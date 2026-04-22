Trisa Incorporadora: Natureza e sofisticação no Agreste 

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Situado em um dos pontos mais privilegiados do Agreste de Pernambuco, o Gravatá Boulevard Residence, empreendimento da Trisa Incorporadora, do Grupo VL, surge como oportunidade de morar com sofisticação em um verdadeiro refúgio.



Construído em uma área de cerca de 18.000 m2, ele se destaca pelo projeto que alia conforto com preservação ambiental: são mais de 8.000 m2 de área verde, proporcionando uma imersão completa na natureza sem abrir mão do luxo urbano.

Flávio Margolis (E), Ricardo Cruz (C) e Luiz Taboas, sócios diretores da Trisa Incorporadora, do Grupo VL



“É uma infraestrutura pensada para o máximo conforto. “Teremos duas quadras de tênis cobertas, quadra de beach tennis, um lago, academia, piscina aquecida e muito mais. Tudo isso com uma localização estratégica, vizinho ao Condomínio Asa Branca, posicionando-se como o destino definitivo para quem busca uma segunda residência com alto padrão de excelência”, detalha Luiz Taboas, diretor comercial da Trisa/VL Construtora.

Regional

O clima e a cultura regional do Agreste inspiraram o projeto desde a concepção, inclusive na escolha dos profissionais que o idealizaram. “Para tirar esse conceito do papel, contamos com o olhar de grandes referências da arquitetura e do paisagismo em Pernambuco: Jerônimo da Cunha Lima, Romero Duarte e Luiz Vieira.



Por serem arquitetos regionais, eles possuem uma leitura profunda do clima e da cultura local, o que resultou em um empreendimento que integra perfeitamente uma vasta área verde com itens de lazer de alto nível. É um projeto que entrega sofisticação e conforto, respeitando a essência de Gravatá”, avalia Taboas.





Com apartamentos compactos, o Cosmopolitan Rooftop, nos Aflitos, foca na praticidade da vida urbana e na alta rentabilidade para investidores

Cosmopolitan

Enquanto o Gravatá Boulevard Residence domina o cenário serrano com soluções inovadoras e sustentáveis, a Trisa Incorporadora expande sua inteligência para o coração do Recife com o Cosmopolitan Rooftop. Localizado nos Aflitos, o empreendimento se apresenta como oportunidade para aqueles que apostam em imóveis planejados para facilitar a vida prática.



“O Cosmopolitan Rooftop, nos Aflitos, foca na inteligência da vida urbana e na alta rentabilidade para investidores. É um projeto moderno de apartamentos compactos, localizado em um dos pontos mais convenientes do Recife, próximo ao Clube Náutico Capibaribe e cercado por uma rede completa de serviços, como supermercados, academias e restaurantes. O empreendimento foi desenhado para as necessidades atuais, unindo praticidade e amenities essenciais, como coworking, lavanderia, academia e, claro, um rooftop com vista privilegiada”, detalha Luiz Taboas.

“A versatilidade do portfólio da Trisa demonstra a capacidade da incorporadora de transitar entre o lazer contemplativo e a dinâmica urbana acelerada, sempre mantendo o foco no bem-estar e na valorização do patrimônio”, completa.

Inovação

A criação da Trisa Incorporadora marca um novo momento para o Grupo VL. Com mais de 15 anos de mercado e uma trajetória sólida na construção civil, o grupo decidiu canalizar sua expertise para um braço focado especificamente em inovação e produtos contemporâneos.

“O nosso diferencial está em trazer a inteligência do modelo de crédito associado - que é muito comum no segmento econômico - para o médio e alto padrão. Isso garante ao cliente o financiamento bancário desde o início da obra, com taxas menores e prazos maiores, eliminando as incertezas de reajustes altos durante a construção. É a união entre projetos inovadores e uma forma de pagamento planejada e segura”, destaca Luiz Taboas.

A atuação consolidada no mercado imobiliário da VL Construtora serve de alicerce e confere à Trisa maturidade operacional. “Essa experiência de grupo estabeleceu premissas rigorosas que agora aplicamos ao segmento da Trisa, com destaque para a eficiência no controle de obra e o rigor no cumprimento do cronograma físico e financeiro. Essa disciplina de gestão garante a segurança da entrega e a viabilidade de cada projeto”, explica o diretor da empresa.





Qualidade

Além da segurança financeira, a Trisa herda o rigor técnico da VL Construtora, especialmente no que diz respeito à Norma de Desempenho (NBR 15575). O foco em conforto acústico, térmico e lumínico é tratado como um diferencial comercial e de qualidade de vida:

“Além da competência técnica na execução, a Trisa herda uma força comercial densa e muito bem estruturada. Nossos processos são desenhados para oferecer uma jornada de compra clara e profissional, sustentada por uma equipe que entende profundamente as dinâmicas do setor”, afirma Luiz Taboas. “Assim, unimos a inteligência de escala e a disciplina de gestão da VL a um produto de estética apurada e exclusividade, oferecendo ao mercado o melhor dos dois mundos: a inovação de uma nova marca com a solidez de um grupo veterano”, conclui.

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