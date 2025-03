A- A+

Viana & Moura foca na Primeira Infância Com mais de 20 anos de mercado, empresa inovou em parceria com o Instituto PIPA, em residencial construído em Caruaru

Consolidada em Pernambuco e com atuação também no Ceará, a Viana & Moura Construtora está com os olhares voltados para a primeira infância. No início de fevereiro, entregou o primeiro empreendimento com esta abordagem, em parceria com o Instituto Primeira Infância Primeiro Amor (Instituto PIPA). Ao todo, foram entregues 265 unidades habitacionais da primeira etapa do Condomínio Recanto das Laranjeiras, no bairro Kennedy, em Caruaru, Agreste do Estado. O residencial integra o Programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco.

O condomínio de casas é o primeiro do País inspirado no conceito Urban95, promovido pela Fundação Bernard van Leer, e conta com diversas áreas de estar, encontro e lazer. O espaço ainda oferece sistema viário focado nos pedestres, fachada ativa e muita área verde.

No entanto, conforme o sócio-diretor de vendas e incorporação imobiliária da empresa, Leonardo Pessoa de Queiroz, o Percurso PIPA é o destaque. O espaço foi projetado para estimular aprendizado, convivência e protagonismo infantil na organização e preservação do ambiente.

“Essa parceria colocou o empreendimento da Viana & Moura em um patamar diferente no mercado. Nós, além de fazer um condomínio clube, fizemos um componente a mais, que é essa parceria com o PIPA, que dá um cuidado especial ao morador, ao nosso cliente. Nos nossos condomínios, as crianças se desenvolvem melhor por conta desses equipamentos, desses brinquedos. Nos coloca em um patamar diferente do Minha Casa Minha Vida padrão no mercado”, pontua Leonardo.

Parceria com Instituto PIPA permitiu a entrega de 265 residenciais no bairro Kennedy. Foto: Divulgação

Qualidade

O diretor-executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais, destaca que a criação do espaço atende a uma necessidade dos próprios moradores e reflete um compromisso com a qualidade de vida no território.”Esse investimento não apenas atende a uma demanda expressa pelos próprios moradores da região, mas também reflete uma visão de urbanidade e preocupação em tornar o território um lugar melhor para todos conviverem e desfrutarem de uma melhor qualidade de vida”, afirma Morais.

Rogério explica que o espaço foi projetado para que a brincadeira seja uma experiência de aprendizado e cidadania. “A Área PIPA é um local onde a brincadeira se transforma em aprendizado e cidadania. As crianças podem sugerir melhorias, criar atividades e ajudar na organização do espaço, promovendo um senso de pertencimento e colaboração”, explica.

Para fortalecer a participação ativa das crianças na manutenção do Percurso PIPA, o condomínio criou o programa Criança Guardiã da Área PIPA. A partir dos quatro anos de idade, os pequenos podem se candidatar ao cargo de guardiões do espaço. Com o auxílio de seus responsáveis, participam de uma votação e assumem a missão de proteger e organizar a área, além de propor atividades que incentivem a interação e a diversão.

“Na Área PIPA, brincar e cuidar andam juntos! O espaço incentiva valores como respeito, inclusão e preservação do meio ambiente, além de garantir que a infância seja vivida com alegria e segurança”, destaca Morais.

Laços

A Viana & Moura iniciou suas atividades no Agreste pernambucano, na cidade de Belo Jardim, com as primeiras vilas. Hoje, a empresa conta com empreendimentos entregues nas cidades de Belo Jardim, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns, em Pernambuco, além de Itaitinga, no Ceará. São 17.500 casas entregues e a expectativa de vender outras 2.500 neste ano. Um marco expressivo para a construtora.

Empresa já entregou 17.500 casas para diversas cidades localizadas no Agreste pernambucano. Foto: Divulgação

Segundo a gerente de projeto da empresa, Vanessa Calumby, investir no planejamento direcionado para a primeira infância é “extravasar os muros da unidade privativa e fortalecer o convívio em comunidade”. Além do Recanto das Laranjeiras, a Viana & Moura seguirá apostando na parceria com o Instituto PIPA para contemplar outras famílias em novos empreendimentos.

“Os projetos tradicionais, ou seja, com os equipamentos comuns e de lazer, nos dão bons argumentos comerciais, mas a nossa missão é que o sentimento de coletividade faça parte da vida dos futuros moradores do condomínio, contribuindo para a felicidade das pessoas”, ressalta.

De acordo com Vanessa, a ideia de trazer o Instituto PIPA para o empreendimento se deu após o sucesso com a “Praça PIPA”, localizada também em Caruaru, no bairro Xique-Xique. O equipamento foi construído onde estão localizados quatro loteamentos abertos desenvolvidos pela Viana & Moura, com mais de seis mil unidades habitacionais entregues.

“A apropriação da Praça PIPA pelos moradores locais foi um sucesso total e, após essa experiência, nós decidimos que o diferencial dos nossos condomínios de casas populares seria o protagonismo das crianças. Entregamos a primeira etapa do Condomínio Recanto das Laranjeiras com o Percurso PIPA, garantindo para os pequenos segurança, acessibilidade e conforto”, salienta Vanessa Calumby.

