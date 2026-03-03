Centros de distribuição: rapidez, eficiência e satisfação

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Os centros de distribuição (CDs), estratégicos para o desenvolvimento da logística brasileira, são utilizados para receber, armazenar, separar e despachar mercadorias. O estado de Pernambuco é um importante hub para o desenvolvimento desse tipo de operação, com fatores determinantes, como localização estratégica para atender o Nordeste e relevância econômica crescente.



Grandes empresas como Amazon, Mercado Livre, Grupo Petrópolis e Shopee instalaram centrais de distribuição no estado. Os espaços atuam como intermediários entre fábricas e destinos para otimizar a entrega de produtos, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos.



Para atrair novas empresas ao estado, alguns centros de distribuição recebem incentivos fiscais por meio do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe). De acordo com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), 55 projetos receberam aprovação de incentivos fiscais em 2025.



A política de incentivo às centrais de distribuição no estado teve início no final da década de 1990, diz o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.



“É resultado de uma decisão estratégica de posicionamento do estado a partir da sua localização geográfica, somada a uma rede de infraestrutura que sempre tivemos, em certa medida, mais avançada que os outros estados aqui da região. Temos dois portos ativos: o Porto de Suape, que é um porto de águas profundas abrigadas, com extrema capacidade operacional, e o Porto do Recife, que opera volumes importantes de açúcar, trigo e cevada.”



Ainda de acordo com Cavalcanti, na época, o estado entendeu que, assim como as economias do Brasil estavam sendo convertidas em economia de serviços, o papel das centrais de distribuição seria fundamental para o desenvolvimento econômico.



“Foi criada uma política específica de incentivo fiscal e também de apoio à localização dessas centrais de distribuição no entorno do Porto de Suape, na primeira faixa de desenvolvimento após a Região Metropolitana do Recife. As empresas entenderam essa proporção de valor e ocuparam, em grande medida, esses territórios com grandes centrais de distribuição”, explica.



O secretário afirma que, atualmente, o estado conta com grandes condomínios de galpões logísticos e operações de empresas que trabalham com o encurtamento da entrega ao cliente final.

Amazon

Em Pernambuco, a Amazon conta com dois centros de distribuição localizados no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), além de sete outros centros logísticos que complementam a operação, distribuídos em Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e no Recife.



Nas unidades, são realizados armazenamento, recebimento e o envio de produtos. Segundo a líder de Expansão Logística da Amazon Brasil, Fabiola Lavieri, toda a operação é apoiada por inteligência artificial e automação para otimizar o posicionamento de produtos, o gerenciamento de estoque, a triagem e a preparação e empacotamento dos pedidos.



“Nossa tecnologia própria permite acelerar fluxos, antecipar problemas e assegurar maior previsibilidade e eficiência em todo processo de entrega”, destaca Fabiola.

A Amazon conta com dois centros de distribuição no Cabo de Santo Agostinho, além de sete centros logísticos no estado. Foto: Divulgação/Amazon Brasil

A empresa opera com mais de 250 centros logísticos em todo o Brasil, sendo 17 centros de distribuição interconectados e alocados em regiões estratégicas do país.



Ainda de acordo com Fabiola, estados do Nordeste como Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba receberam, juntos, R$ 3,3 bilhões em investimentos na última década, com novos centros de distribuição e logísticos.



“Só em 2025 abrimos 18 centros logísticos no Nordeste, sendo três deles no estado, além de um centro de distribuição no Recife lançado no ano anterior. Pernambuco conta com uma infraestrutura sólida, além de parcerias que ampliam a eficiência das entregas, como o acordo com a Latam Cargo Brasil, que reduziu os prazos para até dois dias em cidades como Recife.”

Mercado Livre

O centro de distribuição do Mercado Livre em Pernambuco é o segundo maior da companhia no país em área construída, com 80 mil m2.



O diretor sênior de Logística do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, evidencia que o CD foi planejado para acompanhar o avanço do e-commerce na região Nordeste.



“Ao manter um volume significativo de produtos armazenados diretamente no Nordeste, e não apenas em centros do Sudeste, reduzimos distâncias logísticas, ganhamos velocidade e aumentamos a previsibilidade da entrega para milhões de consumidores”, afirma.

O CD do Mercado Livre em Pernambuco é o segundo maior do país em área construída, com 80 mil m². Foto: Divugalção/Mercado livre

A escolha de Pernambuco para receber uma central de distribuição está diretamente conectada à estratégia de ampliar a capilaridade logística no país.



“O estado reúne fatores determinantes: localização estratégica para atender todo o Nordeste, infraestrutura consolidada e relevância econômica crescente. Além disso, o CD faz parte do plano de ampliação da cobertura de malha logística para fora do eixo Rio–São Paulo, permitindo que os produtos sejam armazenados fisicamente mais próximos dos consumidores da Região Nordeste. Isso reduz distâncias logísticas, acelera entregas e fortalece a experiência de compra para milhões de clientes”, pontua Vergueiro.



A presença do CD no estado permite operar no modelo fulfillment (conjunto completo e satisfatório de processos logísticos), garantindo entregas rápidas na RMR e, em estados vizinhos, em até 48 horas.

Grupo Petrópolis

Pernambuco é um dos estados mais estratégicos para o Grupo Petrópolis, especialmente para a Itaipava, marca pertencente ao grupo e segunda cerveja mais vendida no estado.



A empresa conta com oito centros de distribuição no estado, nas cidades de Petrolina, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Serra Talhada, além de uma fábrica em Itapissuma. No país, o grupo possui cerca de 135 centros de distribuição próprios.



“A fábrica de Itapissuma, que possui 8,5 milhões de hectolitros de capacidade de produção por ano, é a segunda fábrica do Grupo Petrópolis com maior capacidade e abastece todos os CDs do estado, que são responsáveis pela venda e distribuição dos produtos direto para os pontos de venda (bares, restaurantes e mercados)”, explica o gerente de Operações Executivo do Grupo Petrópolis, Silvio Batista.

O Grupo Petrópolis implementará em 2026, no estado, uma nova estrutura de entregas em formato de grade. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

No estado, o Grupo Petrópolis conta com 857 empregados diretos e 37 indiretos, além de 950 colaboradores na fábrica de Itapissuma.



Em 2026, a empresa implementará uma nova estrutura de entregas organizada em formato de grade, em que cada dia da semana é destinado a atender uma região do estado. “Com esse novo modelo de entrega, garantimos maior eficiência, e o consumidor terá uma melhor previsibilidade e agilidade nas entregas”, diz o gerente.

Shopee

Inaugurado em maio do ano passado, o centro de distribuição da Shopee no estado é o 13º CD da empresa no país, sendo o segundo no modelo fulfillment. O equipamento armazena produtos de vendedores brasileiros, que representam mais de 90% das vendas na plataforma, contribuindo para a redução do tempo de entrega no Nordeste.



“Queremos entregar uma experiência cada vez melhor para consumidores e lojistas na nossa plataforma. Os vendedores também se beneficiam desse modelo, uma vez que a plataforma fica responsável pelos processos de armazenagem, embalagem e envio dos produtos”, revela o head de Expansão da Shopee, Rafael Flores.



O centro de distribuição é descrito como multicategoria, focando nos principais produtos comprados na região. Além disso, atende os vendedores de Pernambuco e São Paulo. A expectativa é que, com o aumento de escala da operação, o espaço receba também vendedores de outros estados. Até dezembro de 2025, foram gerados mais de mil empregos diretos e indiretos no equipamento.

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