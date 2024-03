A- A+

Folha Imóveis Rio Ave: solidez e inovação no mercado Empresa fundada por Alberto Ferreira da Costa tem, entre suas principais marcas, a qualidade e a valorização dos seus empreendimentos, com preocupação na sustentabilidade e no bem-estar da vizinhança

Em agosto de 2024, a Rio Ave completa 56 anos de existência. Fruto do espírito empreendedor de Alberto Ferreira da Costa, que veio de Portugal para o Brasil ainda jovem, no fim dos anos 1950, a empresa começou sua história nos segmentos da construção civil e imobiliário, desbravando o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Hoje, ela é uma das líderes de mercado. E entre as principais características da Rio Ave, consolidadas ao longo dessas décadas de existência, estão a qualidade e a rentabilidade dos empreendimentos que levam a marca.

O diretor de Mercado da Rio Ave, Márcio Fernandez, explica os diferenciais dos seus produtos, nos aspectos técnico, de inovação, praticidade e qualidade para o morador e seu entorno. “Acho que o primeiro ponto que a Rio Ave conseguiu construir ao longo desses quase 56 anos é a captação dos terrenos, a localização dos empreendimentos. Temos um trabalho forte junto ao mercado, que permite com que os principais terrenos da cidade cheguem aqui quase que em primeira mão”, avalia.

“Assim sendo, nos propomos a ir além dos muros, não construir só para o morador, mas melhorar o entorno, melhorar a região, se comunicar com os arredores quando da chegada dos nossos empreendimentos, que eles cheguem para trazer bem-estar e comodidade, tanto para quem vai morar como para a vizinhança”, continua.

Márcio Fernandez, diretor de Mercado da Rio Ave | Foto: Arthur Mota/FolhaPE

Excelência e inovação

Outro ponto que faz a Rio Ave se destacar é a excelência que se reflete em seus empreendimentos, seja nos materiais utilizados, nas soluções construtivas e arquitetônicas, e na busca por novidades a oferecer aos clientes, saindo do lugar comum. “É uma busca incessante por inovação. Estamos o tempo inteiro vendo o que vem de fora ou qualquer inovação que possamos trazer para dentro do nosso empreendimento”, diz Márcio. “Tem inovações que são mais técnicas, a nível de engenharia, detalhamentos de uma obra que fazem com que ela, ao longo dos anos, tenha uma duração maior e uma menor necessidade de manutenção.”

Entre algumas dessas inovações, por exemplo, estão as esquadrias residenciais de última geração, que garantem conforto térmico e sonoro e melhor iluminação, assim como eficiência energética. “As esquadrias que usamos no nosso empreendimento, até pouco tempo eram usadas só em empreendimentos comerciais. Elas trazem uma visibilidade maior, maior possibilidade de entrada de luz nos apartamentos e, principalmente, isolamento acústico em relação ao barulho da rua.”

Além disso, a Rio Ave disponibiliza manutenção gratuita desse produto. “Temos parceiros que trabalham com esquadrias e, após a entrega do empreendimento, continuam fornecendo manutenção gratuita para qualquer problema. Então, é uma garantia permanente desses materiais. Em outras empresas, se você não tem isso, após dois, três anos do empreendimento entregue, você já começa a gastar novamente, com manutenção”, afirma.

Estação de carregamento

A Rio Ave também tem inovado ao construir empreendimentos com vagas de garagem equipadas com estação de carregamento de carro elétrico, de olho no incontornável modal do futuro. “Entregamos, na maioria dos empreendimentos, a infraestrutura para que todas as vagas tenham [a possibidade de instalação da estação de carregamento]. Então, a pessoa só precisa instalar o equipamento. Em todos os empreendimentos nós entregamos de uma a duas vagas já prontas para fazer o carregamento. Se o morador não quiser fazer na vaga dele, ele tem uma vaga ali para poder fazer, isso já pensando em sustentabilidade.”

Importante também lembrar que as vagas de garagem dos empreendimentos da Rio Ave são maiores do que as usuais - pensando em mais conforto para o cliente -, e os espaços são com piso em epoxi, material de maior durabilidade e mais prático na limpeza. “O epoxi traz mais qualidade, mais economia na manutenção e na lavagem”, diz “Você tem uma garagem mais antiga, muita poeira, muita maresia, muita areia, o tempo inteiro lavando. O epoxi tem uma durabilidade maior, além de deixar um aspecto mais agradável, mais bonito.”

