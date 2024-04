Tolive: investindo em inovação e na oferta de soluções

A- A+

A Tolive se consolida como incorporadora que investe em inovação e na oferta de soluções completas em moradias inteligentes. A construtora pernambucana, em pouco mais de 36 meses, entregou seu primeiro empreendimento em prazo recorde, lançou o segundo residencial e arrebatou os principais prêmios do mercado imobiliário.

Quebrando vários paradigmas, a Tolive avança como a incorporadora pernambucana comprometida em apresentar ao mercado produtos surpreendentes, que realmente traduzem um novo jeito de viver e morar no Recife. Seja no projeto de arquitetura, na adoção de novas tecnologias construtivas, nas soluções para redução de geração de resíduos e outras práticas sustentáveis, ou cuidado estético nos mínimos detalhes de seus produtos, a Tolive já ocupou seu lugar de destaque no cenário imobiliário. Em apenas três anos, a marca é sinônimo de construções arrojadas, que agregam solidez, prazos e qualidade.

No fim de 2023, a Tolive teve sua atuação de destaque reconhecida pelo mercado: foi uma das grandes vencedoras da noite do Troféu Ademi, com o projeto do Tolive ONE. A construtora arrebatou o Master, prêmio de melhor empreendimento de 2022, e o prêmio de melhor Home Service do mesmo ano. Com esse feito, a jovem construtora é a única, na história da premiação, a vencer a principal categoria da noite com seu primeiro empreendimento.

“Estamos sempre perseguindo a inovação e os incrementos para ofertar projetos com conceito arrojado, mas sem nunca perder de vista o compromisso com prazos, qualidade, segurança, confiabilidade e conceitos ESG”, explica Felipe Pacífico, diretor e um dos sócios fundadores da construtora pernambucana. “Em exatos 24 meses, do lançamento à entrega, conseguimos deixar o primeiro empreendimento com a nossa marca, o Tolive ONE, 100% acabado, com todo o enxoval da área externa e decoração de interiores de todas as unidades e unanimidade de aprovação dos investidores”, lembra

“Graças ao comprometimento e à excelência técnica do nosso time, mesmo em tempos de pandemia, conseguimos entregar o empreendimento em tempo recorde, com mais de três meses de antecipação e retorno para os investidores já no primeiro mês. Além de tudo isso, fazer história e quebrar paradigmas, sendo um dos agraciados com o troféu Ademi na categoria Master nos mostra que estamos no caminho certo”, completou José Ricardo Carvalho, diretor da Tolive Incorporadora.

Moradia por assinatura

O Tolive ONE foi entregue em dezembro de 2023, exatamente dois anos após a apresentação do empreendimento ao mercado e 90 dias antes do prazo original. O empreendimento, no bairro da Ilha do Leite, no Recife, foi pioneiro em lançar um produto totalmente alinhado com o conceito de moradia por assinatura. Trata-se do primeiro edifício com opção de gestão pela Housi, startup que revolucionou essa categoria de produto imobiliário no Brasil.

“Já no lançamento do primeiro empreendimento Tolive, inovamos em tudo: dos interiores ao padrão construtivo industrializado”, detalha Felipe Pacífico. A mobilização da força de vendas e o sucesso na captação de investidores, que adquiriram as 120 unidades do Tolive ONE, é outro feito surpreendente. “Não existe na história do mercado imobiliário do Nordeste nenhum imóvel construído, acabado, decorado e completamente equipado em apenas 24 meses”, continua.

Felipe Pacífico, da Tolive. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

O grande diferencial desse modelo de imóvel, tendência mundial no mercado, é que o comprador/investidor já recebe o seu apartamento totalmente pronto para locação. Todas as unidades foram entregues mobiliadas, decoradas e com enxoval completo, o que, pelos cálculos dos incorporadores, faz com que os investidores antecipem, no mínimo, seis meses de locação, sem que haja perda de tempo e dinheiro para deixar o imóvel apto e atraente para receber os futuros inquilinos.

Os apartamentos disponíveis não apenas foram entregues absolutamente prontos, como também com a estrutura necessária para a estadia imediata, incluindo pratos, talheres, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Além disso, despesas como condomínio, IPTU, água, luz, Wi-Fi e TV a cabo já estão inclusas no valor da assinatura. Portanto, o locatário não precisa se preocupar com o pagamento individual de contas. O design é inteligente, sofisticado e atemporal, pensado com foco na não depreciação a curto prazo. O projeto de arquitetura foi concebido em coautoria por Santos & Santos Arquitetura, de Turíbio e Zezinho Santos, e Mário Vidal que assinam tanto o desenho do edifício quanto a área comum e interiores de todas as unidades.

De acordo com a Tolive, no Norte e Nordeste, o ONE é o primeiro a ofertar todos os diferenciais disponíveis pela Housi. “Somos pioneiros em tudo no Norte/Nordeste. As experiências no Sudeste ajudaram a nos guiar, mas tivemos que desbravar muitas etapas, por conta da distância e inviabilidade de replicar algumas referências de parceiros e fornecedores”, explica José Ricardo.

Riverside em 2025

A Tolive está construindo seu segundo empreendimento, o Riverside, que será entregue no início de 2025. O empreendimento, em obras avançadas, ocupa localização privilegiada, na Beira Rio do Benfica, em ponto estratégico equidistante de bairros nobres da Zona Norte e Zona Sul, além de estar a poucos minutos dos polos médico e empresarial da Ilha do Leite. O projeto do Riverside tem conceito que une o melhor entre dois mundos desejados pelos compradores: a praticidade dos compactos e o conforto dos terraços amplos com vista permanente para a linha d’água do rio Capibaribe. O design autoral é outro diferencial do residencial

Com projeto de Augusto Magno, do Mokambo Studio, interiores de Mônica Paes e paisagismo de Luiz vieira, o Riverside, da Tolive, ocupa terreno de aproximadamente 3.000 m2, sendo quase 1.500 m2 de jardim, variedade nas tipologias e áreas comuns completamente equipadas.





