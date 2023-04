A- A+

Folha Imóveis 2023 Qualidade de vida é a prioridade Com foco no mercado de imóveis para a classe média, o Grupo Terra é especialista em empreendimentos dotados de infraestrutura completa e equipamentos de serviços e lazer

Ética, transparência, e compromisso compõem a missão do Grupo Terra, empresa tradicional no ramo imobiliário com mais de 45 anos de história. Composta pelas empresas Construtora Terra e Terralar Construções e Incorporações Ltda, a corporação visa proporcionar para pessoas de classe média a aquisição de imóveis com vários equipamentos de serviços e lazer, e a partir disso, priorizar a qualidade de vida dos pernambucanos.

Fundada por Manoel Marcos Chagas Aroucha Filho, a empresa possui uma vasta e sólida experiência no ramo de incorporação e expansão imobiliária, notadamente em loteamentos e demais empreendimentos.

De acordo com Cláudia Aroucha, sócia-diretora executiva do Grupo do Terra, a empresa incorpora determinadas áreas e as torna habitáveis com toda a infraestrutura de acesso, água, energia, além de viabilizar equipamentos públicos necessários para os moradores nas imediações.

“O nosso diferencial é a capacidade, através de recurso próprio, de fazer esse tipo de beneficiamento nas áreas, para possibilitar que pessoas de classe média baixa possam ter essa qualidade de vida, de moradia ou até mesmo de uma segunda moradia com o custo-benefício viável”, afirmou Cláudia.

O Grupo Terra engloba duas empresas: a Construtora Terra, que funciona como incorporadora de loteamentos, e a Terralar, que exerce a função comercial, uma corretagem imobiliária com imóveis proprietários (pertencentes ao Grupo Terra), tanto de pessoas físicas, sócias, como das próprias empresas que compõem o grupo.

Entre os empreendimentos do Grupo Terra estão: Clube Residencial Alameda 60, Alameda Jardim Paulista, Condomínio Jardim Rio Doce, Clube Residencial Park 72, Clube Residencial Park 100, Clube Residencial Jardim Atlântico, Clube Serra da Estrela – Gravatá/PE, e Villa do Rio - Gravatá/PE.

Lagoa azul

Além desses empreendimentos, o Grupo desenvolve um projeto de bairro projetado, com habitação, lazer e turismo no Complexo Lagoa Azul, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com aproximadamente 200 hectares, o Lagoa Azul está em fase de planejamento. Além da parte estrutural, o bairro projetado envolve, também, questões ambientais. “Essa área no passado já foi desenvolvida não por nós, mas por terceiros com atividades de esporte de aventuras, lazer e turismo, mas hoje em dia ela não funciona, está fechada. É uma propriedade privada, onde a gente visa fazer esse grande empreendimento imobiliário, habitacional, de lazer e turismo em Jaboatão”, pontuou Cláudia.

A região, bastante conhecida e divulgada por sua beleza e preservação, possui lagoas, paredões rochosos, cachoeiras e uma vasta plantação de eucaliptos, viabilizando sua total sustentabilidade aliada à possibilidade de expansão e crescimento, seguindo o conceito de funcionalidade, equilíbrio e pluralidade que um bairro projetado deve ter. A área é margeada pelo Rio Jaboatão e cortada, em alguns trechos, pelo Rio Palmeiras.

Presença nas redes sociais

Para o futuro, o Grupo Terra pretende investir mais no uso da tecnologia para divulgar seus produtos, apesar dos imóveis serem vendidos naturalmente devido ao nome consolidado da empresa e através da divulgação dos corretores de imóveis parceiros.

“Depois da pandemia, vimos a necessidade de não só modernizar essa parte de Instagram, site e todas as redes sociais, como também as reuniões on-line, porque a gente só fazia reunião presencial. A partir da pandemia, ficou óbvio que a gente não poderia continuar nesse formato, até porque nós temos algumas tratativas com pessoas de São Paulo e outros investidores do exterior, e nem sempre a gente consegue conversar pessoalmente”, disse Cláudia.

