Centrais de distribuição reforçam papel de Pernambuco

Responsáveis por concentrar operações como armazenamento, separação e distribuição, seja até os clientes finais ou para outras unidades de processamento, as centrais de distribuição (CDs) exercem um papel essencial para o setor de logística.

Nos últimos anos, a expansão do e-commerce, o aumento da demanda por entregas mais rápidas e diminuição do custo do frete levaram as empresas a investirem na construção de novos centros em todo o País. Além disso, a necessidade de uma maior capilaridade também incentivou a realização de mais investimentos em centrais que agora também estão localizadas fora do eixo Rio-São Paulo.

Com vocação para hub logístico da Região Nordeste por conta da localização privilegiada com relação a outros estados, Pernambuco tem sido escolhido por diversas companhias como sede para novos centros de distribuição. O aumento da presença desses locais tem otimizado os processos de entrega das empresas que atuam em Pernambuco.

INCENTIVOS

Consideradas cruciais para o desenvolvimento da economia pernambucana, algumas centrais recebem incentivos fiscais por meio do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC), nos anos de 2023 e 2024, 94 projetos de centrais de distribuição receberam aprovação de incentivos fiscais por meio do programa.

Atualmente, as empresas que recebem o aval do programa podem contar com benefícios como a redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio da concessão de créditos presumidos que reduzem a carga tributária para quem realiza o investimento. Além disso, o Prodepe também disponibiliza o diferimento de impostos com o adiamento do pagamento de tributos em determinadas operações.

Os incentivos são liberados pela SDEC com o objetivo de “atrair investimentos, fomentar a geração de empregos e promover o desenvolvimento econômico sustentável em Pernambuco por meio da facilitação da distribuição de produtos, redução custos logísticos e melhora da eficiência das entregas, beneficiando consumidores e empresas locais”, segundo a secretaria.

Na avaliação da pasta, a presença de grandes centrais de distribuição no Estado contribui para a competitividade e eficiência, permitindo que Pernambuco se torne “cada vez mais um destino de inovação e novas tecnologias”.

AMAZON

Hoje o Estado conta com grandes centrais de distribuição, incluindo operações de empresas como a Amazon, Mercado Livre e Grupo Petrópolis, sendo o último com CDs instalados nas cidades de Carpina, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Serra Talhada.

O segundo centro de distribuição da Amazon no Estado tem capacidade de receber, estocar e enviar produtos para todo o País | Foto: Amazon/Divulgação

Para a Amazon Brasil, a Região Nordeste e o Estado são vistos como cruciais para os negócios realizados no Brasil. Neste ano, a empresa completou a marca de 130 polos logísticos no País. Além dos dez centros de distribuição - dois deles em Pernambuco -, a Amazon Brasil também conta com mais de 100 estações de entrega que são operadas por tecnologia Amazon, sendo 17 deles no Nordeste.

Em 2024, além de cinco novas estações de entrega, a Amazon também inaugurou o seu segundo CD no Estado com a capacidade de receber, estocar e enviar produtos para clientes de todo o País. Com uma área de 70 mil metros quadrados, o novo centro é o maior do Brasil e tem uma área equivalente a dez campos de futebol, sendo responsável pela geração de mais de 1,1 mil empregos diretos e indiretos.

Tendo como um de seus princípios o compromisso com excelência operacional, a empresa observa a regionalização das operações logísticas como um diferencial capaz de permitir uma maior proximidade com o cliente e, por consequência, uma melhor experiência para os consumidores que usam a plataforma.

“Nosso objetivo é realmente deixar o inventário, ou seja, os produtos mais perto dos clientes e fazer uma entrega cada vez mais rápida. O aumento da capacidade logística da empresa no País proporciona um avanço na variedade e melhora a experiência dos clientes, reduzindo o tempo de entrega em nível nacional, além de gerar emprego e renda para as comunidades em que atuamos”, explica o diretor de operações da Amazon no Brasil, Ricardo Pagani.

