Viver no Recife: avanço rumo ao bem-estar social

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Diante de um déficit habitacional que ultrapassa 50 mil domicílios e revela diferentes camadas de vulnerabilidade urbana, a política de habitação do Recife tem passado por uma reconfiguração que busca ir além da construção de novas unidades. A gestão municipal aposta em um conjunto de estratégias que combinam produção habitacional, urbanização integrada e novos modelos de acesso à moradia.



Frederico Poley, doutor em demografia pela UFMG e pesquisador da Fundação João Pinheiro, explica que a maioria das políticas habitacionais no Brasil ainda focam no conceito de propriedade.



“Também há outras possibilidades, como o aluguel social. O ideal é que as pessoas tenham acesso a uma habitação adequada e quando se fala sobre isso, também é preciso pensar no entorno”, afirma ele.



Este cenário resultou em iniciativas como o ProMorar, o “Tô em Casa” e a Parceria Público-Privada (PPP) “Morar no Centro”, voltada à reocupação da área central com moradias acessíveis.



O secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, explica que o plano pode ser segmentado em três prioridades: solucionar a questão das palafitas, erradicar a vulnerabilidade social e transformar a realidade do Centro do Recife.



“É fundamental entender que nenhum habitacional que desenvolvemos é aleatório. Todos são específicos, para pessoas de áreas já pré-determinadas e com projetos de urbanização que serão executados em volta do local”, esclarece. Um grande objetivo da gestão é não tirar nenhuma família de seu bairro ou área de origem, mas melhorar as condições de vida no local.

A política de construção de habitacionais tem efeito nas áreas de moradia e de cidadania. Foto: Edson Holanda/PCR



Desafios

Para Cury, o maior desafio no processo de viabilizar habitacionais para a moradia social é encontrar terrenos viáveis. “Não é que haja a falta de terreno, mas na maioria das vezes eles são privados e não cumprem efetivamente uma função social objetiva”, diz.



Quando esse é o caso, a Prefeitura do Recife negocia diretamente com o dono do local para realizar a aquisição. Os habitacionais da Comunidade do Bem, que terão R$ 60 milhões em investimentos e contarão com 336 apartamentos, são exemplos de empreendimentos que passaram por essa negociação.



Uma das formas de avançar em direção à solução desta questão, segundo o secretário, vai além destas negociações. Considerando essa realidade, a gestão trabalhou para que a atualização na lei municipal Nº 19.426/25 de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) fosse viável.



A legislação atua sobre as normas, parâmetros, requisitos e condições para o parcelamento, uso e ocupação do solo da capital pernambucana e a nova versão, sancionada em outubro de 2025, modernizou as normas de 1996, 1997 e da chamada Lei dos 12 Bairros. Com as novas regras em vigor, o mercado imobiliário é incentivado a construir habitações sociais.



Obras

A gestão aponta que o Recife passou pela maior quantidade de obras de habitação popular na história da cidade.



“As últimas gestões entregaram, em média, 9.000 unidades habitacionais em quase quase 20 anos. Em cinco anos, serão mais de 9.000 habitações entregues, considerando as do Minha Casa Minha Vida”, explica o chefe da pasta.



Desse total, 7.700 foram entregues ou estão em obras e aprovadas para serem iniciadas pela Prefeitura do Recife e as outras 2.300 foram do MCMV, em parceria com o mercado imobiliário.



Desde 2021, a PCR entregou sete conjuntos: Papa Francisco, Vila Brasil 1 e 2, Sérgio Loreto, Encanta Moça 1 e 2 e Ruy Frazão. Ainda há outros com obras em andamento: Vila Esperança, no Monteiro; Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2; São José, na Rua Imperial; Vila Aeronáutica 1 e 2, em Boa Viagem; e Caiara 2, Maria Felipa e Maria Elvira, entre os bairros do Cordeiro e da Iputinga.



“Também cheguei à conclusão de que teremos que avançar para a verticalização. Senão, não iremos aproveitar, principalmente, as áreas centrais do Recife e os terrenos melhores localizados”, acrescenta Cury.



Em relação ao preconceito, que ainda existe, de uma parcela da população sobre pessoas de baixa renda morando em bairros que são, historicamente, habitados por grupos com um maior poder aquisitivo, o secretário deixa clara a sua posição. “Algumas pessoas tentam segregar a cidade, mas já estamos com as obras em execução. A cidade não é segregada e os pobres também merecem morar em Boa Viagem, por exemplo.”

Desde 2021 a Prefeitura do Recife entregou sete conjuntos habitacionais na capital, entre eles o Sérgio Loreto. Foto: Edson Holanda/PCR

ProMorar

O objetivo principal do ProMorar, propor o estudo e a implementação de soluções para a macrodrenagem da cidade, que hoje é incapaz de absorver e escoar a água das chuvas, impacta diretamente na qualidade de vida dos recifenses.



O programa atua na requalificação urbana de áreas vulneráveis, com intervenções que incluem saneamento, drenagem, urbanização de vias, contenção de encostas, criação de espaços públicos e construção de moradias.



Além da infraestrutura, o programa também trabalha com reassentamentos, regularização fundiária e iniciativas de locação social - como o “Tô em Casa”, que subsidia parte do aluguel e busca aliviar o comprometimento excessivo da renda com moradia.



“Quando falamos de habitação, precisamos abrir o leque das alternativas e de melhorias e não ‘apenas’ fazer habitacionais. A primeira etapa do ‘Tô em Casa’ está priorizando as mulheres chefes de família”, afirma Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais do Recife, reforçando que todas as ações são pensadas e executadas conjuntamente.

Outra política pública de sucesso no Recife é a “A Casa É Sua”, que promove a regularização fundiária de imóveis residenciais sob critérios específicos.

Felipe Cury, secretário de Habitação do Recife; Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais do Recife; Ana Paula Vilaça, arquiteta e chefe do gabinete do Recentro. Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco; Divulgação; Hélia Scheppa/PCR Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco; Divulgação; Hélia Scheppa/PCR

Centro

O Bairro do Recife, outro pilar de extrema importância no plano municipal de habitação, passa, desde 2021, por uma reabilitação urbana através do Recentro, que visa promover o desenvolvimento sustentável, a dinamização econômica, a ampliação da moradia e a valorização do patrimônio histórico e cultural do território central da cidade.



“A PPP Morar no Centro, atualmente em fase de licitação, deverá viabilizar mais de 1.200 unidades destinadas à locação social, em um modelo inovador no país. Paralelamente, seguem em curso intervenções estruturadoras, como a requalificação dos passeios públicos do Bairro do Recife, o embutimento da rede de telecomunicações e a recuperação de fachadas de casarios históricos”, aponta a arquiteta e chefe do Gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça.

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