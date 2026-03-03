Automação em expansão: o avanço da robótica nos processos logísticos

A- A+

Com as inovações tecnológicas e o desenvolvimento rápido do mercado de logística, a robotização e automação tornam-se fundamentais para acelerar os processos, reduzir custos e aumentar a produtividade nas empresas. No setor, as ferramentas são utilizadas para armazenar, separar e transportar mercadorias de forma autônoma.

Em Pernambuco, a automação dos sistemas de esteiras e de direcionamento de carga ainda é predominante. Apesar disso, o estado tem grande potencial para expandir e desenvolver a robotização, auxiliando no desenvolvimento econômico do estado.



“A robótica é uma especialidade da automação. No estado, temos mais automação industrial, empresarial e na logística. A automação na logística que Pernambuco mais tem são esteiras e máquinas que são robotizadas no sentido de colocar e tirar alguma coisa da esteira”, explica o professor de física e robótica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador da Rede de Inovação em Robótica do estado, Francisco Luiz dos Santos.



Como exemplo, o professor utilizou o mercado de mangas em Pernambuco, que já conta com automação completa nas fábricas. De acordo com ele, o estado é o maior exportador da fruta do Brasil e um dos maiores do mundo, especialmente com a produção do Vale do São Francisco.



“As indústrias de manga em Pernambuco já têm automação completa e isso é uma parte da robótica. Inclusive, faz seleção de manga de vários tipos. Queremos aperfeiçoar isso em Pernambuco. Você pode mandar mangas especiais para um país e ela faz essa seleção nas caixas. Essa logística na parte da fruticultura talvez seja algo que a gente olhe menos, mas nos armazéns de distribuição temos essa automação na etiquetação e controle, por exemplo”, afirma.



Francisco avalia que o estado pode incrementar mais tecnologias na parte de automação e expandir a robótica, o que possibilita, também, montar caixas com produtos a partir de um pedido feito e, com isso, melhorar a qualidade e a quantidade, produzindo mais em menos tempo.



“Além disso, pode atender 24 horas sem parar, porque os robôs não têm esse problema. Se desligar as lâmpadas de uma indústria que trabalha só com robôs, tudo no escuro continua funcionando. Economiza energia sem nada parar de funcionar, de fazer as entregas, e sem ninguém estar ali presencialmente”, destaca.

"A robótica é uma especialidade da automação. No estado, temos mais automação industrial, empresarial e na logística", afirma Francisco Luiz dos Santos, professor de física e robótica da UFRPE e coordenador da Rede de Inovação em Robótica de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Pioneira

Francisco destaca, ainda, que a Amazon é uma das pioneiras no mundo na incorporação da robótica nos processos das fábricas. Atualmente, a empresa possui tecnologias como os Veículos Autonomamente Guiados (AGVs) e os Robôs Móveis Autônomos (AMRs). Este segundo, caracterizado como um modelo mais moderno.



“A Amazon é um dos grandes exemplos no mundo e mandou desenvolver robôs especiais para ela. Esses que têm a sigla AGV já são muito interessantes. São robôs que se deslocam sozinhos na fábrica e trazem coisas de um lugar para outro. Isso parece pouco, mas durante um tempo de trabalho, os gerentes, os donos e os funcionários desse setor de logística vão sentir uma diferença muito grande”, pontua.



Para que os AGVs possam circular, são instalados, por baixo do piso do chão da fábrica, uma fita metálica, normalmente ferromagnética. O robô anda sobre a fita e leva objetos de um lado para outro. Já os Robôs Móveis Autônomos (AMRs) tomam decisões e circulam sem a necessidade de uma fita.



“Os AMRs reconhecem um pouco do ambiente, sabem quando passa uma pessoa ou não e fazem funções mais complexas. A Amazon trabalha hoje com este tipo de tecnologia e está trazendo para Pernambuco, que tem um importante centro de logística da empresa. Esperamos que essa tecnologia chegue o mais rápido possível aqui no estado para melhorar essa logística. Erra menos, faz mais, e podemos aliviar os funcionários de cargos que talvez não sejam tão saudáveis para um humano fazer o tempo todo”, comenta o professor.



