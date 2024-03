A- A+

Folha Imóveis Vale do Ave: alto padrão e excelência em estilo sofisticado e empreendimentos atemporais A incorporadora entregou recentemente o Edifício Avenida, antecipou a finalização do Edifício Capiba e se prepara para lançar um residencial no último terreno disponível na avenida Boa Viagem

Com uma atuação reconhecida e mais de 27 anos no mercado imobiliário e milhares de metros quadrados entregues nas localizações mais privilegiadas da Cidade, a Vale do Ave é sinônimo de edifícios e apartamentos de altíssimo padrão da Zona Sul do Recife. O planejamento estratégico da incorporadora prevê investimentos, lançamentos e entregas para os próximos cinco anos. Nos planos, avançar rumo ao Litoral Sul, indo além do bairro de Boa Viagem, sem perder de vista o conceito “taylor made” e pouco volume construtivo.

Em 2024, serão entregues em dezembro as 93 unidades do Edifício Capiba, residencial em área privilegiada de Boa Viagem. Ainda este ano serão iniciadas as obras do Edifício Amazonas 246, o empreendimento lançado mais recentemente pela Vale do Ave, na rua Amazonas, no Pina, a 50 metros da beira-mar. E finalmente, a expectativa é de que seja lançado no fim do ano o residencial que vai ocupar a única área disponível na avenida Boa Viagem. O prédio, com 60 unidades a partir de 200m2, já tem projeto aprovado e assinado pelo arquiteto Marco Antônio Borsoi e é um dos produtos imobiliários mais aguardados do mercado e investidores da cidade.

“2024 é um ano de colheita para a Vale do Ave. Em 2023 implantamos um novo plano de governança na empresa e definimos o nosso planejamento estratégico, que inclui muitas novidades, inclusive com a expansão da nossa área de atuação para o Litoral Sul do Estado”, revela Moisés Costa, diretor de Marketing da Vale do Ave. “Temos projetos sofisticados e bem arrojados para o Paiva, beira mar de Porto de Galinhas/Muro Alto e Praia dos Carneiros. Todos os produtos estão sendo desenvolvidos priorizando o primor e a inovação, tanto no que se refere a diferenciais como amplitude, requinte nas áreas comuns e equipamentos de lazer, até os projetos arquitetônicos”, sempre assinados por nomes relevantes do cenário nacional.

Moisés Costa, diretor de Marketing da Vale do Ave | Arthur Mota/Folha de Pernambuco

No momento, estamos com quatro obras em andamento, em estágios diferentes. O Edifício Zeferino Ferreira da Costa, 100% vendido, com 24 unidades está em fase de fundação. O Edifício Amazonas tem dois tipos de tipologia, muitas inovações e diferenciais na área social, como um rooftop com 360 graus de vista para o mar. O Empresarial João Carvalho, com 14 pavimentos, na esquina da Antônio Falcão com Conselheiro Aguiar, está na fase final de acabamento interno. Para finalizar, o Edifício Capiba, com 31 pavimentos, que está no cronograma de obras bastante adiantado e deve ser entregue no fim do ano.

Imóvel para a vida toda

“O compromisso da Vale do Ave com as entregas de excelência alimenta um relacionamento longevo com os clientes e com o mercado imobiliário, principalmente com os investidores”, lembra Zeferino Costa. De acordo com o diretor, esse recall dos produtos Vale do Ave, inclusive, foram responsáveis por quebra de paradigmas e valorização do metro quadrado dos empreendimentos lançados em 2024. Tanto o Edifício ZFC, Zeferino Ferreira da Costa, quanto o Edifício Amazonas 246, foram lançados com valores 20% acima do que estava sendo praticado no mercado. “Nos dois lançamentos tivemos performance de vendas acima das expectativas. E isso nos faz acreditar que o mercado já entendeu que os nossos imóveis são diferenciados, nos projetos arquitetônicos, no paisagismo, no uso de mobiliário de design e equipamentos que justificam os investimentos”, comemora.

Entre os que têm autoridade e conhecimento no mercado imobiliário, a Vale do Ave é uma incorporadora conhecida por ofertar imóveis definitivos, que são garantia de uma boa moradia para a vida toda dos seus proprietários. Neste aspecto, a incorporadora pernambucana tem produtos que se equiparam aos oferecidos pelas maiores construtoras do Sudeste do País: com diferenciais construtivos como o uso de revestimento de grandes formatos ou o uso das melhores esquadrias do mundo, a Shüco, com isolamento acústico, segurança contra intempéries e proteção solar. Na lista dos arquitetos que assinam as dezenas de imóveis construídos pela Vale do Ave, grandes nomes da arquitetura e paisagismo nacional, como Acácio Gil Borsoi, Janete Costa, Marco Antonio Borsoi e Carlos Fernando Pontual.

EA Vale do Ave oferta imóveis definitivos, como o Edifício Capiba, garantia de boa moradia para a vida toda | foto: Divulgação

“Classificar um imóvel como alto padrão e garantia de investimento com longevidade é juntar vários requisitos e diferenciais. É nessa complexidade de desenvolver projetos dentro deste nível de exigência que nós temos experiência e credibilidade”, explica Moisés Costa. O mundo dos imóveis de alto padrão oferece um nível de elegância que os diferencia dos demais. Localização privilegiada, vista definitiva, sofisticação nos mínimos detalhes, design com assinatura, requinte tecnológico, segurança e conforto são algumas das características imprescindíveis destas residências exclusivas. Este tipo de empreendimento, cada vez mais procurado, possibilita uma experiência única a seus moradores. “O nosso propósito é oferecer experiências de moradias com a mais alta qualidade de vida. É vender um imóvel que será o lar definitivo de uma família e um patrimônio consistente durante uma vida inteira”, finaliza Moisés.



