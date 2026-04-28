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FOLHA PERSPECTIVA Recife, História e renovação: reconfigurações urbanas ao longo do século XX e XXI Entre ciclos de expansão, esvaziamento e retomada, a capital pernambucana revela um padrão de crescimento marcado por rupturas e deslocamento de centralidades ao longo do tempo

Durante o último século, o Recife passou por sucessivas transformações que redesenharam sua paisagem e dinâmica urbanas. Da modernização do Bairro do Recife à abertura de grandes avenidas e à verticalização de áreas como Boa Viagem, a cidade se desenvolveu a partir de intervenções que, em muitos casos, substituíram estruturas anteriores por novos modelos de ocupação.

Em vez de uma expansão contínua, a urbanização recifense foi marcada por curtos ciclos de investimento, esvaziamento e reconfiguração de centralidades. Nesse cenário, a cidade revela um percurso de mudanças intensas, em que desenvolvimento e ruptura caminham lado a lado, refletindo os desafios de planejar e sustentar, a longo prazo, o crescimento urbano.

Boa Viagem passou por um processo de expansão a partir da metade do século XX. O bairro recebeu investimentos e verticalizou, transformando a região em símbolo de status | Fotos: Acervo Fundaj; Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Bairro do Recife

A grande inflexão urbana do Recife ocorre no início do século XX (anos 1910 e 1920), com a reforma do Bairro do Recife. Inspirada em modelos europeus, essa intervenção promoveu uma reconfiguração radical da área portuária, com demolições em larga escala e abertura de novas vias. Segundo o arquiteto e urbanista, doutor em Desenvolvimento Urbano e analista em Ciência e Tecnologia na Fundação Joaquim Nabuco, Cristiano Borba, houve uma substituição quase completa do tecido urbano anterior por edificações voltadas a atividades comerciais e portuárias, consolidando uma nova lógica econômica.

“Nesse começo do século XX, se entende que o Porto precisava de modernização e houve uma grande reforma para ocupação daquela área, com substituição do que existia por edifícios de caráter comercial, voltados ao comércio e a serviços de suporte ao porto, como junta comercial, bancos, sindicatos, associações, representações”, informa Cristiano Borba.

No entanto, segundo a doutora em História e pesquisadora da Fundaj, Sylvia Costa Couceiro, “não se respeita o traçado urbano, se destrói um monte de ruas e constroem ruas mais largas, com configuração diferente”, no que Borba acrescenta: “Havia um traçado de origem colonial, e passa-se a ter avenidas mais largas, como a Rio Branco, a Marquês de Olinda.” Couceiro reforça que esse modelo implicou na expulsão de populações mais pobres e na transformação do bairro. “Sob a alegação da higiene, da salubridade, da saúde pública, desapropriavam o imóvel, derrubavam e a população tinha que se virar.”

Com o tempo, porém, “há um declínio abrupto desse ciclo: o dinheiro não vem, e essas edificações ficam subutilizadas, ocorrendo sua ocupação por serviços paralelos ao porto - bordéis, cabarés, bares, locais de divertimento para marinheiros, quem chegava de navio, e para a população local”, explica o arquiteto e urbanista Cristiano Borba.

Expansão central

A partir das décadas de 1930 e 1940, o processo de modernização urbana se expande para outros bairros centrais - São José, Boa Vista e Santo Antônio. “[São José e Santo Antônio] eram tradicionalmente bairros de habitação, que tinham comércio, moradia, representação política, cultural, instituições tradicionais, igrejas”, pontua Cristiano.



A abertura da Avenida Guararapes implantou uma nova lógica de organização espacial, com edifícios alinhados e linguagem arquitetônica moderna. A avenida passa a concentrar instituições financeiras, serviços e equipamentos culturais, reforçando o papel do Centro como polo econômico.

O Edifício Cabo Alemão, construído em 1911, teve sua estrutura adaptada para uso empresarial, unindo preservação e modernização | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Esse padrão se intensifica na abertura da Avenida Dantas Barreto, iniciada nos anos 1940. Diferentemente da Guararapes, a obra se estende por décadas e é marcada por conflitos e descontinuidades. Como ressalta Sylvia Couceiro, a abertura da via implicou na eliminação de parte significativa do traçado histórico, com a destruição de ruas e edificações que estruturavam a vida urbana. Um dos principais exemplos foi a demolição da Igreja dos Martírios.

A Igreja do Corpo Santo situava-se no Bairro do Recife, nas imediações da atual Praça do Marco Zero, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Marquês de Olinda | Foto: Acervo Fundaj

Descentralização

A partir da segunda metade do século XX, o Recife passa por um processo de descentralização que altera profundamente sua dinâmica urbana. O centro histórico começa a perder protagonismo.



Boa Viagem surge como principal vetor de expansão. A combinação entre localização litorânea, investimentos em infraestrutura e verticalização transforma o bairro em símbolo de modernidade e status. A região passa a concentrar empreendimentos, serviços e população de maior renda.