Projeto

A UFRPE está desenvolvendo um projeto original para produzir Robôs Móveis Autônomos com chassis de bateria que são carregados por placas de energia solar, alinhando a robotização ao desenvolvimento sustentável do estado. A iniciativa é voltada para a indústria, especificamente para o chão de fábrica em galpões de distribuição.



A expectativa é de que a proposta seja expandida para a agricultura. O projeto, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), está em fase de apresentação para as grandes empresas de logística da região.



“Há um apelo hoje da indústria, principalmente associada à certificação ESG, para que as novas máquinas tragam essas características”, ressalta Francisco.

As indústrias procuram nas novas máquinas a certificação ESG. Foto: Freepik

Atualmente, diversas instituições do estado trabalham em cinco áreas da robótica: industrial, agrícola, serviços e logística, educacional e humanoides (ainda em fase inicial).



Segundo o professor do curso de licenciatura em artes visuais da UFRPE e pesquisador da Rede de Robótica, Rafael Pereira de Lira, a universidade também está desenvolvendo um projeto de robô recepcionista.

“Já temos um design para esse robô recepcionista e estamos verificando as limitações para ver como será a impressão de cada peça dessa. Depois, vamos imprimir e, a partir disso, ter um protótipo. Vamos ver as dificuldades que esse protótipo tem depois da impressão e voltar novamente para a modelagem, para fazer as modificações e adaptações para que esse robô atinja o seu objetivo”, explica.

"Já temos um design para esse robô recepcionista e estamos verificando as limitações para ver como será a impressão de cada peça dessa. Depois, vamos imprimir e, a partir disso, ter um protótipo", destaca Rafael Pereira de Lira, professor do curso de licenciatura em artes visuais da UFRPE e pesquisador da Rede de Robótica. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Tecnologia

A Whirlpool, dona das marcas de eletrodomésticos Consul, Brastemp e KitchenAid, investe em modernização, automação e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na fábrica localizada em Joinville (SC).



No local, são produzidos refrigeradores, freezers, secadoras de roupas, entre outros eletrodomésticos. De acordo com a diretora da planta de Joinville da Whirlpool, Alexandra Oliveira, em 2024, foram anunciados R$ 350 milhões na unidade, com aplicação até 2026. Os investimentos são fundamentais para garantir competitividade e eficiência.



“Globalmente, a Whirlpool busca liderar com inovação e sustentabilidade. A automação em Joinville permite aumentar nossa capacidade produtiva (hoje, é a maior fábrica de refrigeradores da Whirlpool no mundo), reduzir custos operacionais e, principalmente, aumentar a flexibilidade da fábrica, atendendo tanto o mercado brasileiro quanto às exportações para outros países”, salienta.

"Atualmente, operamos com tecnologias avançadas da Indústria 4.0, com destaque para o uso de veículos autônomos, guiados automaticamente e que realizam a movimentação de materiais, reduzindo o esforço físico", enfatiza Alexandra Oliveira, diretora da planta de Joinville da Whirlpool. Foto: Divulgação/Whirlpool Brasil

Na fábrica, a automação foi priorizada em áreas estratégicas para unir eficiência produtiva à segurança e ergonomia dos colaboradores.

“Atualmente, operamos com tecnologias avançadas da Indústria 4.0, com destaque para o uso de veículos autônomos, guiados automaticamente e que realizam a movimentação de materiais, reduzindo o esforço físico. Além disso, implementamos sistemas automatizados nas linhas de produção, criando linhas de montagem flexíveis que estão conectadas a sistemas de dados para monitoramento em tempo real”, enfatiza Alexandra.

Ainda segundo a diretora, a automação assume tarefas repetitivas ou de maior risco, melhorando as condições de trabalho. Ao mesmo tempo, a introdução de novas tecnologias demanda perfis mais técnicos.

“Para 2026, com os novos investimentos previstos em capacidade e flexibilidade, estimamos a geração de cerca de 200 novos empregos diretos, muitos deles ligados a essas novas demandas produtivas”, afirma.

Veja também