União: refinamento e luxo com a linha UNIC

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A União vem consolidando um movimento estratégico de expansão para o mercado de alto padrão em Pernambuco e Alagoas. Nos últimos dois anos, no entanto, a construtora deu um passo decisivo ao lançar a linha UNIC, marcando sua entrada no segmento de luxo no mercado pernambucano e alagoano. Mais do que uma ampliação de portfólio, o movimento representa um reposicionamento estratégico da marca, que passa a dialogar com um público mais exigente e atento a atributos como design, experiência e singularidade nos detalhes de projeto.



“A linha UNIC nasce como uma evolução natural da União. Após anos operando com eficiência no segmento de entrada, a empresa entendeu que era o momento de elevar seu produto, sem perder a inteligência construtiva que sempre fez parte de seu DNA”, destaca o diretor executivo, Arthur Meirelles.



Primeiros

Os primeiros empreendimentos dessa nova linha são o Unic Ilvo Meirelles (UIM) e o Unic Japaratinga (UJP), que apresentam uma proposta refinada, com arquitetura contemporânea, plantas bem resolvidas e áreas comuns pensadas para um estilo de vida sofisticado e exclusivo. Juntos, representam um VGV superior a 600 milhões e têm como premissas localização estratégica e alta liquidez, com até 50% de valorização desde o lançamento.

O UNIC Ilvo Meirelles faz parte dos primeiros empreendimentos da nova linha da União. Foto: Divulgação

Soma-se a isso um importante diferencial competitivo: a parceria com a SIERRA, que permite a personalização dos imóveis com o que há de mais nobre em marcenaria e acabamentos, um atributo que já é percebido pelo mercado, com mais de 90% dos clientes optando por personalizações exclusivas, elevando ainda mais o nível de sofisticação e singularidade dos empreendimentos.



Buscando não apenas surpreender seus clientes, mas também atender a um nicho altamente exigente, a empresa realizará a entrega antecipada desses produtos, sinalizando um compromisso claro com eficiência, planejamento e excelência na execução. Em um segmento em que o nível de exigência é elevado e os detalhes fazem toda a diferença, antecipar etapas demonstra respeito a um público que valoriza precisão e alto padrão de qualidade.



“A antecipação dessas entregas é resultado de um planejamento rigoroso e de uma equipe altamente comprometida. Mais do que cumprir prazos, a empresa busca superá-los com qualidade”, afirma Arthur. “No mercado de luxo, cada detalhe importa, e a prioridade é garantir que o cliente perceba isso em todas as etapas.”

Empreendimentos no litoral combinam a sofisticação em conexão com a natureza. Foto: Divulgação

Lançamentos

Paralelamente, os projetos de lançamento previstos para 2026 ganham protagonismo como vetores de crescimento e expansão da marca. Serão dois novos produtos estrategicamente definidos: um no litoral sul de Pernambuco, explorando o potencial de um destino que combina sofisticação e conexão com a natureza, e outro em um novo ponto estratégico do Recife, reforçando a presença da União em localizações urbanas de alto valor.



“Os lançamentos não são apenas novos produtos, mas expressões do entendimento da empresa sobre o que é viver bem hoje. Há um cuidado significativo no desenvolvimento de projetos que traduzam sofisticação, conforto e identidade”, pontua o executivo. “O cliente de alto padrão não busca apenas um imóvel, mas uma experiência completa”.



Assim, ao investir em uma nova linha de projetos sofisticados, reforçar seu posicionamento no segmento de alto padrão e antecipar entregas com qualidade e precisão, a União busca consolidar sua presença no mercado de luxo, traduzindo em cada iniciativa um olhar apurado às tendências. Com novos projetos já estruturados para os próximos anos e um VGV robusto em landbank próprio, a empresa reforça sua estratégia de expansão qualificada e sua confiança no crescimento do segmento de luxo em Pernambuco.

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