A- A+

Folha Imóveis Rio Ave: compromisso com a qualidade de vida Diretora de mercado, Barbara Wigand diz que compromisso da empresa é com o moderno e sustentável

A Rio Ave tem o compromisso de transformar o mercado imobiliário com a melhoria na qualidade de vida da população. É assim que chega seu novo empreendimento, o Jardins Ângela Vieira, residencial que reúne tecnologia e sustentabilidade em uma proposta inovadora para o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul .

Projetado pelo renomado escritório AO - Architects Office, de Greg Bousquet, e com paisagismo da premiada Takeda Designs, o Jardins Ângela Vieira terá cerca de 25 mil m2 de área construída, sendo 9 mil m2 de área comum. São 87 unidades distribuídas em uma torre e dois acessos sociais exclusivos, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 274 milhões. Unindo conforto, elegância e exclusividade, o projeto visa atender às necessidades de quem quer morar em uma área confortável, numa das localizações mais privilegiadas da cidade.

“O compromisso da Rio Ave é trazer empreendimentos cuidadosamente pensados no bem-estar dos clientes. Privilegiamos localizações exclusivas, mantendo o DNA de ter uma estrutura diferenciada, pensando no conforto, segurança, mobilidade e praticidade. Trazer tudo que for de mais moderno e sustentável”, garante a diretora de Mercado da Rio Ave, Bárbara Wigand.

O residencial começou as obras em março deste ano, e deve ser entregue no segundo semestre de 2028. O complexo vai contar ainda com um mall, o Jardins Life Center, com lojas do conceito de wallmarket, lobby, espaço gastronômico, edifício garagem com capacidade para 100 automóveis, além de terraço e rooftop com vista panorâmica. A previsão de entrega é para 2026. “O objetivo é incorporar o mall à região antes dos moradores virem, para que eles possam realmente utilizar esses serviços com maior comodidade. O mall vai trazer uma facilidade muito grande, e acreditamos que vai ser o melhor do Nordeste”, explica.

Novo empreendimento da Rio Ave em Boa Viagem une conforto, segurança e exclusividade, numa das áreas mais nobres do Recife

Estrutura

O Jardins Ângela Vieira chega para reforçar a habilidade da Rio Ave em identificar e propor soluções para as necessidades modernas do urbanismo. Por meio da arquitetura biofílica, o projeto traz diferenciais já nas fachadas, fazendo a integração da construção com os elementos naturais para fazer parte da casa.

As unidades têm cinco tipologias, com 85 apartamentos variando de 142 m2 a 172 m2, e dois apartamentos duplex com metragens de 271 m2 e 313 m2. As unidades de 142 m2 e de 145 m2 possuem três suítes, e as de 172m2 e coberturas têm quatro suítes.

“O pé direito quádruplo da esquina do empreendimento traz um respiro urbano maior e evidencia a elevação dos apartamentos em relação à rua, propiciando mais vistas e ventilação aos moradores”, destaca a diretora.

A disposição dos apartamentos traz benefícios como circulação privativa, integração entre ambientes de estar e cozinha, banheiros com ventilação natural e quartos com boa iluminação natural. As áreas de lazer são distribuídas em dois pavimentos com academia, brinquedoteca, salão de jogos e de festas, salas de massagem, piscina, playground, área de ginástica ao ar livre, além de um rooftop com piscina, hidromassagem e ambiente gourmet externo. O edifício terá seis elevadores, wi-fi nas áreas comuns, e um gerador de energia para atender 100% da necessidade do edifício, e os moradores não perceberão se houver falta de energia no bairro.

Bárbara Wigand, Diretora de Mercado da Rio Ave. - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Sustentabilidade

O Jardins Ângela Vieira terá também o compromisso com a sustentabilidade, como na reutilização da água da chuva na irrigação automatizada dos jardins. Isso reduz o impacto para a drenagem da cidade, assim como adoção de torneiras com menor consumo.

O empreendimento terá ainda uma área de 350 m2 de telhado verde, com ambientes de bem-estar para os moradores. Isso ajuda na regulação do bioclima local, diminuindo a temperatura do entorno. “O telhado verde ajuda a captar água das chuvas, podendo reduzir alagamentos na rua, e traz essa harmonia do verde com o concreto. Traz um conforto climático maior para o morador e, no fim, é também mais bonito e moderno”, explica a representante.

O Jardins Ângela Vieira terá também o compromisso com a sustentabilidade. - Foto: Divulgação

Segurança

O residencial terá proteção por um circuito de câmeras em toda área e alarme perimetral. O acesso principal é controlado 24 horas por uma guarita blindada, com local específico para recebimento de encomendas delivery. O ponto também tem um sistema de clausura, que é um espaço entre as garagens. Isso garante maior segurança porque controla a entrada e saída de visitantes. Cada unidade está protegida por fechaduras eletrônicas e, pensando nos moradores e trabalhadores, foi criado um ponto afastado para o gás.

“Por mais que a gente faça uma arquitetura para não ter muros, o residencial estará todo equipado com segurança para propiciar aos moradores e visitantes toda a estrutura necessária para que eles não passem por desconforto ou insegurança”, completa.

O Jardins Ângela Vieira tem o compromisso de transformar e contribuir ainda mais para a expansão imobiliária do bairro de Boa Viagem e reforça a missão da Rio Ave na qualidade de vida da população.

Veja também