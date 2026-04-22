Tenório Incorporações: um olhar para a cidade e o futuro

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Durante muito tempo, comprar um imóvel esteve diretamente ligado a fatores como preço, metragem e localização. Hoje, no entanto, essa lógica já não se sustenta sozinha. Com as mudanças no comportamento do consumidor, morar passou a ser entendido como uma experiência - e é a partir dessa transformação que o mercado imobiliário vem se reinventando.



Para a diretora de Projetos e fundadora da Tenório Incorporações, Tanagra Tenório, essa virada é clara e irreversível.



“Hoje, o cliente não busca apenas um imóvel. Ele busca uma experiência de vida. A decisão de compra deixou de ser apenas racional e financeira: ela passou a ser muito mais emocional, conectada à forma como a pessoa quer viver”, afirma.



Segundo Tanagra, o período pós-pandemia teve papel decisivo nesse processo ao transformar a relação das pessoas com o próprio lar.

“O home office acelerou uma necessidade que já vinha se desenhando: a de espaços mais funcionais dentro de casa. As pessoas passaram a demandar ambientes que permitam trabalhar com conforto, sem abrir mão da qualidade de vida. Isso impacta diretamente o projeto dos imóveis”, explica.



Tradição

Com mais de 45 anos de atuação, a Tenório Incorporações construiu uma trajetória consolidada no Recife, com mais de 2.700 unidades entregues, entre empreendimentos residenciais e comerciais. Ao longo desse percurso, a empresa manteve como premissa a qualidade construtiva e a busca constante por inovação.



“Desde o início, sempre tivemos o compromisso de construir com qualidade, buscando o que há de mais moderno em projetos, esquadrias, vidros e acabamentos. Isso se reflete diretamente na valorização dos nossos empreendimentos ao longo do tempo e na confiança que construímos com os clientes”, destaca Tanagra.



A entrada dos filhos na empresa marca um momento importante de transição e atualização de visão.



“A chegada de uma nova geração trouxe um olhar mais moderno, mais conectado com as transformações do mercado e com o comportamento atual do consumidor. Isso nos fez evoluir em vários aspectos, desde o conceito dos projetos até a forma de pensar a experiência de moradia”, afirma.

Com mais de 2.700 unidades entregues, a Tenório consolida sua trajetória no Recife. Foto: Divulgação

Conceito

A proposta da empresa é que cada empreendimento dialogue com a rotina e as expectativas do morador, integrando conforto, funcionalidade e bem-estar.



“Hoje, quando pensamos um projeto, não estamos falando apenas de planta ou fachada. Estamos falando de como aquela pessoa vai viver ali, como ela vai se sentir, como aquele espaço vai facilitar o dia a dia dela”, explica Tanagra.



A escolha das localizações também segue essa lógica, priorizando regiões estratégicas da cidade, com potencial de valorização e infraestrutura consolidada. Um dos exemplos dessa nova fase é o empreendimento Praia de Gameleira, lançado recentemente, com 168 unidades, que traduz esse reposicionamento e reafirma a proposta da marca, sendo uma grande vitrine da nova postura da Tenório.



“O Praia de Gameleira tem uma fachada em pele de vidro, que integra os ambientes com o exterior, esquadrias robustas e de alta performance acústica, além de áreas comuns pensadas para o estilo de vida atual - como espaço pet, lavanderia, academia de ginástica, bicicletário e um rooftop que se destaca como um grande diferencial do projeto”, detalha a diretora.

A diretora de Projetos e fundadora da empresa, Tanagra Tenório, e Maria Manuela Tenório, diretora Comercial. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

LEGEND

Atenta às transformações urbanas e às novas demandas de moradia, a Tenório Incorporações materializa esse movimento em seu novo lançamento, o LEGEND, previsto para o segundo semestre deste ano.



“O LEGEND nasce totalmente conectado ao nosso propósito e à nossa visão de futuro. Ele foi pensado a partir desse novo perfil de consumidor, que é mais exigente e que busca não só morar, mas viver melhor. Por isso, trazemos um projeto com uma visão diferenciada e uma construção altamente moderna, em todos os detalhes”, afirma Tanagra.



O empreendimento contará com apartamentos de 123 m2, com quatro quartos, e uma área de lazer completa, incluindo academia com pé-direito duplo, rooftop, coworking e espaços de contemplação. O cuidado com o design e a experiência também aparece nas áreas comuns, com projeto assinado por Filipo Madeira.



Já no campo tecnológico, o empreendimento incorpora soluções que facilitam o cotidiano. “Estamos trazendo fechaduras eletrônicas, reconhecimento facial para acesso às áreas comuns, robô para delivery e uma série de soluções que tornam a rotina mais prática e segura”, detalha.



A sustentabilidade é outro pilar do projeto, com soluções como reaproveitamento de água pluvial e também de ar-condicionados para irrigação dos jardins e limpeza das áreas comuns, reduzindo o cosumo e tornando o empreendimento mais sustentável.



Com novos projetos já previstos, incluindo um lançamento no início de 2027, a Tenório Incorporações reforça a estratégia de evolução contínua - acompanhando um mercado que, cada vez mais, exige imóveis e propósito.

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