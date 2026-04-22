Vale a pena investir no aluguel de imóveis?

A- A+

O mercado imobiliário brasileiro atravessa uma transformação profundamente estrutural, em que a antiga lógica de aquisição baseada quase exclusivamente na segurança patrimonial cede espaço a decisões cada vez mais orientadas por cálculo, planejamento financeiro e leitura de cenário econômico. Em 2026, investir em imóveis para locação deixou de ser apenas uma alternativa conservadora e passou a ocupar posição estratégica na carteira de quem busca não só renda extra, mas também a construção de uma segunda fonte de receita mais estável ao longo do tempo.



Esse cenário é impulsionado pelos juros altos, que encarecem o crédito imobiliário e dificultam a compra de imóveis. Com mais pessoas permanecendo no aluguel, a demanda cresce mais rápido que a oferta, elevando os preços e beneficiando investidores já posicionados.



Para o economista Sandro Prado, trata-se de uma tendência que vai além de um ajuste pontual de mercado. Segundo ele, o atual cenário deve se sustentar ao longo dos próximos ciclos.



“Os juros elevados encarecem o crédito, reduzem a compra de imóveis e deslocam a demanda para a locação. Não estamos diante de um pico de preços, mas de uma consequência direta da política monetária restritiva”, afirma.

Locar imóveis ocupa posição estratégica para quem busca fonte de receita mais estável. Foto: Freepik

Inflação

O levantamento do Índice FipeZap de Locação Residencial aponta que o preço médio do aluguel no país subiu 0,94% em fevereiro de 2026, superando tanto a inflação oficial quanto a valorização dos imóveis destinados à venda. No acumulado de 12 meses, a alta se aproxima de 9%, reforçando o papel do aluguel como instrumento de preservação e até ampliação de patrimônio em termos reais.



Para o corretor de imóveis Fábio Maia, esse movimento reflete uma espécie de reequilíbrio natural do setor.



“Quando a economia desacelera, a compra diminui, a demanda por aluguel cresce e, consequentemente, os preços tendem a subir”, resume.



Se o cenário macroeconômico impulsiona o mercado, a escolha do imóvel passa a ser um fator determinante para o sucesso do investimento - e, nesse ponto, a lógica atual se distancia cada vez mais de decisões baseadas em preferências pessoais.

"Quando a economia desacelera, a compra diminui, a demanda por aluguel cresce e, consequentemente, os preços tendem a subir", destaca Fábio Maia, corretor de imóveis

A dinâmica urbana contemporânea, marcada por maior mobilidade, mudanças nos arranjos familiares e novas formas de trabalho, vem redesenhando o perfil do inquilino.



“Há um desprendimento maior em relação à ideia de moradia fixa. O que pesa hoje é acesso, conveniência e aderência ao estilo de vida”, afirma Maia.



Em paralelo, há investidores que seguem apostando em uma lógica mais tradicional, voltada à estabilidade dos contratos. É o caso do diretor de vendas de uma empresa de tecnologia, Diniz Simões, que concentra sua estratégia em imóveis de dois quartos.



“São contratos mais longos, com menor rotatividade e, em geral, melhor conservação do imóvel”, explica. Para ele, o diferencial competitivo está na qualidade da entrega, capaz de influenciar diretamente a decisão do inquilino e reduzir períodos de vacância.

"Contratos de imóveis de dois quartos são mais longos, com menor rotatividade e, em geral, com melhor conservação do imóvel", afirma Diniz Simões, investidor

Rentabilidade

A escolha entre aluguel por temporada e contratos de longo prazo adiciona outra camada de decisão ao investidor. Enquanto plataformas digitais prometem maior rentabilidade bruta, o modelo exige maior dedicação operacional, além de investimento inicial em mobília e adaptação do imóvel.



“É uma modalidade mais rentável, mas também mais trabalhosa”, resume Diniz Simões, ao destacar que taxas de administração e das próprias plataformas podem consumir até 35% da receita. Diante disso, ele opta por contratos tradicionais, que, embora ofereçam retorno ligeiramente menor, garantem maior previsibilidade e menor esforço de gestão.



A decisão também passa por fatores externos, como regras condominiais que, cada vez mais, restringem locações de curta duração, adicionando um elemento regulatório ao processo.



Cuidados

Apesar do ambiente favorável, a rentabilidade do investimento imobiliário exige análise cuidadosa, sobretudo quando se observa a diferença entre retorno bruto e líquido. Custos recorrentes, como IPTU, condomínio, manutenção e períodos de vacância, têm impacto direto sobre o resultado final.



O educador financeiro Rhaldney Piauilino chama atenção para o peso da tributação nesse cálculo. Em uma simulação, um imóvel de R$ 500 mil alugado por R$ 2.500 mensais pode apresentar uma rentabilidade bruta de 4,8% ao ano. Após a incidência de Imposto de Renda, esse percentual pode cair para cerca de 3,15%, evidenciando a importância de considerar todos os fatores envolvidos.

O educador financeiro Rhaldney Piauilino chama a atenção para o peso da tributação no cálculo da rentabilidade do investimento imobiliário. Foto: Leticia Fragoso

Perfils

Mais do que uma oportunidade genérica, o investimento em locação se mostra mais adequado a perfis específicos. Segundo Prado, ele atende especialmente ao investidor patrimonialista, focado no longo prazo; ao conservador, que prioriza estabilidade; e ao estratégico, que incorpora o imóvel como parte de um portfólio diversificado.



Ainda assim, transformar o aluguel em renda principal exige escala.



“Para pequenos investidores, tende a funcionar como complemento. Já quem possui vários imóveis consegue estruturar uma renda recorrente mais robusta”, explica.



Riscos

Apesar da percepção de segurança, os riscos existem - e frequentemente são subestimados. A vacância pode comprometer o fluxo de caixa por meses, enquanto despesas seguem ativas. A baixa liquidez dificulta a venda em momentos de necessidade, e a concentração de patrimônio em um único ativo amplia a exposição a perdas.



Há, ainda, fatores macroeconômicos e mudanças no comportamento do consumidor que impactam diretamente o desempenho do investimento.



“O aluguel costuma ser visto como renda fixa, o que não é verdade”, alerta Prado.



Para investidores iniciantes, segundo os especialistas, a recomendação permanece relativamente simples: começar por um imóvel pronto, bem localizado e com potencial de geração imediata de renda, reduzindo riscos e facilitando a entrada nesse mercado.

Veja também