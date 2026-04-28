Retrofit redesenha o Centro do Recife e impulsiona nova fase de ocupação urbana

A- A+

O reaproveitamento de prédios antigos como estratégia de desenvolvimento urbano deixou de ser tendência para se consolidar como política pública e oportunidade de mercado no Recife. Conhecido como retrofit, o conceito, surgido na Europa, propõe a modernização de estruturas antigas, preservando suas características originais e adaptando-as às exigências contemporâneas.

Hoje, a prática se espalha por grandes cidades do mundo e ganha força no Brasil como resposta ao esvaziamento dos centros urbanos. No Recife, há terreno fértil: um estoque significativo de imóveis ociosos em áreas estratégicas e um conjunto de políticas públicas voltadas à reocupação do Centro.

Recentro

No Recife, o principal motor dessa transformação é o programa Recentro, criado em 2021, com foco na requalificação da área central. A iniciativa combina incentivos fiscais, planejamento urbano e articulação entre proprietários e investidores para viabilizar projetos de retrofit.



“O retrofit é um instrumento, uma ferramenta para revitalização e reocupação dos centros históricos”, afirma Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro, da Prefeitura do Recife, que conduz o Recentro. Segundo ela, a mudança de olhar sobre essas áreas acompanha uma tendência global de retorno às regiões centrais, impulsionada pela infraestrutura já existente e pela concentração de empregos e serviços.



A estratégia do Recentro inclui desde diagnósticos detalhados dos imóveis até a mediação entre agentes privados. “Mapeamos os imóveis, identificamos proprietários e criamos ferramentas para conectar investidores e donos desses prédios”, explica Ana Paula.



Além disso, o poder público atua na melhoria do entorno - com intervenções em infraestrutura, segurança e espaços públicos - para tornar a região mais atrativa. A lógica é clara: enquanto o setor privado recupera os edifícios, a prefeitura cria condições urbanas para que essas iniciativas prosperem. Desde a criação do programa, mais de 40 imóveis já foram beneficiados, somando cerca de 150 mil m² em processo de revitalização.

Folha de Pernambuco

A recuperação de imóveis históricos no Centro do Recife tem ganhado força como estratégia de valorização urbana e estímulo ao desenvolvimento econômico, reunindo esforços da iniciativa privada e do poder público em torno da revitalização de áreas estratégicas da capital pernambucana. Nesse contexto, a reforma da sede da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, desponta como uma das iniciativas pioneiras desse movimento.



Realizada em 2020, antes mesmo da consolidação das políticas de incentivo à requalificação de prédios históricos no Centro do Recife, a restauração do edifício onde funciona o jornal antecipou uma tendência que hoje vem transformando o cenário urbano da região. A iniciativa reforça a importância da preservação arquitetônica como instrumento de renovação econômica e reocupação do Centro.

A restauração da sede da Folha simboliza a convergência entre investimento empresarial e preservação patrimonial, histórica e cultural da cidade | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Localizado na Avenida Marquês de Olinda, o prédio passou por uma ampla intervenção estrutural, com foco na recuperação de suas características históricas e na modernização dos espaços internos. Inaugurada em 24 de dezembro de 2020, a obra resultou em uma redação integrada, reunindo, em um único ambiente, as operações do impresso, digital, rádio e setores administrativos.



Executadas durante a pandemia da Covid-19, as obras combinaram a restauração do imóvel com a implantação de infraestrutura tecnológica voltada à produção multimídia, transformando o edifício em uma estrutura moderna e funcional. A experiência da reforma da sede da Folha de Pernambuco demonstra como investimentos privados podem contribuir de forma concreta para a requalificação urbana do Bairro do Recife.



“A revitalização do prédio da Folha de Pernambuco reafirma nosso compromisso com a história e com o futuro. Preservamos sua essência e seguimos acreditando na força do Centro como espaço vivo, de memória e desenvolvimento. Porque valorizar nossas raízes é o que nos permite seguir em frente”, destaca Mariana Costa, vice-presidente da Folha de Pernambuco.

