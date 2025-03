Soma Inc: empreendimentos inovadores e desenvolvimento responsável

A- A+

A SOMA Inc. tem se consolidado como uma das importantes empresas do setor imobiliário no município de Tamandaré, destacando-se por sua atuação responsável e inovadora. Com VGV já lançado de R$ 700 milhões e mais de 45 mil m2 de área de construção nas praias de Campas e Carneiros, a empresa tem contribuído diretamente para o crescimento responsável da cidade, oferecendo além de requalificação urbana e um paisagismo atento à valorização do ambiente natural, empreendimentos que aliam modernidade, sustentabilidade, praticidade e conforto.



Com uma história de desenvolvimento consciente, a SOMA Inc. não apenas busca atender às demandas do mercado, mas também foca na entrega de produtos diferenciados e complementares que agregam valor à região e à experiência de seus moradores e investidores. A cada empreendimento desenvolvido, uma inovação é incluída ao projeto, seja para o bem-estar do morador, seja para a população da região.



O exemplo mais recente é o Mar do Atlântico, lançado em fevereiro na praia de Campas, e que terá um mall de conveniência e serviços. Aberto para a cidade, ele se conecta à praia por meio de uma grande alameda arborizada integrada ao empreendimento. Com 12 operações, o mall visa complementar a oferta existente e proporcionar praticidade para todos, já que cada vez mais se demandam serviços de qualidade.



Inovação

Com o mesmo propósito de inovar e preocupada com o crescimento ordenado das praias do município, considerando o adensamento proveniente da rápida expansão desse litoral, a SOMA Inc. lançou no ano passado o Paratiisi, o único empreendimento à beira-mar exclusivamente de casas em Carneiros.

O condomínio traz como novidade em equipamentos nas áreas comuns, uma quadra de tênis coberta, sobressaindo-se em relação ao que se oferta na região. O Paratiisi será entregue em 2026 e tem 90% de suas unidades vendidas.

A SOMA Inc. conta com seis empreendimentos em Tamandaré, entre entregues- o Reserva dos Carneiros em 2018 e o Mar de Campas em dezembro passado, em construção - o Paratiisi e o Mar dos Corais, que também será entregue em 2026 e está 100% vendido, e os mais recentes Mar do Atlântico, que obteve 50% das unidades vendidas no pré-lançamento e será entregue em 2028, e o Azzul, que acaba de ser lançado.

A construção de casas de praia é dedicada aos que gostam de modernidade, mas preferem privacidade. Foto: Divulgação

Azzul

Em uma localização privilegiada de Carneiros, o empreendimento tem como conceito uma ocupação mais horizontal, que remete a casas de veraneio. Com esse produto, a empresa se volta mais fortemente para o público pernambucano, que carrega memórias afetivas daquela praia.

São casas de três a cinco quartos, apartamentos de dois e três quartos e apartamentos Garden, permitindo oferta de produtos de veraneio para variados perfis e necessidades das famílias, desde aquelas que precisam de mais espaço, que recebem convidados, às mais práticas. Um grande diferencial desse empreendimento é o número de unidades, o que permite que o morador conheça seus vizinhos e conviva com eles.



É primordial para a SOMA Inc., a localização dos seus empreendimentos. Ela é estrategicamente escolhida.

“Privilegiamos os melhores terrenos para oferecer produtos em total sinergia com aquele ambiente, com o estilo de vidas das pessoas que usufruem do local, e dessa forma, proporcionar aos moradores a melhor experiência possível em uma residência de praia, sem abrir mão de uma infraestrutura moderna e funcional”, explica Vitor Paes Barreto, sócio-diretor da Soma Inc.

Cinco lançamentos de sucesso, alguns totalmente vendidos em poucas semanas de lançados, outros antes da entrega atestam que a estratégia é acertada.



Cuidado

Faz parte da essência da empresa voltar seu olhar para a cidade e para as pessoas, e não apenas para os produtos que estão sendo ofertados.

“Entendemos que o desenvolvimento imobiliário deve ser sustentável, respeitando as características naturais da região e preservando sua história. Temos como preocupação, em todos os nossos empreendimentos, cuidar do entorno e contribuir também com o que está fora dos muros”, comenta Lourenço Oliveira, sócio-diretor da Soma Inc.

Nesse sentido, diversas ações foram e são realizadas pela empresa em benefício do município, entre elas estão replantio de 14 mil mudas de plantas nativas, incluindo a mangabeira, espécie praticamente em extinção e típica do litoral; a urbanização de praças e parques; requalificação de calçadas, entre outras.

Vitor e Lourenço: preocupação com o que está no entorno dos empreendimentos. Foto: Divulgação

Renda

Historicamente a construção civil é o termômetro do aquecimento da economia pelo volume de geração de emprego, tanto diretos como indiretos, via cadeia que se alimenta desse mercado.

Com duas obras em andamento e duas em movimentação para iniciar, a empresa gera 350 empregos diretos, cerca de 600 indiretos e integra os fornecedores locais, fortalecendo a cadeia produtiva, de forma a criar uma perspectiva positiva de postos de trabalho nos próximos anos, favorecendo a economia local.

