Reserva Serra Negra: o futuro é agora

Uma casa no campo está na lista de desejos de muitas pessoas. Seja pelo contato com a natureza, pelo clima mais brando ou por estar longe da correria da cidade. Em Pernambuco, algumas cidades se tornaram referências quando se fala em moradia de campo. Outras localidades pouco exploradas ainda estão em fase de expansão. É o caso de Serra Negra, distrito do município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Conhecida pelo famoso São João, o lugar encanta pelas paisagens, pela temperatura mais baixa, e já se tornou uma potência no mercado turístico e imobiliário.

Vislumbrando a expansão da localidade, a Andrade Lima Empreendimentos desembarcou no Agreste e lançou o Reserva Serra Negra, um loteamento de condomínio em uma área que é o suprassumo da região.

Com uma vista de tirar o fôlego, o Reserva Serra Negra é um empreendimento de alto padrão destinado aos que desejam todo o conforto, luxo e lazer de uma segunda moradia. “Além de proporcionar momentos de relaxamento, uma segunda residência pode representar uma fonte de renda adicional por meio do aluguel de temporada, como já previsto em convenção de condomínio”, explica o diretor da empresa Mariano Andrade Lima.

Pioneiro na área, a Andrade Lima Empreendimentos já havia lançado o Jardim Serra Negra, seu primeiro projeto na região com cerca de 1.000 lotes e já com 70% vendidos. “Serra Negra desponta como um novo polo de desenvolvimento turístico, impulsionado por investimentos públicos em infraestrutura, como a pavimentação da estrada que liga a cidade ao distrito, por exemplo”, acrescentou Mariano.

Mariano Andrade Lima, diretor da Andrade Lima Empreendimentos | Ricardo Fernandes/Folha de Pernmabuco

Um paraíso completo

O combo de uma bela vista, adicionado de uma boa estrutura e unidos a um clima agradável parece imbatível. E é justamente isso que o Reserva Serra Negra oferece. Os 11 hectares do Reserva estão localizados 900 metros acima do nível do mar, com temperatura média anual de 16º C.

Cerca de 45% do espaço foram reservados para a área comum do empreendimento, como estufa para o cultivo de flores, plantas e hortaliças, área gourmet, academia, salão de festas e eventos, sala de jogos, baias para cavalos, áreas reservadas para churrasco, espelho d’água, piscina com borda infinita, restaurante terceirizado e uma capela homologada pela Igreja Católica. “Fizemos tudo de última geração para proporcionar o maior bem-estar de todos no Reserva”, pontua o diretor.

Outros 18% da área serão destinados para o traçado urbano e canteiros e 15%, para área verde preservada. O projeto de urbanismo e de áreas comuns ficou nas mãos e mentes da Jirau Arquitetura. O Reserva Serra Negra está situado a apenas 110 quilômetros do Recife, cinco quilômetros da subida de Serra Negra e 500 metros da estrada até a portaria do condomínio.

Cerca de 45% do espaço foram reservados para a área comum, equipada com a melhor infraestrutura | Foto: Divulgação

Segunda moradia

O desenvolvimento imobiliário na região oferece uma grande oportunidade de investimento, com preços acessíveis considerando-se a tendência de valorização. “Ainda que o proprietário opte por não começar a construir agora, adquirir um dos loteamentos acaba se tornando uma ótima opção de investimento. Basta comparar com um terreno na Praia dos Carneiros, por exemplo, há 10 anos. Hoje ele vale muito mais. Com Serra Negra, pelo meu entendimento de mercado, acontecerá da mesma maneira”, frisa Mariano.

No Reserva, o financiamento se destaca pela negociação facilitada, oferecendo parcelas justas e mais tranquilas para os compradores. “Uma vantagem adicional é a permissão para iniciar a construção da casa mesmo antes de o lote estar totalmente quitado, proporcionando aos clientes a oportunidade de concretizar seus projetos de maneira mais ágil”, afirma Mariano. A flexibilidade de não ter um padrão de construção específico para as residências também é outro ponto positivo.





