Pulpo: inteligência, estrutura e experiência

A- A+

Quando foi fundada, em 2021, a Pulpo Inteligência chamou atenção do mercado imobiliário por sua proposta inovadora, somada à expertise de suas sócias, Carolina Tigre e Talita Senna, que acumulavam à época mais de 15 anos de experiência à frente dos setores comercial e de marketing de grandes construtoras.



A proposta de oferecer estrutura e experiência, com uma equipe completa de inteligência de mercado, planejamento, tecnologia comercial e estratégia de marketing, atraiu as incorporadoras locais que, hoje, já somam mais de 26 empresas atendidas.



Ao longo dessa trajetória, a Pulpo acumula cases de sucesso com soluções inovadoras e resultados expressivos. Como exemplo, o Edifício Amazonas 246 da Vale do Ave, que teve toda sua divulgação e comercialização ancorada em uma estratégia digital idealizada e executada pela Pulpo.



“Traçamos o planejamento de verba, canais, segmentação, conteúdos e operacionalizamos desde o tráfego digital até o MQL (Marketing Qualified Leads) fazendo o tratamento no início do funil de vendas para qualificação dos Leads.”, comenta Talita Senna, sócia e diretora de Operações da empresa.



“Atingimos 90% de vendas no lançamento com um investimento extremamente assertivo e enxuto, já que estávamos trabalhando um produto de poucas unidades para um nicho específico”, complementa.

Outro caso exitoso, o Edifício Ariano Suassuna, da Suassuna Fernandes, em Casa Forte, tornou-se o lançamento com a maior precificação já lançada na Zona Norte.



“A localização e o projeto já eram excelentes. Nossa contribuição se deu em apoiar na definição do mix para que nos comunicássemos com o público que enxergava valor nesses diferenciais e tinha capacidade de compra. Nossa participação na coordenação das vendas também foi importante para garantir que todos os argumentos e atributos do empreendimento fossem corretamente apresentados para esse público que é bastante exigente”, afirma Talita Senna.



Em alguns casos, a trajetória da Pulpo se confunde com a de seus clientes. É o caso da Tolive, incorporadora com quatro anos de atuação, que mantém a parceria com a empresa há três anos e, no último mês de dezembro, fez seu primeiro lançamento em Boa Viagem, o NEO.



O trabalho conjunto se deu desde que o terreno foi adquirido, passando pela definição das tipologias, nome do empreendimento, conceito de marketing, precificação e coordenação comercial. Como resultado, 90% das unidades foram vendidas logo no primeiro mês, com quatro sucessivos incrementos nos valores de tabela, previstos no planejamento comercial.



Parcerias

Com o amadurecimento das parcerias, a Pulpo tem assumido um papel cada vez mais estratégico, junto a seus clientes, diminuindo a atuação pontual voltada apenas para os lançamentos e contribuindo com o planejamento de longo prazo.



“Hoje, atuamos muito mais na prospecção de landbank, composição de portfólio de lançamentos futuros, construção da presença institucional e posicionamento das companhias e, inclusive, melhoria dos processos comerciais e métricas de marketing. É uma atuação muito mais consistente que prepara a estrutura corporativa para que os lançamentos sejam bem sucedidos”, ressalta Carolina Tigre, sócia e diretora de Estratégia da Pulpo.



Esse é o caso da Soma Inc., incorporadora com atuação focada no litoral sul do Estado, com resultados de vendas expressivos como os 100% de comercialização do Mar dos Corais e 90% do Paratiisi, ambos ainda em construção.



“Temos trabalhado juntos de forma 360 graus, como muito foco no posicionamento institucional que reflete e é refletido nos empreendimentos cuidadosamente pensados. Quando conhecemos os princípios e objetivos da empresa de forma clara, o trabalho se torna mais sinérgico, e os resultados são consequências”, conclui Carolina Tigre.



A Pulpo conta com uma equipe completa de inteligência de mercado, planejamento e tecnologia comercial

Carolina Tigre e Talita Senna: larga experiência nos setores comercial e de marketing de grandes construtoras



Veja também