte do zero, mas se apoia em um histórico, em uma narrativa e em um posicionamento já reconhecido pelo mercado”, conclui Carolina.



Para incorporadoras que buscam crescimento sustentável, a equação proposta pela Pulpo é clara: não basta desenvolver bons produtos, é preciso ler o presente com visão de futuro, planejar e executar de forma minuciosa e disciplinada e construir marcas fortes o suficiente para sustentar e escalar resultados ao longo do tempo.

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