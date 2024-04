A- A+

Folha Imóveis Soma Incorporação: um novo conceito em moradia costeira Com sua força e experiência no mercado imobiliário, a Soma Incorporação vem desenvolvendo empreendimentos no Litoral Sul de Pernambuco, um dos principais destinos de lazer e segunda moradia no Estado

O litoral sempre exerceu um fascínio irresistível, seja por sua beleza natural ou por oferecer um estilo de vida único e desejado por muitos. Essa combinação torna o investimento em imóveis de praia uma escolha cada vez mais atrativa. Com uma demanda contínua por espaços costeiros no Nordeste, a Soma Incorporação, com sua força, conhecimento e experiência no mercado imobiliário, vem desenvolvendo empreendimentos no Litoral Sul de Pernambuco, que há algumas décadas vem chamando atenção de turistas e de pernambucanos como destino de lazer e segunda moradia.

Usando toda sua expertise e vivência na área de Tamandaré, cidade que abriga belas praias como a de Carneiros, a Soma abriu sua era de sucesso na região com o Reserva dos Carneiros, conquistando a venda de 100% das unidades ainda durante a construção. Junto aos empreendimentos Mar de Campas e Mar dos Corais, a incorporadora solidificou sua presença no litoral, marcando-o como o epicentro de seus negócios.

Em janeiro deste ano, a Soma Incorporação apresentou ao mercado um condomínio à beira-mar que é mais do que uma simples moradia, é um estilo de vida exclusivo, o Paratiisi. Cada vez mais consolidada no mercado, a Soma Inc. está redefinindo os padrões de luxo e conforto com um empreendimento que foi sucesso desde o seu lançamento.

Com entrega prevista para setembro deste ano, o Mar de Campas é um empreendimento excelente para a família | Foto: Divulgação

Um oásis à beira mar

Em um terreno de 5 hectares, em uma parte pouco explorada da Praia dos Carneiros, o Paratiisi, como consta no próprio nome, promete ser um paraíso à beira-mar, com 81 casas meticulosamente projetadas. A prova disso foi a resposta do mercado ao seu lançamento: quase 70% das casas foram reservadas no primeiro mês após o start na comercialização, atestando a demanda reprimida por uma proposta tão única e exclusiva.

As residências, distribuídas em dois pavimentos, apresentam três opções distintas: Casas Kylã, com três suítes, Casas Horisontti, com quatro suítes, e Casas Meri, com cinco suítes. Cada uma delas é uma expressão de elegância e funcionalidade, complementada por uma arquitetura assinada por Carlos Fernando Pontual e paisagismo de Luiz Vieira.

E quando se trata de lazer, bem-estar e esportes, o Paratiisi vai além das expectativas. As opções são vastas e incluem quadra de tênis coberta, quadra de squash e beach tennis, uma piscina coberta e aquecida com raia, spa com sala de massagem e ofurô, e uma academia equipada com o que há de mais moderno. “Investimos forte em equipamentos de lazer, pois sabemos que há momentos em que as pessoas preferem usufruir do espaço, ao invés de ir à praia. A ideia é que o espaço possa ser utilizado a qualquer hora, por isso incluímos quadra de tênis e piscina aquecida. As crianças também têm seu próprio paraíso com uma brinquedoteca lúdica e um animado salão de jogos”, diz Vitor Paes Barreto, um dos sócios-diretores da Soma Incorporação.

Conforto e conveniência

Além do requinte e da diversão, o Paratiisi se preocupa com o conforto e a conveniência dos moradores. Uma infraestrutura de serviços completa inclui uma loja de conveniência, recepção com concierge, carrinhos de golfe para deslocamento interno e estações de recarga de carro elétrico - tanto nas áreas comuns quanto em cada casa. “Sabemos que muitas pessoas sentem falta da sensação de ‘casa na praia e vizinho de praia’.

Isso queremos ofertar com o Paratiisi. Outra prioridade nossa é a segurança. Temos portarias independentes para moradores e visitantes, guarda-volumes para entregas, vagas externas para prestadores de serviços e visitantes, além de um sistema de irrigação automático que não apenas facilita a manutenção, mas também promove o uso sustentável da água”, acrescenta Vitor.

O Paratiisi é um refúgio paradisíaco que combina luxo e conforto em meio à natureza deslumbrante | Foto: Divulgação

A Soma, junto a Lotear Desenvolvimento Urbano, atua na região há 15 anos e acompanha o crescimento da cidade, principalmente como opção de segunda residência. “Enxergamos o potencial de Tamandaré desde o início e acreditamos que seria um lugar estratégico para ter um investimento. Por isso, esse é o nosso quarto empreendimento de sucesso na região. O bacana é que o empreendimento acaba sendo, realmente, uma segunda moradia e, também, há quem opte por torná-lo fonte de renda extra, usando-o para aluguel de curta estadia ou longa. O mais importante é que a Soma foca na construção de um lugar de extrema qualidade, conforto e modernidade para quem adquire”, pontua o também sócio-diretor Lourenço Oliveira.

Vitor Paes Barreto e Lourenço Oliveira, sócios-diretores da Soma Incorporação | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Sustentabilidade e visão de futuro

Comprometida com a realização de sonhos, a Soma Incorporação garante aos clientes segurança jurídica, prazos cumpridos, qualidade em cada empreendimento e responsabilidade socioambiental. “Nossos empreendimentos são um compromisso com o desenvolvimento sustentável da praia e com a preservação do ambiente natural. Firmamos um convênio com a Prefeitura de Tamandaré e o projeto inclui a urbanização de praças e o plantio de mais de 4.000 mudas de espécies nativas em áreas de preservação permanente”, frisa Lourenço.

Ainda segundo Oliveira, o sucesso dos empreendimentos vem do poder da equipe, uma união de talentos que inclui parceiros renomados e reflete em expertise nas áreas de projetos, arquitetura, paisagismo, consultoria, corretagem e marketing, assegurando um suporte integral em todos os aspectos do desenvolvimento imobiliário.

Ainda neste ano, a Soma vai inaugurar seu novo escritório com sede no Recife, um marco significativo que reflete seu compromisso com o futuro. Guiados pela visão de proporcionar um ambiente de trabalho que prioriza o bem-estar dos colaboradores e parceiros, seu espaço corporativo está sendo redefinido visando mais comodidade e inovação.





Veja também

Folha Imóveis Minha Casa, Minha Vida: cidadania conquistada