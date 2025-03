União Engenharia aposta no alto padrão

A- A+

Na contramão da tendência global de queda, o consumo de alto padrão no Brasil vem tendo uma expressiva aceleração. No relatório Luxury Lab Global 2024, da consultoria britânica Euromonitor International, o País ocupa o nono lugar no ranking de mercados de luxo que mais crescem no mundo. O estudo aponta uma expectativa de crescimento de 7% em 2025 e uma alta acumulada de 22% nos próximos cinco anos.



Um dos que vem liderando a expansão no Brasil é o setor imobiliário. Levantamento da consultoria Brain aponta que imóveis a partir de R$ 1,5 milhão bateram recorde de vendas no País no primeiro semestre de 2024. Foram 5,7 mil unidades comercializadas, o que representa um aumento de 10,6% em relação a 2023.



Em relação a lançamentos, o Nordeste saiu na frente, apresentando alta de 32,1%. Reforçando o bom momento na região, a União Engenharia & Incorporação, empresa pernambucana com 12 anos de atuação, tem investido em projetos da marca Unic, voltada aos empreendimentos de alto padrão.



“A ideia sempre foi trazer uma linha que se tornasse referência, entregando algo realmente diferente daquilo que já existe. Buscamos o que há de mais alta qualidade no mercado, inspirados em projetos nacionais e internacionais, para poder criar dois produtos com características bem diferentes, mas igualmente refinados”, explica Arthur Meirelles, diretor-executivo da União.

Um dos lançamentos da construtora no segmento de luxo é o Unic Ilvo Meirelles, em Boa Viagem. Segmentado em duas torres geminadas, o edifício atende à tendência do “quiet luxury”, que é caracterizada por um luxo discreto, mais atento à sofisticação dos detalhes do que à ostentação. O empreendimento foca no que é essencial, unindo modernidade, praticidade e requinte.



“O Ilvo Meirelles faz uma homenagem ao meu avô, líder e patriarca da família, que teve uma atuação muito importante em ramos diferentes da construção civil. ”, divide Arthur.



“Dentro do mesmo empreendimento, a gente conseguiu ter sete tipos de produtos, com plantas de diferentes perfis. Muitas vezes, os clientes têm necessidades distintas no sentido dos tamanhos, mas querem uma entrega igual em qualidade e vivência”, detalha.



Para todos

A Torre Norte do Ilvo Meirelles, traz apartamentos de uma suíte, com metragens de 26m2 e 30m2. Quem busca mais espaço encontra na Torre Sul opções com duas e três suítes, entre 69m2 e 119m2, incluindo a possibilidade de varanda estendida e duplex.



“Idealizamos o perfil de casas verticais para esses apartamentos. Vimos que as varandas ganharam protagonismo nos últimos anos. Todos os apartamentos têm uma varanda gourmet e existe a possibilidade de, ainda na planta, duplicar o tamanho dela, com um pé direito duplo vazado. Dentro dessa varanda estendida há a opção, inclusive, de piscinas privativas”, destaca o diretor.



O edifício conta ainda com áreas de uso comum, como playground, lavanderia compartilhada, self market, sala de coworking, sala de jogos, pet place com pet wash, bicicletário, rooftop, academia panorâmica, entre outras opções de lazer e serviços. A previsão de entrega de todas as unidades é de três anos.



Outro empreendimento de luxo da construtora é o Unic Japaratinga. Localizado em Japaratinga, no litoral norte de Alagoas, o condomínio de casas à beira-mar de altíssimo padrão integrará sustentabilidade, conforto e elegância, em um projeto assinado pelo arquiteto Paulo Motta.



Segundo Arthur Meirelles, esse será o primeiro de uma série de empreendimentos que a União pretende construir nas proximidades de Japaratinga, que vem sendo ventilada como o “Caribe brasileiro”. “A gente enxerga a região como a bola da vez. São praias realmente singulares, com a melhor condição de banho do Brasil. ”, diz o diretor.



Arthur aponta outro impulsionador do negócio: a construção de um novo aeroporto na cidade de Maragogi. O terminal de passageiro, que deve ficar pronto em 2026, com capacidade para receber voos nacionais e internacionais, está localizado a apenas 15 minutos de distância do Unic.



“O novo aeroporto vai encurtar o caminho dos clientes, que têm tanta vontade de curtir as praias do Nordeste”, analisa. O condomínio projetado pela construtora União conta com 99 casas distribuídas aos longo de 1,2 km de extensão de praia, sendo atualmente o projeto com a maior faixa litorânea em lançamento no País.



