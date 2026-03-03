BrasMundi: expertise em comércio exterior e logística integrada

A- A+

Empresa genuinamente pernambucana, a BrasMundi se consolidou, ao longo dos anos, como grande referência em comércio exterior e logística integrada, atuando em todo o país, com destaque para a Região Nordeste. Em 2026, a empresa completa 25 anos no mercado, sendo a mais antiga trading de Pernambuco.



Além de seu escritório no bairro de Boa Viagem, a empresa possui duas Centrais de Distribuição (CD) situadas em Ipojuca e no Cabo de Santo Agostinho, a 10 minutos do Complexo de Suape. A BrasMundi aliou a sua expertise de comércio exterior - área em que atua desde sua fundação - às mais modernas soluções de logística, segmento que atende com excelência desde 2010.



A empresa desenvolveu uma operação para contemplar todas as etapas do comércio nacional e internacional com soluções personalizadas que garantem eficiência e segurança em cada operação, e planejadas para atender os setores varejista, atacadista, industrial, químicos, de saúde, eletrônicos, solar, de alimentos, entre outros.





“Somos, hoje, o maior operador logístico B2B (Business to Business) da Região Nordeste. Temos todo um ambiente de desenvolvimento de empresas importadoras e indústrias nacionais, onde oferecemos todo o nicho operacional às empresas que se instalam aqui em nossos armazéns”, comenta Julio Souza, diretor comercial da BrasMundi.

Julio Souza, diretor comercial da BrasMundi - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Grupo BrasMundi possui, em suas duas divisões, 300 funcionários. Em 2026, a empresa projeta a abertura de filiais nos estados da Paraíba e Santa Catarina, além de investimentos da ordem de R$ 10 milhões para ampliação da frota de veículos e modernização do parque de equipamentos para movimentação de carga.

Exterior

Em matéria de comércio exterior, a BrasMundi se destaca na área de despacho aduaneiro, operando a importação e exportação em todos os portos e aeroportos do Brasil. Na China, a empresa possui uma fábrica de luminárias da marca Ecoforce, com cem funcionários, líder no Brasil no segmento de luminária solar, onde produz também marcas próprias para grandes home centers.



Além da fábrica, em seu escritório na China a empresa atua na área de aquisições (procurement) para global sourcing, a estratégia de adquirir bens e serviços de fornecedores em mercados internacionais para obter vantagens competitivas, como custos mais baixos (mão de obra, matéria-prima) e acesso a habilidades especializadas ou tecnologias não disponíveis localmente, expandindo a cadeia de suprimentos para além das fronteiras nacionais.



A BrasMundi possui uma assessoria especializada em habilitação no Radar, processo essencial para as empresas que desejam realizar operações de comércio exterior no Brasil, etapa obrigatória que permite o acesso aos sistemas da Receita Federal, possibilitando a execução das atividades aduaneiras de forma legal e regulamentada, da análise de documentos à aprovação final.



A empresa é especializada em operações de importação por conta e ordem e por encomenda em todos os portos e aeroportos da federação, visando a redução dos custos tributários e logísticos de cada localidade, além de ser uma das maiores tradings em volume de importação através do Porto de Suape-PE, possuindo tabelas diferenciadas de tarifas portuárias e armazéns alfandegados.

Logística

No ramo da logística, as duas Centrais de Distribuição da BrasMundi, no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, operam em cerca de 50.000 m2 de área de armazenagem e 85.000 m2 de área total. E a robusta infraestrutura da empresa tem gerado resultados expressivos. A divisão de logística do grupo teve um aumento de 70% no faturamento em 2025, em comparação a 2024.



São 60 mil posições-pallet ao todo, que atendem mais de 60 empresas do eixo Sul-Sudeste, operando em regime de filial nas duas unidades, armazenando e distribuindo diversos produtos, com destaque para o segmento químico, telecom e insumos para a indústria alimentícia.



Central de Distribuição da BrasMundi do Cabo de Santo Agostinho - Foto: Wilton Marcelino/Divulgação



Na área de transporte, a empresa utiliza um mix de frota própria e terceirizada com mais de 50 veículos, entre caminhões porta-contêineres, carretas sider, trucks, tocos, entre outros. Sua posição estratégica próxima ao Porto de Suape lhe permite também atuar na cabotagem, em parceria com as principais empresas de navegação (Log-in e Mercosul).

“Cerca de 80% do PIB do Nordeste você consegue atender de Pernambuco em um raio de 800 km. E a BrasMundi vem justamente dar toda a infraestrutura para as empresas se instalarem e explorarem melhor os seus mercados, ter estoques avançados aqui, atender de forma mais rápida seus clientes e reduzir o ciclo de pedido”, avalia Julio Souza. O diretor comercial destaca, ainda, o know-how da empresa no setor químico, tendo os cinco maiores importadores e distribuidores do Brasil como clientes.



Central de Distribuição da BrasMundi em Ipojuca - Foto: Wilton Marcelino/Divulgação

Tecnologia

Para garantir mais eficiência e segurança, a BrasMundi investe continuadamente na qualificação dos funcionários e aquisição de equipamentos de última geração, que agregam valor na cadeia de suprimentos através de serviços especializados como packing (embalagem), montagem de kits, cross docking (redução do armazenamento de produtos), etiquetagem, inspeção, entre outros.



Além disso, a empresa opera de forma totalmente integrada, utilizando o Sistema WMS (Warehouse Management System), software que otimiza a gestão de armazéns, controlando e coordenando todas as operações, desde o recebimento e armazenamento de produtos até a separação, embalagem e expedição, visando aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a precisão do estoque com rastreabilidade total e em tempo real.



A empresa conta com um time de TI que tem desenvolvido integrações com os principais ERP's do mercado, resultando em processos de logística mais eficientes e seguros.



