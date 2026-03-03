Banco do Nordeste financia e incentiva setor logístico

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) atua diretamente no desenvolvimento das cadeias produtivas da região, incluindo o setor logístico. Por meio de linhas de crédito, principalmente do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) Comércio e Serviços, a instituição financia projetos voltados para a logística, como empresas de transporte e condomínios logísticos.



O FNE Comércio e Serviços tem um prazo de até 12 anos para pagamento, com até quatro anos de carência. Caso o projeto tenha algum diferencial em relação ao mercado, como a pauta da sustentabilidade, as empresas de logística podem contratar o FNE Inovação, modalidade que apresenta condições diferenciadas aos clientes.



“Temos incentivado cada vez mais os clientes do setor de logística a apresentarem propostas que agreguem valor ao negócio. Se dentro do setor o cliente fizer algo de diferente em relação ao mercado, pode optar pelo FNE Inovação, com um prazo de até 15 anos com até cinco anos de carência”, afirma o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz.



O superintendente ressalta que a principal linha para as empresas de logística é o FNE Serviços e exemplifica quais modelos de negócios podem ser enquadrados como inovação.



“Então imagine, por exemplo, você vai fazer um condomínio logístico com estrutura padrão de mercado. A priori, ele não traz nada de diferente, mas você pode montar um condomínio logístico com uma estrutura que tenha um diferencial, seja físico, de gestão, ou um sistema. Isso dá um caráter inovador ao projeto e faz com que ele tenha uma condição diferenciada.”

"Pernambuco tem todo um contexto que potencializa bastante os negócios voltados para o setor de logística", afirma Hugo Luiz de Queiroz, superintendente do BNB em Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vocações

Para identificar as vocações econômicas de cada estado, o banco acompanha o desenvolvimento da região e realiza estudos sobre os setores de maior relevância, como o de logística.



Segundo Hugo, o estado está bem localizado em relação às outras capitais do Nordeste e tem portos e aeroportos bem estruturados. “Pernambuco tem todo um contexto que potencializa bastante os negócios voltados para o setor de logística”, diz.



Para o superintendente, o investidor leva em consideração diversos elementos para viabilizar o empreendimento, como localização geográfica, questões fiscais e tributárias e o financiamento.



“Possuímos, para o setor de serviços, uma condição diferenciada de financiamento, com operações de longo prazo, carências compatíveis e taxas que também são atrativas. O nosso objetivo é fazer com que esses empreendimentos consigam ser implantados e entrem em operação de uma maneira sustentável”, explica Hugo Queiroz.

Critérios

Para efetuar a liberação do crédito, o banco avalia se o projeto é financeiramente viável e se a empresa apresenta as garantias e os documentos legais para a atividade. Além disso, os clientes precisam apresentar todas as certificações de atendimento às questões ambientais.



Os condomínios logísticos e as empresas de transporte são os dois segmentos logísticos que apresentam maior demanda por crédito no BNB. Na Zona da Mata Sul, parte dos equipamentos dos condomínios tem a participação do banco.



“Temos começado a receber demanda também na Mata Norte. Acho que os investidores estão identificando um potencial interessante naquela região, seja com a expansão da Fiat ou com o Arco Metropolitano. E também temos uma grande quantidade de empresas de transporte, de uma maneira geral. Nós financiamos muitos equipamentos, caminhões, carros utilitários e centros de distribuição para empresas que fazem transporte”, pontua Hugo Queiroz.



Os condomínios logísticos são complexos planejados para armazenagem, distribuição e transporte de mercadorias, nos quais múltiplas empresas compartilham uma infraestrutura de alto padrão, como galpões modulares, docas e portaria com operação 24 horas. Esses empreendimentos são estrategicamente localizados próximos a grandes centros consumidores e aos principais eixos rodoviários, otimizando a eficiência logística.



“Por conta dos benefícios naturais que existem aqui em Pernambuco, como os portos e aeroportos próximos, temos muitas empresas de fora que, ao invés de construir a sua sede, acham melhor optar por locar um espaço para poder fazer a distribuição dos seus produtos”, explica Hugo Queiroz.

Parcerias

O banco atua em conjunto com os poderes públicos municipais e estadual para atrair empresas de logística para Pernambuco. Segundo Hugo Queiroz, um agente sozinho “não faz a pauta evoluir”.



“No final das contas, o financiamento por si só não é suficiente para justificar uma empresa vir para cá. Porque ele vai ter que ter um benefício fiscal e tributário por parte do estado, ele vai ter que ter um terreno. Então, tem que ter toda uma estrutura que só os outros atores também podem contribuir.”



Para os próximos anos, a instituição pretende estimular mais a inovação dentro do setor.

“Trabalhar a logística como se trabalhava há 10 anos não se sustenta mais. Hoje, estamos olhando para frente, com uma forma de gestão diferenciada, porque o mercado tem novas necessidades. O cliente de hoje não é o mesmo cliente de 10 anos atrás. Então, olhamos mais no sentido de trazer esse agregado para o setor”, evidencia Hugo.



Ainda de acordo com o gestor, o BNB já tem uma alta expertise com relação à logística pernambucana. “A nossa preparação para as novas demandas, hoje, é mais de reservar orçamento, de uma esteira de crédito, porque o modelo de negócio é algo que o banco já entende de maneira robusta.”



O superintendente também reforça o papel do banco de trazer desenvolvimento ao Nordeste. “É muito importante para o banco fortalecer essa atividade em Pernambuco que afeta muita gente direta e indiretamente. E nós, cada vez mais, temos interesse em fortalecer o estado e as principais pautas”, enfatiza.

Para facilitar o acesso aos clientes, o BNB disponibiliza vários serviços on-line por meio de aplicativos móveis. Foto: Divulgação

Nordeste

De acordo com projeções do BNB, os investimentos no Nordeste em 2026 devem ser impulsionados principalmente pelas cidades do interior, agricultura e infraestrutura. Um dos principais projetos nessa área é o leilão dos sistemas de saneamento para o Maranhão, previsto para movimentar cerca de R$ 18,7 bilhões.



No segmento de logística, estão previstos investimentos superiores a R$ 1,1 bilhão nos portos organizados na Bahia. Além disso, o setor ferroviário deve concentrar novas oportunidades, com obras previstas nas ferrovias Transnordestina, Centro Atlântico e no corredor Leste-Oeste, com obras em toda a região.



A expectativa do BNB é de que a produção agrícola no Nordeste mantenha trajetória de crescimento, especialmente na região conhecida como Matopiba, que reúne as fronteiras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

O cartão BNB oferece crédito rotativo pré-aprovado para aquisição de bens, insumos e capital de giro. Foto: Divulgação

On-line

Para facilitar o acesso aos clientes, o Banco do Nordeste disponibiliza uma variedade de serviços on-line por meio de aplicativos móveis (App BNB, Crediamigo, BNB Cartões, BNB Agro etc.), do Internet Banking (acesso pelo site) e do WhatsApp: (85) 4020-0004. Além disso, o banco oferece o cartão BNB, com crédito rotativo pré-aprovado para aquisição de bens, insumos e capital de giro.

Veja também