Folha Imóveis Tolive Incorporadora registra mais um sucesso de vendas No fim de 2024, a empresa lançou o NEO, seu primeiro empreendimento na Zona Sul do Recife

Com apenas quatro anos de atuação, a Tolive Incorporação se destaca como uma das construtoras mais inovadoras de Pernambuco, oferecendo empreendimentos que combinam localização estratégica, diversidade de plantas, design diferenciado e alto padrão de acabamento.

A versatilidade dos projetos atrai tanto compradores em busca de moradia quanto investidores interessados em rentabilidade. No fim de 2024, a Tolive lançou o NEO, seu primeiro empreendimento na Zona Sul do Recife, atingindo 90% das unidades vendidas em pouco mais de um mês.



O projeto marca a entrada da incorporadora na área mais valorizada de Boa Viagem, nas proximidades de colégios tradicionais e um amplo leque de serviços. Seguindo o sucesso do ONE e do Riverside, ambos na Zona Norte, o NEO foi apresentado ao mercado em um evento exclusivo no Terraço Carvalheira, consolidando a estratégia da construtora de lançar novos empreendimentos sempre em dezembro, mantendo o ritmo de crescimento.

O NEO será construído em uma região privilegiada, próximo à Via Mangue, garantindo praticidade e mobilidade. Com um VGV de R$ 55,5 milhões, o empreendimento contará com 105 unidades, entre studios, apartamentos de um quarto e de dois quartos com suíte e lavabo, variando entre 25,29 m2 e 60,80 m2. Todos os imóveis poderão ser entregues completamente mobiliados, decorados e equipados.

O projeto arquitetônico leva a assinatura do Studio JV, do arquiteto português João Vieira, enquanto os interiores das áreas comuns e dos apartamentos foram concebidos pelo escritório Santos & Santos Arquitetura, liderado por Zezinho e Turíbio Santos.

Os empreendimentos da Tolive se destacam pela infraestrutura moderna e pelo alto padrão das áreas comuns, entregues totalmente equipadas. No NEO, os moradores contarão com coworking, sala de reunião, lavanderia, conveniência, pet place, piscina com hidromassagem, área gourmet, academia climatizada, Sky Bar e Sky Grill. Além disso, o edifício contará com estação de recarga para carros elétricos, gerador para áreas comuns, usina solar para redução da tarifa de energia compartilhada e dispositivos que possibilitam até 40% de economia no consumo de água. Para os investidores, a Tolive oferece o programa To Invest, que proporciona gestão completa da locação, incluindo reservas, check-in, check-out e manutenção, garantindo praticidade e retorno financeiro acelerado.

Referência

A Tolive se tornou referência em inovação e qualidade no setor imobiliário, alcançando notas superiores a 9,5 em pesquisas de satisfação com clientes. “Em 2023, recebeu o Troféu Ademi pelo projeto do Tolive ONE, conquistando as categorias Master e Melhor Home Service, sendo a única incorporadora a vencer a principal categoria da premiação com seu primeiro empreendimento. “Nosso compromisso é desenvolver projetos inovadores, alinhados às tendências do mercado, sempre com qualidade, pontualidade e segurança”, afirma Felipe Pacífico, sócio da Tolive.

“Desde o início, buscamos agregar valor tanto para moradores quanto para investidores, garantindo diferenciais reais no mercado”, complementa José Ricardo Brennand Carvalho, sócio da Tolive.

Com entrega confirmada para março, o Riverside, que tem projeto de Augusto Magno, do escritório Mookambo, e interiores de Mônica Paes, reforça o conceito de localização estratégica e conexão com a paisagem natural. Situado na Beira Rio, o empreendimento oferece vista permanente para o Rio Capibaribe, acesso facilitado às Zonas Norte e Sul do Recife e proximidade com o polo médico e empresarial da Ilha do Leite. O projeto tem interiores assinados por Mônica Paes e paisagismo de Luiz Vieira, distribuído em um terreno de aproximadamente três mil metros quadrados, sendo metade dedicada a áreas verdes.

Com três lançamentos de sucesso em quatro anos, a Tolive reafirma seu compromisso com inovação e qualidade, consolidando-se como uma das principais incorporadoras de Pernambuco.