De acordo com a Amazon, a presença dos centros de distribuição no Estado tem possibilitado uma aceleração nas entregas, especialmente para a Região Nordeste. A redução entre o tempo de finalização da compra e chegada do produto é justificada pela presença de milhares de produtos que já estão armazenados localmente e podem ser distribuídos com maior facilidade.

Com a atuação em Pernambuco, a entrega para algumas cidades como a capital do Estado, João Pessoa, Natal, Maceió e Fortaleza, por exemplo, passou a ser realizada em até dois dias, levando a um maior nível de satisfação para o consumidor.

MERCADO LIVRE

Além da Amazon, outra grande empresa que conta com um centro de distribuição em Pernambuco é o Mercado Livre. Inaugurado em agosto de 2024, o CD é o segundo da companhia no Nordeste e faz parte do plano de expansão da empresa em todo o País. Segundo a SDEC, a instalação do centro no Estado foi realizada após um aporte de R$ 170 milhões.

Com 80 mil metros quadrados, o local é o segundo maior do Mercado Livre no Brasil, funciona em dois turnos e conta com 420 empregados. No entanto, a capacidade poderá ser ampliada dependendo da demanda existente. Isso porque o centro de distribuição foi projetado para funcionar durante 24 horas. Por dia, cerca de 250 mil produtos são enviados do local.

Dispondo de um total de dez CDs espalhados pelo Brasil, a empresa espera finalizar o plano de expansão com 21 centros de distribuição que estarão localizados em diferentes regiões do País, ampliando a capacidade de entrega.

“Esse movimento reforça nosso compromisso em levar uma melhor experiência de compra para outras regiões do Brasil, democratizando ainda mais o acesso ao comércio eletrônico e conectando milhões de pessoas a um serviço cada vez mais eficiente e acessível”, comenta o diretor sênior de logística do Mercado Livre Luiz Vergueiro.

O aumento da capacidade logística para mais do que dobrar a quantidade de CDs no Brasil exigirá da empresa realização de um grande investimento. A projeção realizada pelo Mercado Livre é de que um total de R$ 23 bilhões sejam aportados dentro do plano de ampliação que prevê o aumento da infraestrutura logística.

Iuri Maia Diretor de estratégia de marca Mercado Livre | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Com o nosso plano de expansão estamos falando em 63% desses centros de distribuição fora do eixo Rio-São Paulo. Ou seja, vamos aumentar a nossa capilaridade em todo o Brasil”, afirma o diretor de estratégia de marca do Mercado Livre, Iuri Maia.

A presença de mais centros de distribuição em diferentes regiões do País permite a adoção do modelo de entregas Fulfillment no qual as mercadorias ficam estocadas até que o consumidor realize a compra, garantindo mais agilidade às entregas que podem ser realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte, em mais pontos do País.

“Com as novas unidades Fulfillment, cujas instalações equivalem à dimensão de aproximadamente 120 campos de futebol, ampliamos em 40% o número de cidades que irão receber entregas no mesmo dia. Com essa expansão, otimizamos a experiência do consumidor, mas principalmente reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, gerando empregos e contribuindo para o fortalecimento das economias locais”, observa o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

Em Pernambuco, o formato já é adotado e permite a entrega na Região Metropolitana do Recife e em outras cidades nordestinas, como a dos estados de Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, em até 48 horas. Para o diretor de estratégia do Mercado Livre, Iuri Maia, a oferta de um benefício tangível para os consumidores promove a aproximação da empresa com os clientes.

Centrais de distribuição e logística em Pernambuco | Arte: Folha de Pernambuco

“A estratégia no nosso negócio é justamente oferecer para o consumidor uma experiência melhor. Quando falamos de experiência de compra online, a entrega é um fator decisivo. Dependendo do horário em que a compra é realizada, o consumidor pode receber o produto no mesmo dia caso ele esteja na categoria full.”

Ainda de acordo com Maia, a escolha de Pernambuco como sede para um dos novos centros de distribuição foi realizada levando em consideração fatores como o potencial econômico e a demanda crescente na Região Nordeste.

“Escolhemos Pernambuco justamente para começarmos a ampliar essa entrega mais rápida, sempre focando na experiência do usuário, justamente para que possamos atender essa demanda da população”, completa Iuri Maia.

