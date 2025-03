A- A+

Folha Imóveis Tenório Simões: nova fase, com voos mais altos Com novo conceito em empreendimento no Paulista, construtora mira expansão para o Recife em breve

Sólida e reconhecida no mercado imobiliário, a Tenório Simões Construtora entra em 2025 mirando voos mais altos para a segunda parte desta década. Dona de projetos altamente qualificados e econômicos, a empresa inovou em conceito e tem projetos para ir além das fronteiras atuais. Além disso, aposta no desenvolvimento social para seguir colhendo os frutos que a fizeram chegar no atual patamar, conforme celebra o CEO Rafael Tenório Simões, ao olhar para o crescimento da construtora ao longo dos seus 15 anos.

“Para nós é um significado de solidez, que traçamos o caminho de forma certa. Temos feito um bom trabalho, sendo reconhecidos pelo mercado, pelos clientes e pelos corretores de imóveis. Ao longo do tempo, percebemos que ficou claro para os corretores e clientes que somos uma empresa focada no econômico, mas que entrega produtos de alta qualidade”, inicia o CEO.

Com o foco voltado para os próximos cinco anos, a Tenório Simões deu um passo importante em sua expansão com o lançamento do Janga Garden Residence. O empreendimento é o primeiro do novo bairro planejado do Janga, em Paulista: Bosque do Janga.

O condomínio contará com três torres projetadas e voltadas para o conceito “Family Club”. Os apartamentos terão dois quartos com varanda gourmet integrada à cozinha e opções com suíte canadense. Além disso, os moradores vão poder usufruir de mais de 20 itens de lazer.

“Será uma região desenvolvida. O bairro planejado terá creche, parque, escola, posto policial, terminal de ônibus e muitas lojas com serviços.Vamos estrear no Bosque do Janga com nosso Janga Garden, um family club. Subimos a régua, vamos trazer elementos de lazer para todas as idades”, salienta Rafael.

Ainda segundo o CEO, a ideia da empresa é participar ativamente do desenvolvimento do bairro planejado. Além do Janga Garden, são quatro mil novas unidades construídas no Bosque do Janga durante os próximos dez anos.

Empresa acaba de lançar o family club Janga Garden Residence. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Social

Em 2024, o Atlantic Life Residence, da Tenório Simões, recebeu da Caixa Econômica o Selo Azul, instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos sustentáveis e instrumento que estimula o crescimento imobiliário com responsabilidade social. Recém-lançado, o Janga Garden também deverá ser gratificado com o Selo. No entanto, a construtora tem ido além.

Em parceria com o Instituto Primeira Infância Primeiro Amor (Instituto PIPA) - SocialTech que usa a força do mercado para contribuir na solução de problemas pautados no desenvolvimento infantil -, a Tenório Simões passou a oferecer para seus 110 colaboradores assistência psicológica e pedagógica. Famílias com crianças de até três anos de idade serão contempladas.

“Todos os nossos colaboradores com crianças nesta faixa etária recebem o apoio do PIPA. O trabalhador, por exemplo, está na obra, mas a mãe e o filho estão recebendo o auxílio do PIPA para que a criança possa se desenvolver na infância. Além dessa pegada da qualidade econômica, entendemos que a empresa tem um papel social importante. Estamos desenvolvendo isso com muito empenho”, explica Rafael.

Recife

Com 15 anos de atuação no município do Paulista, a Tenório Simões se prepara para expandir sua operação para o principal mercado imobiliário do Estado. Em breve, a construtora dará início à construção de novos empreendimentos em quatro bairros do Recife: Jiquiá, San Martin, São José e Tejipió.

Diferente do oferecido na cidade da Região Metropolitana, na capital a construtora vai apostar em prédios ainda mais verticais, com até 16 pavimentos. Todos eles pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Serão mais de 1.300 unidades habitacionais ofertadas. “A gente entende que Recife tem bairros que tradicionalmente não são objetos de lançamento imobiliários nos últimos 20 anos. Quando pensamos em lançamentos imobiliários, pensamos em Zona Sul, Zona Norte e alguns bairros pontuais. Vamos trazer para Recife apartamentos econômicos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com preços acessíveis. Isso a gente garante para os clientes”, fala Rafael.

Em meio à entrada no mercado imobiliário do Recife, as metas da Tenório Simões para os próximos cinco anos também são ousadas. Após acumular R$ 100 milhões com Valor Geral de Vendas (VGV) nos últimos cinco anos, a construtora planeja quintuplicar este número até 2030. Serão 2.100 unidades desenvolvidas entre Paulista e a capital do Estado.

“Até agora já contratamos junto à Caixa Econômica mais de mil unidades. Mas, nos próximos cinco anos, teremos 2.100 unidades para desenvolver, que ficarão divididas entre as duas cidades. Na faixa de mercado em que estamos atuando, com a expansão para Recife, só com os empreendimentos mapeados estipulamos R$ 500 milhões em VGV até 2030. Nosso plano de lançamento é esse”, finaliza Rafael Tenório.