Em atualização

Em 2024, a Folha de Pernambuco realizou uma nova etapa de restauração de sua sede, reforçando o compromisso contínuo da empresa com a preservação de seu patrimônio arquitetônico e com a valorização urbana da região central da cidade.



Executada pela empresa M.A. Brasil Pinturas Especiais, a intervenção contemplou a recuperação de elementos característicos da fachada, como sacadas, beirais e curvas ornamentais, além da restauração das ferragens aparentes e da renovação completa da pintura externa. Para garantir maior durabilidade e preservar a estética original do imóvel, foram utilizados produtos da Sherwin-Williams.



Com a conclusão da obra, o edifício que abriga a redação, a rádio, o parque gráfico e os setores administrativos do jornal consolidou-se como um dos imóveis restaurados que contribuem para o fortalecimento do processo de revitalização do Centro do Recife.



A nova intervenção reafirma a preocupação da empresa em manter conservado um prédio histórico que integra a paisagem urbana e a memória arquitetônica da capital pernambucana. A iniciativa também se alinha ao movimento de requalificação incentivado pelo programa Recentro, da Prefeitura do Recife, voltado à recuperação urbanística dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José.



Nesse contexto, a nova restauração da sede da Folha de Pernambuco simboliza a convergência entre investimento empresarial e preservação patrimonial, demonstrando como a manutenção contínua de edifícios históricos pode contribuir para a renovação urbana e para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Financiamento

Um dos principais entraves para projetos de retrofit era o acesso ao crédito. Edifícios antigos, muitas vezes fora dos padrões exigidos por financiamentos tradicionais, dificultavam a viabilidade econômica das intervenções.



O cenário começa a mudar com a criação de linhas específicas para esse tipo de intervenção. Instituições como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste (BNB) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) passaram a estruturar mecanismos voltados tanto para habitação quanto para uso comercial.

Preservando a estrutura original dos antigos silos de trigo, o empreendimento transformou estruturas industriais em 251 unidades residenciais | Foto: Walter Dias/Divulgação

Na Caixa, o retrofit foi incorporado à linha de Apoio à Produção, permitindo financiar desde a aquisição do imóvel até a obra, com possibilidade de antecipação de recursos para dar fôlego às construtoras.



Além disso, a Caixa avançou na estruturação de políticas públicas ao lançar, neste ano, o edital da primeira Parceria Público-Privada (PPP) de locação social do país, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto prevê 1.128 unidades habitacionais em seis imóveis no Centro do Recife - três deles doados pela União ao município - com investimento estimado em R$ 664 milhões e contrato de 25 anos. A iniciativa combina retrofit de prédios existentes com novas construções e busca ampliar o acesso à moradia e contribuir para a revitalização do centro.



A Sudene estruturou, em parceria com o BNB, uma linha inédita via Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O FNE Retrofit permite financiar de 50% a 100% dos projetos, contemplando iniciativas residenciais, comerciais e modelos de uso misto. Operado pelo BNB, o fundo passou a incluir projetos de retrofit a partir de 2024.

Edifício Sertã

Em 2021, uma iniciativa já sinalizava o potencial do retrofit no Recife: o Edifício Sertã, na Avenida Guararapes. O imóvel, antes ocupado por salas comerciais, foi transformado em 16 apartamentos - com unidades entre 70 m² e 114 m² - voltados principalmente para jovens e profissionais que buscam morar perto do trabalho.



Responsável pelo empreendimento, o engenheiro e empresário Bruno de Castro e Silva afirma que a iniciativa partiu da percepção de uma mudança no perfil de demanda. “Havia uma demanda reprimida por moradia no Centro, principalmente de pessoas que querem viver perto do trabalho e dos serviços”, destaca.

Segundo ele, o projeto também ajudou a demonstrar a viabilidade do modelo. “É possível fazer um retrofit economicamente sustentável”, afirma, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios técnicos envolvidos na adaptação de estruturas antigas.



Ao reintroduzir o uso residencial em um edifício antes voltado ao comércio, o Sertã se tornou um marco inicial da reocupação habitacional do Centro e um indicativo de que o retrofit poderia ser um caminho para reequilibrar as dinâmicas urbanas da região.

