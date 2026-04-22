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Folha Imóveis Sol Imóveis Solutions: o cliente como foco central Com o sucesso em Pernambuco, a empresa vai se expandir para o mercado de São Paulo, impulsionada pela demanda de clientes paulistas que investem no litoral pernambucano

Em um mercado imobiliário saturado e cada vez mais competitivo e sofisticado, negociar imóveis deixou de ser apenas uma transação comercial. O processo passou a exigir um diferencial estratégico que envolve análise de mercado, posicionamento de produto e compreensão profunda do perfil do comprador.

Com mais de 15 anos de experiência no setor e sempre atenta às mudanças e à necessidade de atualização e sofisticação do mercado, a empresária pernambucana Sol Pires redefiniu esse sistema com uma abordagem focada na escuta ativa do cliente e fundou a Sol Imóveis Solutions, uma imobiliária boutique, especializada no mercado de médio e alto padrão, com um modelo de negócio focado no cliente final e na construção de algo maior que a propriedade.

“O meu propósito sempre foi vender o melhor lugar para as pessoas, não um produto que fosse interessante naquele momento. Por isso criei a Sol Imóveis Solutions, trazendo essa solução. Ouvindo primeiro o cliente final, entendendo o que ele realmente almeja, sonha e pode pagar”, destaca a empresária.

Cliente

Com passagem por grandes imobiliárias nacionais, experiência em incorporadoras e participação em análises estratégicas de terrenos e no desenvolvimento de empreendimentos, Sol atuou diretamente em mais de 200 lançamentos, desenvolvendo uma visão ampla e estratégica de todo o ciclo do mercado. Foi a partir da observação da lacuna que existia entre o que era construído e o que os clientes realmente desejavam que a empresária decidiu buscar um caminho diferente.

“Eu tinha muita curiosidade e interesse em entender e ouvir as pessoas que iam morar naqueles empreendimentos. Foi uma consequência natural eu me tornar corretora e ir para a linha de frente, onde realmente se escuta o cliente e se entende o que ele está querendo, quais são as condições financeiras e o melhor perfil”, comenta Sol.

Além disso, esse interesse para ser disruptiva no mercado imobiliário tem raízes em sua própria história de vida. De origem indígena e com uma família de agricultores, a moradia sempre foi um desafio para ela. “Para mim, o imóvel certo é aquele em que você é feliz”, revela.

A Sol Imóveis Solutions se diferencia pela experiência de atendimento, que culmina na fidelização do cliente. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Assim, a Sol Imóveis Solutions se diferencia pela experiência de atendimento, que culmina na fidelização do cliente. Desde o primeiro contato, a equipe de especialistas realiza um filtro para entender as reais necessidades do cliente, evitando a sobrecarga com opções irrelevantes.

“Sequer apresentamos imóveis que estejam fora do perfil”, diz a empresária, ressaltando a importância de encontrar um imóvel que se encaixe perfeitamente no perfil de cada cliente, seja ele um executivo com um pet ou uma família com filhos que valorize a área de lazer.

O pós-venda é um ponto crucial, com assessoria jurídica para contratos e documentações e suporte contínuo, mesmo após a entrega das chaves. A Sol Imóveis Solutions oferece também assessoria bancária para financiamentos e até mesmo apoio com arquitetos parceiros para personalização dos espaços.

Sob medida

O modelo boutique reflete o compromisso da imobiliária com a personalização. Assim como em uma loja de alta costura, o cliente é recebido por um especialista que o escuta e apresenta opções sob medida.

“Temos clientes que são investidores, muitas vezes de fora do estado, que compram apartamentos tipo estúdio e flats, e que precisam de suporte para alugar. Nós temos um especialista que faz mediação com os portais de aluguel, orientando quais são as melhores plataformas, o percentual que elas cobram, sobre tudo o que é novo para o cliente”, explica Sol.

O meu propósito sempre foi vender o melhor lugar para as pessoas, não um produto que fosse interessante vender naquele momento. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Um dos pilares da Sol Imóveis Solutions é a rigorosa curadoria das construtoras. Sol Pires enfatiza a importância de trabalhar com empresas sólidas, com boa reputação e fluxo de caixa, que garantam a conclusão das obras mesmo diante de imprevistos econômicos e políticos.

“É importantíssimo tratar com construtoras sérias, com boa reputação, que não se envolvam em escândalos e que têm segurança patrimonial”, defende a empresária.

Ela alerta ainda para os riscos de se negociar um imóvel sem assistência especializada. Essa cautela, diz, visa proteger o cliente de frustrações e garantir a entrega do imóvel. “É importante saber como foi a última entrega daquela construtora.”

Expansão

Com o sucesso em Pernambuco, o próximo passo é a expansão para o mercado imobiliário de São Paulo. Impulsionada pela demanda de clientes que compram no litoral pernambucano e residem na capital paulista, a abertura de uma unidade da Sol Imóveis Solutions na cidade marca o retorno de Sol Pires ao estado onde iniciou sua trajetória e possui um conhecimento sólido.

“Estamos começando de uma forma muito sólida, com os pés no chão. Já conheço muito bem as construtoras lá, porque já trabalho com elas, já conheço como é o padrão de entrega e construtivo. Então, será realmente uma facilidade para os nossos clientes, tanto de Recife como de São Paulo”, celebra Sol.

A Sol Imóveis Solutions, diz, não é apenas uma imobiliária, mas um espaço onde o cliente é o centro. “Eu sempre digo, o imóvel é importante, mas você é muito mais”, finaliza.

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