As vagas nas garagens são amplas, com piso em epóxi, e estruturadas para a instalação de estações para carros elétricos | Brunno Lima/Divulgação

A Rio Ave também garante aos moradores dos seus empreendimentos a possibilidade de não ser pego de surpresa em caso de queda de energia abrupta. Atualmente, 90% dos empreendimentos da empresa (100% no bairro de Boa Viagem) possuem gerador de área privativa. Já existem os condomínios com gerador para as áreas comuns. A Rio Ave vai além. “O padrão de mercado é de gerador só para área comum do prédio, como elevadores e luzes de segurança, de emergência. No nosso caso, todos aqui de Boa Viagem têm gerador nas áreas privativas.”

Preocupação ambiental

Hoje em dia, não dá para pensar em inovações técnicas para moradias, condomínios, empreendimentos imobiliários sem pensar em sustentabilidade ambiental. Sabendo disso, a Rio Ave já pensa em incluir, em seus novos projetos, a questão da reciclagem de lixo. “Vamos trabalhar com aquele lixo lá dentro [lixo doméstico, produzido pelos moradores] e enviar para as empresas que fazem essa reciclagem. Isso é o que já acontece hoje, inclusive, nas obras. Conseguimos coletar os resíduos das obras, dos dias iniciais, e eles são tratados e redirecionados para as empresas.”

A preocupação ambiental e climática já está presente, por exemplo, em um dos empreendimentos da Rio Ave: o empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite, tem um teto verde de 2.800 m2, considerado o maior do Nordeste, de acordo com pesquisa feita pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. “Naquela região, por conta desse teto verde, já há uma redução de temperatura.”

Valorização e interação

Como consequência da excelência no trabalho da Rio Ave, vem a valorização dos seus empreendimentos, como conta Márcio Fernandez. “Hoje, temos entregues os [residenciais] Carmen Costa, o Alberto Ferreira da Costa, o Alameda [Brunehilde Trajano], todos eles com 70% de valorização”, destaca. “O Alameda, por exemplo, lançado com o metro quadrado a cerca de R$ 12 mil, hoje está sendo vendido a R$ 22 mil.”

Ele ainda acrescenta: “Tem um período que não é só valorização, tem a correção também. Por exemplo, falamos do INCC [Índice Nacional de Custo da Construção], mas, normalmente, o INCC desses períodos de três anos chega a dar 25%, 30%. Então, valorizamos acima da correção monetária”, pontua.

Outro fator importante, um diferencial da Rio Ave, é a sua relação e comunicação com clientes e o entorno onde seus empreendimentos são construídos. A empresa costuma realizar pesquisas quantitativas e qualitativas para avaliar a satisfação dos moradores.

Atualmente, a Rio Ave possui um NPS (Net Promoter Score) de 86%. Essa metodologia avalia o grau de fidelidade dos clientes de uma empresa. Para Márcio, a principal contribuição da pesquisa é a de possibilitar ter uma compreensão mais fiel do que eles buscam e, com isso, orientar suas práticas e novos empreendimentos.

“Tem essa questão de ouvir e de absorver o que esse público fala, para traduzir naquilo que queremos fazer dentro dos valores da empresa”, explica. “Em uma das pesquisas, os entrevistados disseram que o que a Rio Ave faz se traduz em bem-estar. Então, pegamos esse termo, ‘bem-estar’, e absorvemos como valor da companhia”, pontua.

“Eu tenho que trazer bem-estar para o morador, para quem vai trabalhar nesse prédio durante o período de obras, para quem vai trabalhar no prédio após a entrega. Para quem vai morar, para o entorno, para o comércio que está nesse entorno. Então, o que podemos fazer com um único empreendimento naquele quarteirão que traga tudo isso para o entorno, para os moradores ou para a vizinhança?”, questiona.

Essa relação de proximidade também se dá com a vizinhança dos empreendimentos. “Essa comunicação também é feita quando as obras vão começar com o máximo vapor, quando a obra está mudando de fase também. Temos um canal direto com a vizinhança, porque qualquer reclamação, qualquer informação, já conseguimos responder direto e resolver. O relacionamento se apresenta à vizinhança e depois aos clientes, e fica com eles o período todo”, comenta Márcio.

E para o futuro? A Rio Ave quer deixar um legado. “Vão se passar as gerações, vão se passar as pessoas, vão se passar os executivos, mas o que a Rio Ave está deixando para a cidade tem que ser eterno e inovador. Temos que deixar um legado que a cidade aproveite, desde o visual, da paisagem até o quanto isso impacta para todos.”





