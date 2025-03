Vale do Ave: excelência em empreendimentos exclusivos e atemporais

A- A+

A incorporadora Vale do Ave consolida a cada ano seu posicionamento em um conceito que se tornou sua marca registrada: a singularidade de seus projetos. A construtora se destaca no mercado de alto padrão de Pernambuco ao apresentar verdadeiras pérolas imobiliárias. Seus empreendimentos são considerados extraordinários por combinarem o que há de melhor em arquitetura, design e tecnologia construtiva com áreas em localizações super desejadas, privilegiadas e cada vez mais raras, principalmente na Zona Sul do Recife.



A habilidade da Vale do Ave em trabalhar minuciosamente todos os detalhes e diferenciais que valorizam um projeto imobiliário tornou a marca conhecida por sua expertise em lançar empreendimentos únicos, exclusivos e extraordinários. Com 29 anos de atuação, a empresa segue seu planejamento estratégico no ritmo cadenciado de quem acredita que a pressa é inimiga da perfeição.



Entregas e lançamentos de 2025

Neste primeiro semestre de 2025, a Vale do Ave entrega o Edifício Capiba, um residencial de alto padrão localizado em uma das áreas mais privilegiadas de Boa Viagem. No segundo semestre, a incorporadora deve inaugurar o sofisticado Empresarial João Carvalho, que já é um dos endereços corporativos mais desejados do Recife. O empreendimento se destaca pela localização estratégica, na esquina das avenidas Conselheiro Aguiar e Antônio Falcão, e pelo projeto arquitetônico assinado pelo renomado Carlos Fernando Pontual, garantindo vista para o mar em todas as unidades.

Com 29 anos de atuação, a incorporadora tem como referência o alto padrão de seus empreendimentos. - Foto: Divulgaçãoo

Outro destaque da Vale do Ave para este ano é o aguardado lançamento de um novo residencial à beira-mar, que será construído no último terreno disponível na Avenida Boa Viagem. Além disso, seguem em andamento as obras de dois empreendimentos com o metro quadrado mais valorizado da capital pernambucana: o Edifício Zeferino Ferreira da Costa, ou ZFC, e o Amazonas 246, na Rua Amazonas, ambos no bairro do Pina, Zona Sul da cidade.



Expansão à beira-mar

Mantendo sua estratégia de crescimento, a Vale do Ave também investe na expansão para o Litoral Sul de Pernambuco, com projetos ainda não revelados em locais como Paiva, Beira-Mar de Porto de Galinhas, Muro Alto e Praia dos Carneiros. “Ainda temos um projeto muito especial para apresentar na Zona Sul do Recife, que promete ser a cereja do bolo de um grandioso complexo imobiliário de uso misto em desenvolvimento no bairro de Boa Viagem. Mas seguimos estudando com nossos parceiros o melhor momento para seu lançamento”, conta Zeferino Costa, CEO da incorporadora.



“Todos os produtos estão sendo desenvolvidos levando em consideração os diferenciais que nos credenciam no mercado e que se tornaram uma espécie de selo Vale do Ave”, completa Moisés Costa, diretor de Marketing da incorporadora. Entre os diferenciais que a construtora prioriza em seus projetos, destacam-se a versatilidade das plantas dos apartamentos, a qualidade dos interiores e áreas comuns dos empreendimentos e a valorização da arquitetura de excelência, sempre assinada por nomes relevantes do cenário nacional.

Moisés Costa, diretor de Marketing da Vale do Ave. - Foto: Ricardo Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

Padrão Vale do Ave

A incorporadora pernambucana se consolidou como referência no mercado de luxo, desenvolvendo empreendimentos capazes de atender aos mais altos níveis de exigência. Seus projetos incluem diferenciais como atemporalidade, revestimentos de grandes formatos, isolamento acústico e proteção solar, além de paisagismo e design assinados por grandes profissionais e escritórios.



“Somos comprometidos em oferecer experiências de moradia com a mais alta qualidade de vida, entregando imóveis que serão lares definitivos e patrimônios consistentes para uma vida inteira”, finaliza Moisés Costa.



