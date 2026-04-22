Rio Ave: raízes lança fase final com serviços

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O Raízes, empreendimento misto da Rio Ave entre a Ilha do Leite e a Boa Vista, entra em sua segunda e última fase, lançando agora duas torres residenciais de apartamentos mais amplos, com tipologias de 95m2 e 130m2 . Localizado no eixo central da cidade, o Raízes já é um marco diferencial para a região e traz em seu projeto o equilíbrio entre funcionalidade, bem-estar e qualidade de vida. Do ponto de vista urbanístico, o Raízes propõe um novo olhar para o centro do Recife. Mais do que edifícios, ele cria um ecossistema urbano integrado, aberto e permeável, que se conecta às ruas, ao bairro e às pessoas.



Atenta às tendências de estilo de vida proporcionado nos imóveis de alto padrão no Brasil, a Rio Ave traz para o Raízes as características do wellness adotadas em condomínios, hotéis, spas, entre outros espaços de convivência e cuidados com a pessoa.



Na sua essência, é um empreendimento que foi planejado para oferecer conforto e praticidade no dia-a-dia, com foco no bem-estar, autocuidado, equilíbrio físico e mental e interação social. Um ambiente criado para barrar o estresse e o desgaste emocional decorrente do corre-corre da rotina.

O empreendimento foi planejado para oferecer conforto e praticidade, com serviços que tornam o dia a dia mais leve. Foto: Divulgação

Mega estrutura e natureza de mãos dadas

Com cinco torres residenciais distribuídas em mais de 21 mil m2 de terreno, em que equilibra funcionalidade e estética, o Raízes é um ecossistema completo, com residenciais associados a um edifício empresarial com 15 pavimentos e um mall de conveniência e serviços, que conecta os moradores a tudo o que é necessário para deixar a rotina mais leve, reduzindo deslocamentos e facilitando a vida. Entre as operações de serviços já definidas, estão a padaria Triunfo Gourmet, o salão Beauty Hub, o lava-jato Top Wash, além de lavanderia e pet shop.



Além da infraestrutura de edificações, um grande diferencial do empreendimento e fator relevante para a harmonia do dia-a-dia, é a valorização da natureza. Ele conta com mais de 10 mil metros quadrados de área verde, bosque de oitizeiros, frondosas mangueiras, entre outras espécies de árvores centenárias, que o leva a ser um lugar para viver com qualidade.

O Raízes possui ampla infraestrutura de lazer, como piscinas, academias e quadras esportivas. Foto: Divulgação

Torres Tereza Costa Rego e Abelardo da Hora

As novas torres homenageiam dois grandes artistas pernambucanos participantes do movimento de cultura em Pernambuco, realizado entre as décadas de 1950 e 1970, Tereza Costa Rego e Abelardo da Hora, que se unem agora às três anteriores Gilvan Samico, Lula Cardoso Aires e Cícero Dias.



Com um total de 174 unidades, as torres, Tereza Costa Rego, com apartamentos de 95 m2, e Abelardo da Hora, com 130 m2, possuem unidades com duas e três opções de plantas, com apartamentos tipo e coberturas duplex.



A torre Tereza Costa Rego possui 90 unidades, sendo 30 pavimentos de apartamentos tipo e dois pavimentos de cobertura. São 87 unidades com 95m2 , com ampla sala para dois ambientes, três quartos, sendo uma suíte e mais duas suítes canadenses. A torre oferece ainda três unidades cobertura duplex, com áreas que vão de 179m2 a 196m2 e opção de quatro quartos, sendo duas suítes, mais duas suítes canadenses, ou quatro suítes. São três unidades por andar, recebendo as menores duas vagas de garagem e as maiores três vagas de garagem.



Já toda a torre Abelardo da Hora, dispõe de apartamentos mais amplos, são 84 unidades distribuídas em 29 pavimentos tipo. Com metragens – 129m2 e 130m2 - e plantas diferentes, eles oferecem opção de três suítes ou quatro quartos, sendo dois suítes. O apartamento conta com ampla sala para dois ambientes, conectada à cozinha, varanda, lavabo e dependência de serviços com banheiro. São três unidades por andar e dispõem de duas vagas de garagem.



Lazer e bem-estar

O empreendimento também chama atenção pela ampla infraestrutura de lazer e serviços. Ao todo, são mais de 45 itens pensados para estimular convivência, bem-estar e praticidade no cotidiano. Entre as opções estão piscinas, academias, quadras de beach tennis, áreas gourmet, playgrounds, coworking, amplos espaços pet e uma quadra poliesportiva com marcação para tênis, entre outros ambientes. A proposta é oferecer uma estrutura completa, que amplia as possibilidades de uso do condomínio e contribui para uma experiência de morar mais confortável, dinâmica e conectada às demandas da vida contemporânea.



Inovação e praticidade

Para facilitar e organizar a rotina dos moradores, a Rio Ave desenvolveu um aplicativo para celular no qual é possível, além de resolver questões burocráticas com a construtora e a administração do condomínio, agendar suas atividades esportivas e de bem-estar, salão de festas, solicitar o serviço de entregas no apartamento de fast foods que cheguem na portaria, ou de água mineral, farmácia, entre outros. O aplicativo é mais um elemento de praticidade criado para tornar a vida ainda mais leve no empreendimento.

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