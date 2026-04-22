Sherwin-Williams: o poder das cores

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Durante muito tempo, a tinta foi tratada como o ponto final de uma obra - quase um detalhe, uma escolha estética feita nos últimos estágios do projeto. Mas, em um mercado imobiliário cada vez mais orientado por experiência, percepção de valor e diferenciação, o acabamento deixou de ser coadjuvante para assumir um papel estratégico.



Esse movimento acompanha uma transformação global no design e na arquitetura, em que cores, texturas e sensações passam a influenciar diretamente a forma como os espaços são percebidos e vividos. Assim, estudos de tendência ganham ainda mais protagonismo e ajudam a direcionar decisões que vão muito além da estética.



Referência mundial no setor, a Sherwin-Williams tem papel central nessa mudança ao antecipar comportamentos e traduzir movimentos culturais em paletas e soluções para o mercado. Neste ano, por exemplo, a empresa aposta na Cáqui Universal SW 6150 como Cor do Ano: um tom neutro, quente e atemporal que reflete um desejo crescente por equilíbrio, acolhimento e simplicidade nos ambientes.



A tonalidade integra o Colormix 2026 - Antologia Volume Dois, estudo bienal da marca que se consolidou como uma das principais referências para profissionais de arquitetura, design e mercado imobiliário. Nesta edição, o relatório propõe uma leitura mais aprofundada das famílias cromáticas, destacando cores que devem moldar os próximos anos, tanto em projetos residenciais quanto comerciais.



E neste nicho minado por mudanças, cresce a busca por ambientes que transmitam conforto, pertencimento e bem-estar. Não por acaso, a Cáqui Universal surge como uma resposta a esse momento, ao trazer uma estética sóbria, versátil e conectada a elementos naturais.



“É um tom atemporal e versátil que transmite uma sensação de elegância sóbria a qualquer ambiente”, afirma Sue Wadden, diretora de Color Marketing da Sherwin-Williams. “Com seus subtons quentes e terrosos, o Cáqui Universal complementa facilmente uma ampla paleta de cores, criando um cenário rico e acolhedor, capaz de transformar todo um design.”

As cores e texturas dos ambientes influenciam diretamente a forma como os espaços são percebidos e vividos. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Brasil

No Brasil, a cor também carrega um simbolismo particular.



“Representa um desejo coletivo de acolhimento e reconexão. Em tempos de muitas transformações, há uma busca por equilíbrio. Essa tonalidade nos convida a desacelerar, a olhar para dentro e a valorizar o que é essencial”, destaca Patrícia Fecci, gerente de Color Marketing da Sherwin-Williams no país.



Parte da paleta Clássico e Atemporal do Colormix 2026, a Cáqui Universal dialoga com uma seleção de 48 cores organizadas em quatro grupos: Tons Esfumaçados, Tons Iluminados, Escuros Regenerativos e Clássico e Atemporal. A proposta rompe com modelos tradicionais de previsão de tendências ao priorizar famílias cromáticas e suas nuances emocionais, ampliando as possibilidades de aplicação em diferentes tipos de projetos.

Toque de Cor

Esse novo olhar sobre o papel das cores encontra um terreno fértil no Nordeste brasileiro. Nos últimos anos, capitais da região vêm registrando um crescimento consistente no mercado imobiliário, impulsionando não apenas novos empreendimentos, mas também uma maior exigência em relação à qualidade dos acabamentos.

É nesse ponto que entram empresas como a Toque de Cor, que atuam como elo estratégico entre a indústria e o mercado, contribuindo para elevar o padrão das entregas.



“A Toque de Cor nasceu com o propósito de transformar a experiência de compra no segmento. Em menos de cinco anos, estruturamos uma operação com 19 lojas em diferentes estados do Nordeste, sempre com foco em atendimento personalizado e suporte técnico qualificado”, afirma o sócio-diretor, Silvio Pontual.



Mais do que uma atuação comercial, a empresa aposta em um modelo consultivo, voltado à compreensão das demandas específicas de cada cliente.



“Trabalhamos entendendo a necessidade de cada perfil - seja pintor, arquiteto, construtora ou consumidor final - para indicar a solução mais adequada. Isso gera confiança e melhora o resultado final da obra”, explica.

A Toque de Cor atua como elo estratégico entre a indústria e o mercado, contribuindo para elevar o padrão das entregas. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A parceria com a indústria é outro pilar desse posicionamento. Como revenda master da Sherwin-Williams, a Toque de Cor opera de forma integrada, com acesso direto a inovação, suporte técnico e padrões elevados de qualidade.



“Contamos com equipes especializadas que acompanham obras e garantem a aplicação correta dos produtos, o que impacta diretamente no desempenho final”, destaca Pontual.



Essa proximidade também se reflete na qualificação dos profissionais que atuam na ponta. A empresa investe em treinamentos, programas de relacionamento e capacitação contínua, com foco em pintores e arquitetos. A proposta é clara: garantir que a qualidade do produto seja acompanhada pela excelência na aplicação e na especificação.

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