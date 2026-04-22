Viana e Moura: atenção à primeira infância

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Para quem tem filhos pequenos, escolher uma moradia é uma decisão que pode impactar diretamente no desenvolvimento cognitivo e social deles, especialmente durante a primeira infância, período sensível para o aprendizado e a socialização.



Pensando nesse público, a Viana e Moura Construções, com atuação consolidada em Pernambuco e no Ceará, tem incluído em seus empreendimentos projetos e ambientes voltados aos primeiros anos de vida de seus pequenos moradores.

No início de 2025, a construtora entregou o primeiro empreendimento com esta abordagem, em parceria com o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Instituto PIPA), fundado pelo Grupo Viana e Moura.



Foram entregues 500 unidades habitacionais do Condomínio Recanto das Laranjeiras, no bairro Kennedy, em Caruaru, Agreste do estado, que integra o Programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco, que serviu de piloto de ações e projetos pensados para o público infantil.



Além da qualidade dos imóveis, a empresa investe em projetos voltados aos pequenos moradores|Foto: Viana e Moura/Divulgação

Percurso PIPA

Mais recentemente, a Viana e Moura anunciou mais uma parceria com o instituto, o Percurso Pipa, projeto implementado no Condomínio Recanto das Cerejeiras, também em Caruaru. Focado na primeira infância, a iniciativa oferece playgrounds, minicampos e áreas de convivência temáticas que ressaltam a cultura local do Agreste, o folclore, a fauna e brincadeiras de rua, com projeto visual criado por Yasmina, grafiteira e artista caruaruense.



“Decidimos investir, junto ao Instituto Pipa, nessa área socioemocional e de desenvolvimento físico da criança na primeiríssima infância. Então, os equipamentos que a gente coloca nos empreendimentos estimulam a sociabilidade, o brincar livre de uma criança com a outra, o equilíbrio, o desenvolvimento físico, entre outros aspectos importantes como a conscientização dos pais sobre a importância da nutrição”, explicou o sócio-diretor de vendas e incorporação imobiliária da empresa, Leonardo Pessoa de Queiroz.



O projeto implementado pelo Instituto Pipa nos empreendimentos da Viana e Moura é inspirado nas ideias do professor James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2000, maior referência em economia da primeira infância, levando aos condomínios as chamadas Áreas PIPA, locais onde a brincadeira se transforma em aprendizado e cidadania.

O Percurso Pipa, em Caruaru, oferece playgrounds, minicampos e áreas de convivência temáticas que ressaltam a cultura local do Agreste | Foto: Viana e Moura/Divulgação

O Percurso PIPA também foi implantado no condomínio Jardim Monjope, em Igarassu, e estará presente nos novos comdomínios da Viana e Moura em São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e em Garanhuns.



“O Percurso PIPA, como é focado nas crianças pequenas, foi planejado para ser um caminho totalmente protegido dentro dos condomínios, espaços lúdicos em cada uma das áreas que remete a uma questão importante que é o desenvolvimento infantil”, detalha o diretor-executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais.



“Os nossos brinquedos imobiliários fazem subidas, descidas, sempre pensando no brincar livre, ou seja, não é aquele brinquedo tradicional que só permite um tipo de movimento de balanço, para frente para trás, ou gangorra, para cima e para baixo. O brincar livre deixa a criança explorar e poder desenvolver sua criatividade”, completa Morais.



Guardiã

As próprias crianças são estimuladas a sugerir melhorias por meio do programa Criança Guardiã da Área PIPA. Implementada no Recanto das Laranjeiras com proposta de expansão para os outros empreendimentos no futuro, a ideia é que, a partir dos quatro anos de idade, os pequenos possam se candidatar ao cargo de guardiões do espaço. Com o auxílio de seus responsáveis, eles exercitam a cidadania e assumem a missão de proteger e organizar a área, propondo atividades de interação e diversão.



Outra iniciativa criada para a primeira infância é a Praça Pipa, localizada em Caruaru, no bairro Xique-Xique, que serve a quatro loteamentos desenvolvidos pela construtora. O novo espaço de lazer foi projetado para promover interação e brincadeiras, abrigando uma área verde e lúdica, focada especificamente no público infantil. O projeto da praça, a exemplo do Percurso PIPA, também foi inspirado pela iniciativa internacional Urban95, promovida pela Fundação Bernard van Leer.



Empreendimentos

Entre os empreendimentos da Viana e Moura projetados para a primeira infância estão os conjuntos Xique-Xique I, II e III, o Condomínio Recanto das Laranjeiras - o primeiro do País inspirado no conceito Urban95, com diversas áreas de estar, encontro e lazer, sistema viário focado nos pedestres, fachada ativa e área verde - além dos condomínios Recanto das Cerejeiras e Recanto das Oliveiras, todos em Caruaru.



“Queremos não só contribuir com a felicidade e com as brincadeiras das crianças mas, de certa forma, também com o desenvolvimento delas. Por isso fomos procurar algo que pudesse entregar mais valor à primeira infância. E queremos divulgar essas boas práticas para outras construtoras”, conclui Leonardo Pessoa de Queiroz.





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