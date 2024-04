A- A+

Folha Imóveis Tenório Simões: qualidade e parceria premiadas Atuando no segmento econômico, no programa federal Minha Casa, Minha Vida, a construtora coleciona três troféus Ademi e o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal em um empreendimento

Com 14 anos de história e uma equipe composta por 86 funcionários, a Tenório Simões Construtora atua no segmento voltado para apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Com três troféus Ademi e com o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal em um dos seus empreendimentos, a empresa pretende lançar, entre 2024 e 2025, cinco novos imóveis, que totalizam mais de mil unidades habitacionais. Os empreendimentos serão lançados nas cidades do Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e no estado de Alagoas.

Até a edição de 2023 do Troféu Ademi, a empresa havia vencido três vezes como melhor empreendimento do Minha Casa, Minha Vida, nos anos de 2017, 2020 e 2023. Os imóveis estão localizados em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). São eles: Morada Costa Blanca (2017); Costa dos Coqueiros (2020); e Costa do Forte Condomínio Clube (2023).

Parceria com a Caixa

As atividades da empresa começaram em 2010, já com o foco em apartamentos do MCMV perto da praia. Em 2015, a construtora começou a fazer empreendimentos com a Caixa Econômica Federal.

A empresa foi certificada com o ISO 9001, em 2015, incorporando todas as vidas práticas do selo para a gestão. “De lá para cá, já contratamos com a Caixa Econômica Federal 700 apartamentos”, pontua o sócio-diretor da Tenório Simões, Rafael Tenório Simões.

O empreendimento Atlantic Life Residence, lançado em 2023 no bairro do Janga, em Paulista, já recebeu o Selo Casa Azul da Caixa. “É um selo como se a Caixa estivesse reconhecendo aquele empreendimento como algo diferenciado. Nos últimos 4 anos, apenas sete empreendimentos conseguiram o selo na Região Metropolitana do Recife. Somos o oitavo”, destaca.

O Selo Casa Azul é um instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações, segundo a Caixa.

“Entregamos o empreendimento com muito paisagismo. A ideia é evitar entregar um entorno e uma área comum árida, mas sim algo confortável para todos os usuários”, diz Rafael Simões.

A Tenório Simões recebeu no ano passado o Troféu Ademi com o superintendente da Caixa, Paulo Nery | Foto: Divulgação

Legado na região

A Tenório Simões também preza pelo impacto que o empreendimento tem na vizinhança e o legado que o imóvel deixará na região onde foi construído, diz o sócio-diretor. “Executamos a obra e pensamos no impacto além do perímetro que executamos, ou seja, tentamos extrapolar um pouco o impacto da obra, sempre pensando em alguma intervenção urbana que traga qualidade para o entorno”, comenta.

Ele afirma também que a empresa quer deixar um legado. “Sempre pensamos no cliente e na condição de moradia que o empreendimento vai oferecer. Nós temos um zelo muito grande no pós obra, sempre tratando cada caso com muita atenção quando aparece. É muito importante dar esse tipo de suporte”, reitera.

Nos próximos empreendimentos, a empresa adotará muros baixos para proporcionar mais segurança para as pessoas que circulam no entorno e para os condôminos. “Pretendemos também adequar todos os empreendimentos dentro do Selo Azul da Caixa. Nós achamos que é uma métrica muito importante para o crescimento da empresa”, explica.

Com o Atlantic Life Residence, lançado no Janga em 2023, a construtora ganhou o Selo Azul da Caixa | Foto: Divulgação

Em 2024, a empresa pretende continuar investindo no segmento econômico. No total, 1.096 unidades habitacionais serão lançadas entre 2024 e 2025 pela Tenório Simões.

“O nosso foco hoje é na Região Metropolitana. Até hoje sempre construímos em Paulista. Vamos lançar agora o empreendimento Candeias, começando em Jaboatão. Estudamos áreas também no Recife, para colocar empreendimentos Minha Casa, Minha Vida na Capital. E também faremos um empreendimento pelo FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), em Alagoas”, acrescenta o sócio-diretor.