Silos do Moinho

Se o Edifício Sertã representa o início desse movimento, os Silos do Moinho simbolizam sua consolidação em maior escala. Entregue em janeiro de 2026, o empreendimento transformou estruturas industriais centenárias em 251 unidades residenciais no Bairro do Recife. O projeto preservou a identidade original dos silos - antigos depósitos de trigo - ao mesmo tempo em que incorporou soluções modernas de engenharia e arquitetura.



De acordo com Eduardo Moura, diretor de Incorporação do grupo MDNE em Pernambuco, o projeto nasceu de uma leitura ampla da dinâmica urbana da região. “Houve uma visão integrada de cidade, identificando o potencial de reocupação de uma área com valor histórico e localização estratégica”, afirma.

“Há ganhos urbanos, com reocupação qualificada e aumento da circulação de pessoas, mas também simbólicos, com a valorização da memória e da identidade da cidade", Eduardo Moura, diretor de Incorporação do grupo MDNE em Pernambuco

Moura destaca ainda que a proposta buscou “ressignificar um ativo industrial emblemático”, preservando elementos originais e integrando-os a um novo uso. “Os silos têm uma presença arquitetônica muito forte, o que naturalmente apontava para um retrofit com grande potencial de impacto urbano”, afirma.



Moura ressalta, ainda, que projetos desse tipo exigem articulação entre setor público e privado. “Há ganhos urbanos, com reocupação qualificada e aumento da circulação de pessoas, mas também simbólicos, com a valorização da memória e da identidade da cidade”, diz.



Quality

À frente de parte desse movimento, a Quality Empreendimentos atua em projetos de retrofit que conciliam preservação arquitetônica com atualização estrutural, permitindo que construções históricas sejam adaptadas às demandas contemporâneas sem perder suas características originais.



Entre os exemplos está o imóvel da Rua da Moeda, nº 50, restaurado para receber o Hotel de Empresas do Porto Digital. Antes abandonado, o prédio – com uma área de 2.176 m² – teve fachadas e elementos originais recuperados, além de reforços estruturais e modernização completa das instalações internas. Hoje, o espaço abriga sede da Bradesco Seguros e a Creche Escola Municipal Porto Digital, reunindo atividades corporativas e serviços públicos.



Outro endereço requalificado é o prédio da Rua do Apolo, nº 235, integrado ao ecossistema do Porto Digital e atualmente ocupado pelo ICT Senac-PE, centro voltado à formação profissional e ao desenvolvimento de projetos de inovação em tecnologia. Também serve a agendas e eventos do Porto Digital como espaço de auditório e atividades do ecossistema.

O Infinity Recife é o retrofit do icônico prédio do antigo Recife Palace Hotel, na Avenida Boa Viagem | Foto: Divulgação

Já o edifício da Rua do Apolo, nº 169, passou por retrofit completo para receber operações ligadas ao setor tecnológico, com recuperação de fachadas, reforço estrutural e adaptação dos ambientes internos para novos usos.



A empresa também executa a reabilitação do imóvel da Rua Dona Maria César, 70, onde funcionará o Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), equipamento projetado para apoiar a formação empreendedora e acelerar negócios de base tecnológica.

O projeto inclui reforços metálicos, novas lajes e adequações técnicas que preparam o prédio para atender às necessidades do Porto Digital e ampliar a ocupação qualificada no centro histórico da cidade.



“Na Quality Empreendimentos, em nossa atuação junto ao Porto Digital, estamos executando o retrofit na Rua Maria César 70 e o Projeto Redes, reforçando uma convicção: requalificar prédios antigos é uma das formas mais consistentes de revitalizar o bairro e fortalecer a vida urbana do Recife”, afirma Emilson Lima, diretor técnico responsável pelas obras de retrofit da Quality Empreendimentos.

A recuperação desses imóveis fortalece a integração entre patrimônio, atividade econômica e inovação, contribuindo para manter o Bairro do Recife “vivo, produtivo e preparado para o futuro”.

Veja também