A Zona Norte também se afirma como uma centralidade alternativa, ainda que com características distintas. Diferentemente de Boa Viagem, seu crescimento é mais orgânico, marcado por loteamentos, comércio local e serviços distribuídos. A Avenida Norte, que liga o bairro de Santo Amaro à Macaxeira, é símbolo dessa expansão.



Sylvia Couceiro destaca que houve “um crescimento muito grande no Recife de bairros como Encruzilhada, Casa Amarela [...] porque a população se desloca para esse subúrbio”. Esse processo contribui para a formação de uma rede urbana mais dispersa e diversificada.

Estagnação

Entre as décadas de 1980 e 1990, o Recife vive um período de relativa estagnação urbana. O Centro sofre com a falta de investimentos e políticas consistentes de requalificação. Ainda assim, destaca Couceiro, o espaço nunca deixa de ser disputado, as camadas populares seguem encontrando formas de permanecer e utilizar o Centro: “Mesmo diante de todo o disciplinamento, as pessoas continuam encontrando brechas para não deixar de frequentar.”



A partir dos anos 2000, o Recife inicia um processo de retomada urbana, com foco na revalorização de áreas centrais e na economia criativa. O Porto Digital surge como um dos principais motores dessa transformação, promovendo a ocupação do Bairro do Recife por empresas de tecnologia e inovação. Essa iniciativa contribui para reverter parcialmente o ciclo de esvaziamento.



“A cidade está o tempo todo mudando”, afirma Sylvia Couceiro. Cristiano Borba conclui que o principal problema urbanístico do Recife é a descontinuidade dos projetos e ciclos de desenvolvimento, que impedem a consolidação de uma visão de cidade a longo prazo.

Antigos silos industriais do Moinho Recife, no Bairro do Recife, foram convertidos em unidades habitacionais, em projeto que preservou a tipologia original das estruturas | Foto: Walter Duas/Divulgação

Ao analisar essas diferentes fases, fica evidente que o desenvolvimento urbano do Recife é marcado por avanços e perdas, modernização e exclusão, planejamento e improviso. Mais do que um processo linear, trata-se de uma trajetória complexa, em que o espaço urbano reflete disputas históricas e sociais que ainda estão em curso.

Novotel Recife

Inaugurado em 2024 no Complexo Porto Novo Recife, o Novotel Recife Marina passou a integrar o conjunto de empreendimentos que vêm redesenhando a paisagem urbana da capital pernambucana. Com 300 acomodações e estrutura de padrão internacional, o hotel fortalece a oferta de hospedagem qualificada em uma área estratégica da cidade, conectando turismo, negócios e lazer no entorno do Recife Antigo.



Além da torre hoteleira, o projeto reúne marina para até 200 embarcações, centro de convenções, restaurantes e áreas de convivência que ampliam a circulação de visitantes e estimulam novas dinâmicas econômicas na região. A integração desses equipamentos reforça o papel do empreendimento na valorização de um dos territórios históricos mais simbólicos do Recife.

Casa Amarela, hoje um dos bairros mais populosos da Capital, se transformou com a movimentação urbana | Fotos: Acervo Fundaj/Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“O Novotel Recife Marina nasce inserido em um contexto muito maior do que a hotelaria. Estamos dentro de um dos principais projetos de requalificação urbana do país, e nosso papel é contribuir ativamente para esse novo cenário, atraindo fluxo qualificado, gerando movimento econômico e ajudando a transformar a dinâmica da região”, diz Luiz Gustavo Alves, gerente geral do Novotel Recife Marina.



Ao consolidar a ocupação qualificada da área portuária, o empreendimento acompanha o movimento de renovação urbana que reposiciona o Bairro do Recife como polo multifuncional. A presença do hotel contribui para fortalecer o turismo de eventos, dinamizar a economia local e ampliar a atratividade do centro histórico dentro de um modelo de desenvolvimento urbano integrado.

Grupo Excelsior

Com quatro edifícios comerciais no Bairro do Recife, entre eles, o Excelsior Matriz, o Excelsior Plaza e o Palácio Itália, o Grupo Excelsior vem ampliando sua presença na área histórica por meio da recuperação e modernização de imóveis que hoje abrigam diferentes atividades econômicas.



Além das operações ligadas ao próprio grupo empresarial, os espaços revitalizados contribuem para movimentar a economia local, impulsionando a geração de empregos e valorizando a paisagem urbana com a restauração de fachadas e áreas internas, em uma iniciativa que combina desenvolvimento econômico e impacto social.

“Há um orgulho muito singular de nossa parte com o resultado dos investimentos do grupo nos imóveis localizados no Bairro do Recife. Enxergamos um presente potencial de vitalidade humana e econômica nessa nossa microrregião. Aqui pode ser cada vez mais um lugar de se fazer novos negócios, mas também de reverenciar as boas arquiteturas restauradas, feitas no passado. E essa simbiose entre passado e presente só tende a gerar um futuro de mais oportunidades empresariais e humanas”, afirma Anderson Peixoto, diretor de Relações Institucionais do Grupo Excelsior.

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