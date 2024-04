Viana & Moura: 20 anos construindo sonhos

A- A+

Com duas décadas de atuação no mercado, a Viana & Moura Construções celebra a marca com a entrega de um novo empreendimento em Caruaru, Agreste de Pernambuco. São 400 casas, de um projeto de 3.500, em condomínio para famílias com renda de até oito salários mínimos, um marco inédito voltado para um público novo de clientes da construtora. Ainda celebrando os 20 anos, a partir do segundo semestre de 2024, a Viana & Moura se expande para a Região Metropolitana do Recife, com entregas de novas casas e sonhos em Igarassu.

Segundo o gerente geral de vendas e incorporação imobiliária da VM, Leonardo Pessoa de Queiroz, a expectativa nos próximos anos é aumentar a presença tanto em Pernambuco quanto no Ceará, onde a construtora também tem operações. “Começamos em Belo Jardim e esse sonho foi ganhando corpo, as vilas se multiplicaram, e a vontade de fazer casas cada vez melhores, também. Queremos alcançar um marco de 2.000 casas por ano e, assim, transformar vidas e realizar sonhos através da moradia digna”, afirma.

Com o incentivo de programas governamentais e mais facilidade nas opções de financiamento, a Viana & Moura caminha para dar passos ainda mais largos na construção civil e potencializar ainda mais o acesso à moradia por parte da população de baixa renda.

Foram entregues em Caruaru 400 casas de um projeto de 3.500 moradias para famílias com renda de até oito salários mínimos. | Foto: Divulgação

Festejando a Viana & Moura

Com tantos motivos para comemorar, o aniversário não passou despercebido. Uma recepção com cerca de mil pessoas uniu quem faz a Viana & Moura Construções acontecer: sócios, diretores, funcionários e instituições parceiras brindaram a empresa, que já impactou mais de 50 mil pessoas com seus produtos.

“Montamos uma grande festa para comemorar o aniversário da Viana & Moura, reunimos quem faz a empresa funcionar. Organizamos a logística e nos juntamos todos em Caruaru. Foi muito especial estar, nesse momento, junto com todos os colaboradores, além de parceiros que estão diretamente ligados no nosso dia a dia”, reforça Leonardo.

Prezando pelo desenvolvimento de quem faz parte do time, a empresa já beneficiou mais de 1.800 servidores com cursos, palestras e capacitações. Além dos incentivos educacionais, a construtora conta com o Instituto Pipa, fundado em 2018, uma organização voltada para a primeira infância, onde os funcionários com filhos de zero a seis anos são contemplados. A iniciativa oferece, mensalmente, suporte psicopedagógico destinado aos filhos e familiares e conta com distribuição de livros, brinquedos com temáticas lúdicas, e estímulo à alimentação saudável. “Sabemos da importância do desenvolvimento da criança nos primeiros anos, por isso, criamos o Pipa para que os filhos e filhas dos nossos colaboradores desenvolvam, de maneira mais justa, a capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva. Ter esse suporte é imprescindível e a Viana & Moura preza por isso”, frisa o gerente.

A Viana & Moura Construções celebrou 20 anos com a entrega de um novo empreendimento em Caruaru | Foto: Divulgação

Minha Vila Mais Verde

Sabe-se que práticas de sustentabilidade desempenham um papel fundamental em qualquer âmbito e, na construção civil, não seria diferente. Sendo assim, além de influenciar não apenas a forma como os edifícios são construídos, operados e mantidos, a Viana & Moura criou o “Projeto Minha Vila Mais Verde”, que visa proporcionar vilas arborizadas, tornando-as mais bonitas, organizadas e agradáveis. “Com mais de 20 mil árvores plantadas entre os empreendimentos já entregues, a construtora também realiza a plantação de uma muda para cada funcionário por ano. Junto a isso, inclui em suas atividades a prática da coleta seletiva, por meio de ações educativas. Ao priorizar hábitos sustentáveis, a Viana & Moura preza não apenas por reduzir o impacto ambiental, mas também promover um clima mais saudável e produtivo entre os funcionários. Além disso, a integração da plantação de árvores e a implementação de programas de coleta seletiva dentro dos projetos de construção também promovem uma conexão mais profunda com a comunidade local”, completa Leonardo.

Associada desde 2021 no Pacto Global, iniciativa liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a VM também é considerada uma Empresa B, instituição que visa como modelo de negócio o desenvolvimento social e ambiental, tendo ganho, em 2022, a premiação Best for the World, honraria que destaca um novo padrão para atender seus clientes, oferecendo produtos e/ou serviços que apoiam um bem maior, muitas vezes com foco em populações mais vulneráveis.





Veja também

Folha Imóveis Soma Incorporação: um novo conceito em moradia costeira