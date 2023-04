A- A+

Folha Imóveis 2023 Viver bem é ser feliz onde se mora A felicidade faz parte do principal compromisso da Moura Dubeux com os clientes. Para isso, a construtora aposta em itens como localização, conforto e áreas comuns com os itens mais desejados, como áreas para esportes e espaços gourmet

Morar bem se tornou um termo enxuto, mas com a capacidade de ter uma ampla dimensão quando se aprofunda seu significado. Para muitos a sua definição é ter conforto, sentir-se acolhido, desfrutar de praticidade, habitar um espaço organizado. Para a Moura Dubeux, morar bem vai além de tudo isso. Para a construtora, criada em 1983, o verdadeiro significado é “ser feliz onde se mora”.

O sentido, declarado pelo CEO da empresa, Diego Villar, mostra um dos principais compromissos da construtora com os seus clientes. “Essa é a primeira coisa muito importante em que pensamos. Ser feliz é muito subjetivo porque cada um encontra a felicidade da sua própria forma. Mas nós não trabalhamos pela individualidade, e sim para o que a maioria considera ser feliz e morar”, disse.

Para contribuir com essa busca, Diego conta que a Moura Dubeux traça alguns pontos considerados relevantes pelos clientes. “O primeiro índice de pesquisa que temos de forma qualitativa é sobre a localização, que é o primeiro fator determinante na decisão de compra do imóvel, superado só pelo item possibilidade de compra. Nada substitui a localização, que necessariamente não é o melhor endereço, mas sim a localização que atende os desejos de onde posso pagar e onde me encontro feliz. Tem pessoas com ligação emocional com o bairro e isso acaba sendo um de nossos propósitos, de fornecer o melhor produto com a melhor experiência, que é o melhor a ser feito para o local e para atender as pessoas que ali vão morar”, destacou.

“A segurança é relevante. Pode ter um prédio com tudo o que deseja, mas se não for seguro, não flui. Isso é importante”, diz Diego Villar, CEO da Moura Dubeux | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Para proporcionar conforto e fazer com que a pessoa esteja contemplada em seu imóvel, uma das apostas da construtora é escolher terrenos que possam trazer total conforto para deixar o cliente mais próximo da felicidade.

“Aqui na Moura a gente fala que morar em frente ao mar traz felicidade, mas não necessariamente é só isso. Ter um apartamento com vistas privilegiadas é um diferencial. Muitas vezes privilegiamos isso e damos cuidado para uma boa vista, ambiente agradável, bem ventilado, com boas paisagens, integrado com uma construção de qualidade, onde nos preocupamos em atender o que o cliente quer”, declarou Villar.

Áreas comuns

O CEO da Moura Dubeux aponta também que com a mudança do mercado e da sociedade, após os reflexos da pandemia da Covid-19, a empresa precisou se dedicar ainda mais para as áreas comuns.

“Na pandemia tudo mudou um pouco - do e-commerce ao delivery de comida e um outro serviço -, e foi preciso adaptar a estrutura do prédio. Em nossas pesquisas qualitativas, o desejo número um do prédio é ter academia na área comum. A gente também tem priorizado, com foco em academias, jogos incluindo videogames, piscina, quadra de tênis em alguns produtos. Itens de esportes e espaço gourmet têm sido muito relevantes na escolha do cliente”, pontuou Diego.

Além de fatores como esses, Villar destaca que outros itens como segurança e a vontade de morar em comunidade são fundamentais. “As pessoas têm que se identificar. Na hora em que se decide morar em regime de condomínio, o pensamento deve ser de comunidade. Logo, estar em uma comunidade privada é estar em harmonia e assim encontra-se felicidade. Já a segurança é relevante. Pode ter um prédio com tudo que deseja, mas se não for seguro, não flui. Isso é importante para ser levado em consideração”, destacou o CEO da Moura Dubeux.

Novos mercados

Mesmo com essas buscas, a empresa, que no ano de 2022 chegou a novas capitais do Nordeste (João Pessoa, na Paraíba, e Aracaju, em Sergipe), projeta para este ano de 2023 o lançamento de uma nova marca, a Mood, para atender outros públicos.

“É uma marca moderna, com a qual vamos apresentar uma linha de produtos diferentes, mas oferecendo áreas inteligentes de uso como academia, piscina, garagem, apartamentos com jardim”, disse Diego. A proposta da Mood é contribuir com o crescimento da Moura e auxiliar um público a conseguir adquirir um produto de qualidade. Neste ano, serão dois lançamentos da nova marca e que devem englobar o público que pode comprar através de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Além disso, a expectativa é que o ano de 2023 seja marcado por lançamentos que contribuam ainda com o desenvolvimento da cidade do Recife. “Onde é o Clube Líbano nós vamos revitalizar, sendo um novo equipamento de uso, e um prédio com arquitetura emblemática, que será um novo cartão-postal. Os moradores terão uma vista muito bonita da bacia do Rio Capibaribe. Ainda teremos um lançamento no Pina, tentando ajudar a qualificar o bairro, que não era tão desejado e agora co - meça a se destacar. A gente ajuda a transformar a cidade de alguma forma, proporcionando infraestrutura e qualidade de vida”, pontuou.

Quanto ao mercado de segunda residência, o CEO da empresa destaca os últimos lançamentos que foram positivos no mercado. “A gente fez nos últimos três anos 34 lançamentos no Nordeste. A pandemia trouxe a importância da segunda residência e a Moura Dubeux conseguiu dar acesso a um modelo de produto para muita gente. Lançamos oito projetos na praia que são sucesso de venda e de satisfação de moradia”, finalizou Diego Villar.

Empresa lançará uma nova marca este ano, chamada de Mood, para novos públicos | Foto: Divulgação

